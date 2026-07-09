Crimson Desert: Entwickler prüft weiterhin einen möglichen Multiplayer-Modus

Die Möglichkeit eines Multiplayer-Modus für Crimson Desert ist weiterhin ein Thema bei Entwickler Pearl Abyss.

CEO Heo Jin-young erklärte, dass das Unternehmen großes Interesse der Community an einem Online-Erlebnis wahrnimmt und verschiedene Möglichkeiten prüft.

Ursprünglich war Crimson Desert als Online-Spiel geplant, bevor sich die Ausrichtung stärker in Richtung eines Einzelspieler-Open-World-Abenteuers entwickelte. Laut Pearl Abyss besitzen die Action-Elemente und die offene Spielwelt jedoch weiterhin langfristiges Erweiterungspotenzial.

Eine mögliche Multiplayer-Funktion sei allerdings keine einfache Ergänzung eines zusätzlichen Spielmodus. Dafür müssten unter anderem Serverstrukturen, Balancing, plattformspezifische Stabilität und langfristige Betriebssysteme berücksichtigt werden.

Aktuell untersucht das Entwicklerteam sowohl die technische Machbarkeit als auch mögliche Gameplay-Konzepte. Einen konkreten Veröffentlichungsplan für einen Multiplayer-Modus gibt es derzeit nicht.

Pearl Abyss betont jedoch, dass weiterhin nach Wegen gesucht wird, das Crimson Desert-Universum langfristig auszubauen und Spielern die Möglichkeit zu geben, die Marke über einen längeren Zeitraum zu erleben.