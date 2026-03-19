Crimson Desert: Erscheint heute weltweit

Pearl Abyss gibt den weltweiten Start seines neuen Open-World-Action-Adventure-Spiels Crimson Desert bekannt, das heute, am 19. März um 23:00 Uhr, weltweit veröffentlicht wird.

Crimson Desert ist ab heute Abend auf verschiedenen Plattformen erhältlich, darunter PlayStation 5, Xbox Series X|S, Steam, Apple Mac, Epic Games Store und ROG Xbox Ally. Das Spiel verfügt über koreanischische, englische und chinesische Sprachfassungen sowie Untertitel in 14 Sprachen, darunter auch Deutsch.

Das Open-World-Action-Adventure zeichnet die Reise des Protagonisten Kliff und seiner Greymane-Gefährten nach.

Die Spieler begeben sich auf eine Reise quer durch den riesigen, nahtlos verbundenen Kontinent Pywel, um die verlorene Heimat der Greymanes zurückzuerobern und ihre verstreuten Verbündeten wieder zu vereinen, müssen jedoch unterwegs feststellen, dass in Pywel eine noch größere Bedrohung lauert.

Crimson Desert basiert auf der von Pearl Abyss entwickelten BlackSpace Engine und bietet hochrealistische Grafik, dynamische Kämpfe und ein fesselndes Open-World-Erlebnis. Die Spieler können eine Vielzahl von Kampfstilen anwenden, darunter Schwerter, Schilde, Speere, Großschwerter, Äxte, Fernkampfwaffen und vieles mehr, sowie Nahkampftechniken wie Tritte, Griffe und Kombinationsangriffe. Die Charakterentwicklung wird durch die Entscheidungen der Spieler bei der Erkundung, dem Sammeln von Ressourcen und bei Bosskämpfen bestimmt.

Das Spiel bietet zudem vielfältige Fortbewegungsmechaniken, darunter Kliffs Fähigkeiten zu gleiten, und zu klettern, sowie verschiedene Reittiere wie Drachen und mechanische Geräte, wodurch die Spieler die Welt mit einem hohen Maß an Freiheit erkunden können.