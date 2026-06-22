Crimson Desert: Erhält Hotfix gegen verschwundene Möbel und weitere Fehler

Ein neuer Hotfix für Crimson Desert behebt mehrere Probleme, die Spielern in verschiedenen Bereichen des Spiels begegnen konnten. Im Mittelpunkt steht ein Fehler, durch den im Freien platzierte Möbel unter bestimmten Umständen verschwanden.

Darüber hinaus wurden weitere technische und visuelle Probleme korrigiert. So können Spieler nun wieder zuverlässig auf bewegliche Objekte klettern, während gleichzeitig eine fehlerhafte Darstellung von Lichtreflexionen auf Glasmaterialien überarbeitet wurde.

Auch in der Spielwelt selbst wurden Fehler behoben. Auf dem Weg zum Sanctum of Faith wurden schwebende Geländeteile korrigiert. Zusätzlich wurde ein Problem beseitigt, durch das Skunky nach dem Platzieren im Lager verschwinden konnte.

Der Hotfix ist bereits für Xbox, PlayStation, Steam (PC) und Steam (Mac) verfügbar. Nutzer des Epic Games Store sowie des Mac App Store müssen sich noch etwas gedulden, da die Veröffentlichung dort weiterhin in Arbeit ist.

Mit dem Update konzentrieren sich die Entwickler vorwiegend auf Stabilität, Darstellung und die Behebung von Problemen, die den Spielfluss beeinträchtigen konnten.