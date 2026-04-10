Crimson Desert: Grafikvergleich zwischen Xbox Series X|S und PlayStation 5|Pro

Schaut euch einen weiteren Grafikvergleich von Crimson Desert zwischen Xbox Series X|S und PlayStation 5|Pro an.

Erneut wurde Crimson Desert von Digital Foundry technisch unter die Lupe genommen, diesmal mit Fokus auf die Xbox-Versionen. Auf der Xbox Series X entspricht die Grafik laut den Experten weitgehend dem Niveau der PlayStation 5, wobei die Konsole in bestimmten Szenen von stabileren Bildraten profitiert.

Anders sieht es auf der Xbox Series S aus. Hier setzen beide verfügbaren Modi auf stark reduzierte Einstellungen, vergleichbar mit dem niedrigen PC-Preset, was sich sichtbar auf die Gesamtqualität auswirkt.

Zusätzlich wurden mit dem Patch vom 4. April Anpassungen an der PSSR-Technologie auf der PlayStation 5 Pro vorgenommen, die weitere Optimierungen an Bild und Performance bringen.