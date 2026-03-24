Crimson Desert: Feiert Mega-Erfolg mit weltweit 3 Millionen Verkäufen

Crimson Desert überschreitet die Marke von 3 Millionen verkauften Exemplaren und setzt den Erfolg nach dem rekordverdächtigen Launch weiter fort.

Der Erfolg von Crimson Desert hält ungebremst an. Nach den beeindruckenden 2 Millionen verkauften Exemplaren innerhalb der ersten 24 Stunden nach dem Launch konnte das Open-World-Acton-Adventure mittlerweile die Marke von 3 Millionen weltweit verkauften Einheiten knacken.

Die Entwickler bedanken sich bei der Community für die Unterstützung und das Feedback, das weiterhin in die Weiterentwicklung und Verbesserung der Spielerfahrung einfließt. Spieler, die Pywel erkunden und an den Geschichten der Charaktere teilhaben, haben damit direkten Einfluss darauf, wie das Abenteuer in Zukunft gestaltet wird.

Dieser Meilenstein unterstreicht die anhaltende Beliebtheit von Crimson Desert und zeigt, dass die Mischung aus offener Welt, Action und Storytelling bei Gamern auf der ganzen Welt Anklang findet. Die Entwickler versprechen, die Reise in Pywel mit weiteren Inhalten und Optimierungen noch lohnenswerter zu gestalten.

Erst gestern veröffentliche man einen ersten Patch, der auf Verbesserungen der Spielqualität abzielte und etwa mehr Schnellreisepunkte und eine Lagerkiste hinzufügte, um das Inventar zu entlasten.