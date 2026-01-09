Crimson Desert: Frische Einblicke in Pywels brutale Open World

Die Welt von Pywel entfaltet im neuen Crimson Desert Developer Interview des New Game+ Showcase 2026 ihre ganze Wucht. Das Open‑World‑Action‑Adventure Crimson Desert rückt die Reise des Greymane Kliff ins Zentrum, der versucht, das Verlorene zurückzuholen und sich in einer Landschaft zu behaupten, die Schönheit und Brutalität eng miteinander verwebt. Die Entwickler sprechen über die Herausforderungen, die Kliff auf seinem Weg erwarten, und wie stark die offene Welt seine Geschichte prägt.
Das Interview zeigt, wie vielfältig die unkartierten Regionen Pywels ausfallen. Kliff durchstreift weite Ebenen, zerklüftete Gebiete und gefährliche Grenzregionen, in denen jeder Schritt neue Bedrohungen offenbart. Die Mischung aus intensiven Kämpfen, dynamischen Begegnungen und ruhigen Erkundungsmomenten soll dafür sorgen, dass jede Reise anders verläuft und die Welt lebendig wirkt.
Besonders hervorgehoben wird die Art, wie Crimson Desert seine Action‑Elemente mit erzählerischen Momenten verbindet. Kliffs Weg führt ihn immer wieder in Situationen, in denen Entscheidungen und Timing über Sieg oder Niederlage bestimmen. Gleichzeitig lädt die Welt dazu ein, ihre Wunder zu entdecken – Orte, die Geschichten erzählen, Geheimnisse verbergen und den Spieler tiefer in Pywels Mythologie ziehen.
Bin da echt gespannt. Das Spiel hat sich der ersten Ankündigung schon vom ursprünglichen Model krass verändert. Die packen da sehr viel rein. Bin gespannt ob das dann nachher funktioniert. Das neuste Gameplay sieht immer noch danach aus😉
Ich weiß mittlerweile nicht mehr, was dieses Spiel überhaupt sein will?
Während der Gamescom hieß es noch, dass das Gameplay viel zu überladen wirkt und nun denke ich mir, dass das ganze Spiel viel zu überladen wird.
Am Anfang dachte ich noch: „oh cool, ein schmackhafter Eintopf mit nem Best of aller bekannter Open World Games.“
Mittlerweile habe ich die Befürchtung, dass in dem Eintopf noch Sushi, n Spanferkl, indisch, n Döner, n Schuss Rum usw mit untergemischt wurde.
Bin mal gespannt was am Ende bei rum kommt.
Es kommt halt darauf an, ob man alles in einen Topf wirft oder am Ende die einzelnen Gerichte auf einem großen Teller nebeneinander verteilt 😀
Das Gameplay find eich echt cool, aber da man 17 Knöpfe drücken muss, um etwas aufzuheben, bin ich eher zwiegespalten.
Mit meiner 17+ Tasten Maus wird das kein Problem. Dann noch ein paar Makros auf die Tasten legen, wenn es sein muss und fertig.
Ich schwanke auch noch zwischen Game of the Year (oder sogar mehrere) und eine absolute Voll Katastrophe. Wobei ich hier wahrscheinlich ähnlich wie bei Cyberpunk etwas warten werde bis alle Fehler behoben sind usw.
Das gezeigte spricht mich aber extrem an und lässt Spiele wie the Witcher alt aussehen. Abwarten
so ähnlich gehts mir auch 😀
Aber diese Steuerung in der letzten gameplay Demo. Drückt Taste 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 … um ne Flagge aufzuheben.
Müsste man deutlich vereinfachen 😀
isso, einfacher eine Kontextbezogene Steuerung und die meisten probleme wären gelöst aber ka wie umfangreich das ganze werden wird.