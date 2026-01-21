Crimson Desert: Entwicklung erreicht Gold‑Status

Warum Pearl Abyss den Gold‑Status von Crimson Desert feiert und was dieser Meilenstein für den heiß erwarteten Open‑World‑Blockbuster bedeutet.

Pearl Abyss hat bestätigt, dass Crimson Desert den Gold‑Status erreicht hat – ein entscheidender Moment in der finalen Phase der Entwicklung. Das bedeutet, dass die Hauptarbeit am Spiel abgeschlossen ist und die Version für die Veröffentlichung bereitsteht.

Das Studio bedankt sich ausdrücklich bei der weltweiten Community, die das Projekt seit Jahren begleitet.

Mit dem Gold‑Status steigt die Vorfreude weiter, denn der Release am 19. März rückt nun endgültig in Reichweite. Pearl Abyss verspricht zusätzliche Informationen in den kommenden Wochen und lädt die Spieler schon jetzt ein, sich auf das Abenteuer in Pywel vorzubereiten.

Crimson Desert zählt zu den meistbeachteten kommenden Open‑World‑Titeln, und der Abschluss der Entwicklung setzt ein starkes Signal: Der Launch ist gesichert, und die finale Marketingphase beginnt.

  1. Katanameister 302440 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 21.01.2026 - 18:11 Uhr

    Gold Status in der heutigen Zeit hat ja bekanntlich kaum was zu bedeuten, vielleicht hab ich auch unrecht.

    1
  2. Ralle89 69480 XP Romper Domper Stomper | 21.01.2026 - 18:36 Uhr

    Ich weiß immernoch nicht ob das Spiel was für mich ist aber nen Drachen zu haben ist schon wirklich geil,🤔😅

    0

