Crimson Desert: Grafikvergleich zwischen Xbox Series X|S und PlayStation 5|Pro

Erneut wurde Crimson Desert von Digital Foundry technisch unter die Lupe genommen, diesmal mit Fokus auf die Xbox-Versionen. Auf der Xbox Series X entspricht die Grafik laut den Experten weitgehend dem Niveau der PlayStation 5, wobei die Konsole in bestimmten Szenen von stabileren Bildraten profitiert.
Anders sieht es auf der Xbox Series S aus. Hier setzen beide verfügbaren Modi auf stark reduzierte Einstellungen, vergleichbar mit dem niedrigen PC-Preset, was sich sichtbar auf die Gesamtqualität auswirkt.
Zusätzlich wurden mit dem Patch vom 4. April Anpassungen an der PSSR-Technologie auf der PlayStation 5 Pro vorgenommen, die weitere Optimierungen an Bild und Performance bringen.
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Irgendwie sieht das optisch alles nicht so optimal aus, da ist der PC mit hohen Einstellungen bestimmt die beste Wahl 🤔.
Wer Gaming Enthusiast sein will stellt sich nen PC zu Hause hin …
Ja, ist eigentlich die einzig wahre Anlaufstelle für Gaming Pros.
Man kann auch Enthusiast sein und auf der derzeit besten Konsole spielen.
Muss immer lachen, wenn die Ps5 Pro ein technisch deutlich besseres Spielerlebnis bietet und die üblichen Verdächtigen bei einem Konsolen Grafik Vergleich dann auf die PC Version hinweisen „müssen“, da dieser technisch besser ist. Hauptsache man muss nicht zugeben, dass die Ps5 Pro mal wieder die beste Konsolen Version bietet. ^^
Lachst du auch darüber das man die PS5 Pro Version mit der Series X Version vergleicht?
Immerhin liegt der Anteil der PS5 Pro Besitzern bei der PS5 Nutzerbasis bei lediglich 3-4%. Selbst wenn man nur die aktuellen Verkäufe sieht so holen nur 14% eine Pro, den Rest eine normale PS5.
Die Videos zeigen also ein Leistung, welches der Großteil der PS5 Nutzer eh nicht sehen wird.
Das selbe könnte man dann auch bei einem High End Pc sagen, oder vieleicht dann bei derr neuen Xbox.
Also richtet sich der Vergleich nach gekauften Geräten. Interesante Logik.
Ich finde es auch ganz wichtig, den besten Biathleten von Ecuador zu kennen. 😉
ki Modus.
Es gibt derzeit keine bekannten Biathleten aus Ecuador, die auf internationalem Top-Niveau (wie dem Weltcup oder Weltmeisterschaften) antreten.
Ach was? Mach Sachen 🤣
Und was sagt dir das?
Ich habe das Spiel mittlerweile pausiert.
Technisch gesehen, gab es bei mir so viele Probleme.
Ich habe versucht alles mögliche ein- und umzustellen, sogar den Monitor gewechselt aber die Erfahrungen die ich gemacht habe, kommen immer wieder zu dem Ergebnis, dass dieses Game 6 bis 12 Monate zu früh für die Konsole erschienen ist.
Hab massive Probleme mit Schlieren, Artefaktbildung und massiv störende Licht- und Schattenstimmung bei Nacht.
Wirklich schade. Denn das Spiel ist im Kern super und bei Tag lässt es grafisch definitiv auch auf der Xbox seine Muskeln spielen. Aber es störte mich so sehr, dass ich es einfach mal zur Seite legen musste.
Warum wird inzwischen immer die PS5 Pro Version immer zum Vergleich betont?
Immerhin liegt der Anteil der PS5 Pro Besitzern bei der PS5 Nutzerbasis bei lediglich 3-4%. Selbst wenn man nur die aktuellen Verkäufe sieht, so holen nur 14% eine Pro, den Rest eine normale PS5.
Die Videos zeigen also ein Leistung, welches der Großteil der PS5 Nutzer eh nicht sehen wird.
Grafikarte 5080
Verbreitung: Aufgrund des hohen Preises (High-End-Segment) und der Tatsache, dass sie eine der neuesten Karten auf dem Markt ist, ist ihre Verbreitung in der breiten Masse der PC-Spieler (laut gängigen Umfragen wie dem Steam Hardware Survey) im Vergleich zu Mittelklasse-Modellen eher gering.
Warum wird mit PC verglichen?
Series S sieht aus wie auf 360. Current gen retro gaming 😀
PS5 Pro mit der besten Konsolen Version