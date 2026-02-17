Crimson Desert: Es ist einfach zu komplex für eine Demo

„Ein Albtraum für eine Demo“ – Pearl Abyss sagt, dass Crimson Desert zu komplex für eine Demo ist.

Crimson Desert wird ohne spielbare Demo erscheinen. Das bestätigte Will Powers von Pearl Abyss und erklärte, dass das Team enorme Schwierigkeiten hätte, eine eigenständige Demo zu erstellen.

Der Aufwand wäre so groß, dass man gar nicht wisse, „wo man überhaupt anfangen sollte“.

Powers beschreibt Crimson Desert als ein Spiel, das sich schwer in einem kurzen Ausschnitt vermitteln lässt. Die Systeme, der Spielfluss und die Struktur seien so umfangreich, dass eine Demo entweder den falschen Eindruck vermitteln oder unverhältnismäßig viel Entwicklungszeit verschlingen würde.

Leider ist die Sache nicht ganz so einfach. Im Podcast „Dropped Frames“ sagte Will Powers, Marketingdirektor bei Pearl Abyss America, dass er die Forderung nach einer öffentlichen Demo „verstehe“, diese aber nicht umgesetzt werde. „Warum? Ganz offen gesagt, weil „dies ein schwer zu demonstrierendes Spiel ist“.

„Es ist so, dass weltweit noch niemand dieses Spiel gespielt hat, ohne dass Mitarbeiter von Pearl [Abyss] dabei waren. Das liegt daran, dass die Demos, die wir veröffentlicht haben, keine eigenständigen Demos sind. Es handelt sich um Speicherstände des Spiels oder des Bosses – also um Instanzen von Bossen, die nicht repräsentativ für das Spiel sind, wie man es als Ganzes sieht.“ „Wenn ich dieses Spiel als Open-World-Spiel bezeichne und wir eine Demo mit einem Bosskampf anbieten, dann ist das nicht repräsentativ für das, was wir als Hauptmerkmal des Spiels bezeichnen, nämlich die offene Welt. Ich verstehe die Notwendigkeit dafür. Ich verstehe die Nachfrage danach. Wir ignorieren das nicht.“ „Was ich sagen kann, ist Folgendes: Wir werden das Spiel so vielen maßgeblichen Personen wie möglich zur Verfügung stellen, die repräsentativ dafür sind, wie das Spielerlebnis vor der Veröffentlichung sein wird, und wir werden Leistungszahlen veröffentlichen. Ich hoffe, dass diese beiden Maßnahmen Ihre Erwartungen und Ihre Vorstellung vom Spiel vollständig erfüllen.“

Stattdessen konzentriert sich Pearl Abyss darauf, das Hauptspiel fertigzustellen und über gezieltes Gameplay Material zu zeigen, das den tatsächlichen Umfang besser widerspiegelt.

Für Fans bedeutet das: Kein Probespielen vorab – aber weiterhin regelmäßige Einblicke in das ambitionierte Action Abenteuer.