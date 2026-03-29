Crimson Desert: Erreicht neuen Steam-Rekord – über 275.000 Spieler gleichzeitig

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Image: Pearl Abyss

Crimson Desert erreicht neuen Rekord auf Steam mit über 275.000 gleichzeitig aktiven Spielern.

Die offene Welt von Crimson Desert hat zuletzt auf Steam einen beeindruckenden Spielerrekord aufgestellt, der zeigt, wie stark das Action-Adventure RPG weiterhin die Aufmerksamkeit der PC-Community fesselt. Laut aktuellen SteamDB-Charts konnte das Spiel einen neuen All-Time Peak bei gleichzeitig aktiven Spielern erreichen, der die Marke von 275.000 überschreitet – ein Wert, der selbst im starken Wettbewerbsumfeld der Plattform aufhorchen lässt.

Seit dem Launch am 19. März 2026 hat Crimson Desert die Spielerzahlen stetig gesteigert. In den ersten Tagen lagen die Peaks noch im Bereich von rund 239.000 gleichzeitigen Nutzern, was bereits für ein neues Open-World-IP-Spiel ein respektables Ergebnis darstellte.

Doch in den letzten Tagen wuchs die Community-Aktivität weiter, bis der aktuelle Höchststand erreicht wurde, der nun über 275.000 Spieler gleichzeitig umfasst – eine Entwicklung, die auf anhaltendes Interesse und Engagement der Spielerschaft hindeutet.

Die beeindruckenden Steam-Zahlen unterstreichen, dass Crimson Desert sich nicht nur als Verkaufserfolg etabliert, sondern auch als ein Titel, der Spieler über den Launch hinaus bindet. Ob diese Dynamik anhält, wird sich in den kommenden Wochen zeigen, doch der neue Peak ist bereits ein starkes Statement für die Popularität des Spiels auf PC-Plattformen.

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16 Kommentare Added

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  1. Blight 27565 XP Nasenbohrer Level 4 | 29.03.2026 - 20:48 Uhr

    Nice. Ist auch echt wild, wie schnell die Updates für das Spiel raushauen.

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  2. Katsuno221 5540 XP Beginner Level 3 | 29.03.2026 - 22:08 Uhr

    Verdient, so ein unglaublich gutes Spiel, welches immer besser und besser wird selbst nach zig Stunden 🥰

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