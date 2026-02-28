Crimson Desert: Engine liefert atemberaubende Grafik

Crimson Desert rückt mit einer neuen Tech‑Preview erneut ins Rampenlicht. Digital Foundry durfte einen frühen Blick auf die BlackSpace Engine werfen – und die gezeigten Szenen gehören zu den technisch eindrucksvollsten Präsentationen der aktuellen Generation.

Das Material lief auf einem PC mit Ryzen 9 7900X3D, 32 GB RAM und einer Radeon RX 7900 XTX, bei nativem 4K und einem Ziel von 60 FPS auf Ultra‑Einstellungen. Schon dieser erste Eindruck macht deutlich, wie weit Pearl Abyss die hauseigene Engine weiterentwickelt hat.

Alex von Digital Foundry sah Crimson Desert erstmals auf der CES 2026 am AMD‑Stand und beschreibt die Präsentation als sofort herausragend. Seitdem steht DF in engem Austausch mit Pearl Abyss, um die Technologie möglichst umfassend einordnen zu können. Die aktuelle Vorschau zeigt nur einen kleinen Ausschnitt dessen, was noch folgen soll, vermittelt aber bereits ein klares Bild der Ambitionen.

Ein zentrales Highlight ist die Bestätigung, dass die PC‑Version Raytracing‑Global‑Illumination unterstützen wird – ein Feature, das man bisher vor allem aus Titeln wie Assassin’s Creed Shadows oder Avatar: Frontiers of Pandora kennt. Die Beleuchtung wirkt dadurch natürlicher, dynamischer und deutlich komplexer, was der offenen Welt von Crimson Desert eine außergewöhnliche Tiefe verleiht.

Neben der Beleuchtung fällt die Detailfülle der Welt auf. Texturen, Materialoberflächen, Vegetation und Weitsicht wirken in der Tech‑Preview bereits extrem ausgereift. Die Engine zeigt zudem eine bemerkenswerte Stabilität bei hoher Auflösung, was auf eine effiziente Rendering‑Pipeline hindeutet. Auch Animationen und Physik scheinen eng verzahnt zu sein, wodurch die Welt lebendiger und glaubwürdiger wirkt.

Die Tech‑Preview ist nur der Auftakt einer größeren Berichterstattung, doch schon jetzt zeichnet sich ab, dass Crimson Desert zu den technisch ambitioniertesten Spielen der kommenden Monate gehören dürfte.

Schaut euch unbedingt die Szenen an – auch die Stelle, wo das Spiel nachts „stockfinster“ und nicht nur mit einem „Blauschleier“ überdeckt wird.