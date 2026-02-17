Crimson Desert: Es ist einfach zu komplex für eine Demo

Crimson Desert wird ohne spielbare Demo erscheinen. Das bestätigte Will Powers von Pearl Abyss und erklärte, dass das Team enorme Schwierigkeiten hätte, eine eigenständige Demo zu erstellen.
Der Aufwand wäre so groß, dass man gar nicht wisse, „wo man überhaupt anfangen sollte“.
Powers beschreibt Crimson Desert als ein Spiel, das sich schwer in einem kurzen Ausschnitt vermitteln lässt. Die Systeme, der Spielfluss und die Struktur seien so umfangreich, dass eine Demo entweder den falschen Eindruck vermitteln oder unverhältnismäßig viel Entwicklungszeit verschlingen würde.
Leider ist die Sache nicht ganz so einfach. Im Podcast „Dropped Frames“ sagte Will Powers, Marketingdirektor bei Pearl Abyss America, dass er die Forderung nach einer öffentlichen Demo „verstehe“, diese aber nicht umgesetzt werde. „Warum? Ganz offen gesagt, weil „dies ein schwer zu demonstrierendes Spiel ist“.
„Es ist so, dass weltweit noch niemand dieses Spiel gespielt hat, ohne dass Mitarbeiter von Pearl [Abyss] dabei waren. Das liegt daran, dass die Demos, die wir veröffentlicht haben, keine eigenständigen Demos sind. Es handelt sich um Speicherstände des Spiels oder des Bosses – also um Instanzen von Bossen, die nicht repräsentativ für das Spiel sind, wie man es als Ganzes sieht.“
„Wenn ich dieses Spiel als Open-World-Spiel bezeichne und wir eine Demo mit einem Bosskampf anbieten, dann ist das nicht repräsentativ für das, was wir als Hauptmerkmal des Spiels bezeichnen, nämlich die offene Welt. Ich verstehe die Notwendigkeit dafür. Ich verstehe die Nachfrage danach. Wir ignorieren das nicht.“
„Was ich sagen kann, ist Folgendes: Wir werden das Spiel so vielen maßgeblichen Personen wie möglich zur Verfügung stellen, die repräsentativ dafür sind, wie das Spielerlebnis vor der Veröffentlichung sein wird, und wir werden Leistungszahlen veröffentlichen. Ich hoffe, dass diese beiden Maßnahmen Ihre Erwartungen und Ihre Vorstellung vom Spiel vollständig erfüllen.“
Stattdessen konzentriert sich Pearl Abyss darauf, das Hauptspiel fertigzustellen und über gezieltes Gameplay Material zu zeigen, das den tatsächlichen Umfang besser widerspiegelt.
Für Fans bedeutet das: Kein Probespielen vorab – aber weiterhin regelmäßige Einblicke in das ambitionierte Action Abenteuer.
Das Spiel sieht super aus, aber irgendwie macht es zu viel, aber dann denke ich mir auch, die zeigen so viel Gameplay wie manch andere Titel nicht und präsentieren alles, dass es dann doch bestimmt gut wird.
Ich habe echt keine Ahnung, was ich davon halten soll. 😂
Bin richtig gespannt auf die Veröffentlichung, hoffentlich ist es ein gelungenes Spiel.
Schade für mich und meinem Zeitmanagement. Aber dieses schöne Spiel werde ich irgendwann nachträglich nachholen. Moment passt es bei mir nicht gigantische offene Welten zu bereisen. Okay! Der momentane Zustand ist schon was länger 😅 noch ca. 10 – 12 Jahre. Dann sind die Kinder aus den Gröbsten raus.
Mal schauen ob das Spiel halten kann was es verspricht. Ich verstehe den Hype noch nicht so ganz
Oh oh! 🤔🚨
Auf der einen Seite verständlich auf der anderen Seite gibt es die Gamescom-Demo, die man raushauen könnte.
Die sorgte aber für gespaltene Meinungen und letztlich wurde das Game ja auch verschoben.
Bis heute gibt es kein Konsolen-Gameplay und die FPS möchte man erst später nennen, obwohl es schon Gold-Status hat. Mit einer Demo könnte man also weitere Interessanten abschrecken.
Das Game wird ne absolute Wundertüte, vor Allem auf Konsole.
In meiner persönlichen Wahrnehmung gab es früher (PS1, PS2 Ära) zu jedem 3. Spiel eine Demo. Im „Offiziellen Xbox Magazin“ oder bei der „GamePro“ bzw. „Playzone“ usw.
Heute gibt es zu jedem 3.000 Spiel mal eine Demo.
Wie gesagt, meine Wahrnehmung. Vielleicht gibt es auch irgendwo eine riesige Welt voller Demos im Xbox Store, die aber so gut versteckt ist, dass sich meine Wahrnehmung so ergeben hat, wie ich sie beschrieben habe. Keine Ahnung.
Früher wurden Demos mit Spielen zusammen verbreitet. Da hat man sich „Zone of Enders“ nur gekauft, um die Metal Gear Solid 2 Demo zu kriegen und spielen zu können. Oder bei Final Fantasy 10 gab es eine Demo, die (glaube ich) mit MGS2 verbreitet wurde (oder anders herum?). Das waren wilde und coole Zeiten 🙂
Blödsinn.
Man kann in jedes Spiel relativ Problemlos eine Funktion integrieren das es nur bis zu einem gewissen Punkt oder zeitlich Beschränkt spielbar ist.
Würde eben nur dazu führen das deutlich mehr Leute erst testen anstatt direkt zu kaufen, also macht mans nicht.