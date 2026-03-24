Crimson Desert: Feiert Mega-Erfolg mit weltweit 3 Millionen Verkäufen

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Image: Pearl Abyss

Crimson Desert überschreitet die Marke von 3 Millionen verkauften Exemplaren und setzt den Erfolg nach dem rekordverdächtigen Launch weiter fort.

Der Erfolg von Crimson Desert hält ungebremst an. Nach den beeindruckenden 2 Millionen verkauften Exemplaren innerhalb der ersten 24 Stunden nach dem Launch konnte das Open-World-Acton-Adventure mittlerweile die Marke von 3 Millionen weltweit verkauften Einheiten knacken.

Die Entwickler bedanken sich bei der Community für die Unterstützung und das Feedback, das weiterhin in die Weiterentwicklung und Verbesserung der Spielerfahrung einfließt. Spieler, die Pywel erkunden und an den Geschichten der Charaktere teilhaben, haben damit direkten Einfluss darauf, wie das Abenteuer in Zukunft gestaltet wird.

Dieser Meilenstein unterstreicht die anhaltende Beliebtheit von Crimson Desert und zeigt, dass die Mischung aus offener Welt, Action und Storytelling bei Gamern auf der ganzen Welt Anklang findet. Die Entwickler versprechen, die Reise in Pywel mit weiteren Inhalten und Optimierungen noch lohnenswerter zu gestalten.

Erst gestern veröffentliche man einen ersten Patch, der auf Verbesserungen der Spielqualität abzielte und etwa mehr Schnellreisepunkte und eine Lagerkiste hinzufügte, um das Inventar zu entlasten.

Quelle
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33 Kommentare Added

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  1. Chris0071234 54290 XP Nachwuchsadmin 6+ | 24.03.2026 - 14:35 Uhr

    Absolut verdient, hab ca. 30 Stunden gespielt und hab grade mal an der Oberfläche gekratzt, ich liebe dieses Spiel, könnte mein persönliches GotY werden 🙂

    0
  3. faktencheck 174240 XP P3P3 L3 P3W P3W Shot 2 | 24.03.2026 - 15:06 Uhr

    Das Spiel ist einfach der Hammer. Kein GotY aber wer auf Open World und wuchtige Kämpfe steht, der wird bzw. ist glücklich mit dem Game. Da werden mit Sicherheit noch ein paar Millionen Verkäufe hinzukommen. 👍🥇

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  4. Xbox117 51720 XP Nachwuchsadmin 5+ | 24.03.2026 - 15:21 Uhr

    Unglaublich, dass es immer noch so viele Idioten gibt, die immer noch alles vorbestellen und Day one spielen müssen.
    So wird sich nichts daran ändern, dass die Entwickler nur noch verbuggte und unfertige Spiele veröffentlichen.
    Nur mit unserer Geldbörse können wir den Studios zeigen, dass wir deren verbuggte Scheiße nicht mehr wollen, sondern fertig optimierte Spiele zum Release erwarten.

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    • kleineAmeise 145030 XP Master-at-Arms Gold | 24.03.2026 - 23:59 Uhr
      Antwort auf Xbox117

      Geht es dir gut? Ernsthaft!
      Hast du es schon gespielt?
      So ein fertiges Spiel habe ich seit sehr langer Zeit nicht gespielt.
      Hier ist endlich jemand der es von Anfang an richtig macht!

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  5. Ralle89 106725 XP Hardcore User | 24.03.2026 - 19:04 Uhr

    Glückwunsch zur 3 Millionen Marke werde es irgendwann auch kaufen

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  6. kleineAmeise 145030 XP Master-at-Arms Gold | 25.03.2026 - 00:01 Uhr

    Ist anscheinend nicht so gut wie Highguard (7 Artikel in Folge!) aber es geht.

    Das Spiel ist mein GOTY, ohne Konkurrenz.

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  8. AnCaptain4u 257255 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 25.03.2026 - 10:50 Uhr

    3 Mio klingen im ersten Moment für die kurze Zeit sehr stark.
    Allerdings kennen wir die internen Erwartungen bei so einem großen Projekt nicht. Würde mich nicht wundern, wenn viele Geldgeber mehr Verkäufe erhofft haben, nach dem ganzen Hype.

    Ich habe mich dazu verleiten lassen es zu kaufen und werde es wohl erstmal ruhen lassen.
    Das Spiel ist gut, gar keine Frage. Hätte mMn aber erst nur für PC erscheinen dürfen, damit man es vernünftig für die Konsolen optimiert.
    Auch die überladene Steuerung sorgt immer wieder bei mir für Frust, vor Allem in Bosskämpfen.
    Dennoch habe ich irgendwie immer meine spaßigen Momente oder genieße es einfach durch die Welt zu schlendern.

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