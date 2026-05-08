Crimson Desert: Großes Update bringt bald neue Mounts und Extraktionssystem

Ein neues Update für Crimson Desert soll in den kommenden Tagen veröffentlicht werden und bringt mehrere wichtige Erweiterungen für das Gameplay mit sich.
Im Mittelpunkt des Patches stehen neue Spezial-Mounts, die das Fortbewegungssystem im Spiel erweitern und zusätzliche Möglichkeiten im Erkunden der Spielwelt bieten sollen. Details zu den Eigenschaften der neuen Reittiere wurden bislang noch nicht im Detail beschrieben.
Eine weitere zentrale Neuerung ist ein neues Extraktionssystem. Dieses soll es ermöglichen, eingesetzte Materialien aus der Ausrüstungsverbesserung wieder zurückzuholen und damit mehr Flexibilität im Umgang mit Equipment-Upgrades zu schaffen.
Zusätzlich wurden weitere Inhalte angekündigt, die Teil des kommenden Updates sein sollen, ohne dass die Entwickler hierzu bereits konkrete Details genannt haben.
Das Update wird innerhalb der nächsten Tage erwartet, ein genaues Veröffentlichungsdatum steht derzeit noch aus.
2 Kommentare AddedMitdiskutieren
Ok, fand es immer schade die Artefakte für Upgrades zu nutzen die dann für immer weg sind wenn man mal die Waffe nicht mehr braucht. Hoffe die bekommt man so zurück.
Und Reittiere hin oder her. Habe meinen legendären Pferd (sehr mühsam) bekommen.
Sonst habe ich noch nicht ein mal eine Schnellreise benutzt. Ich finde immer etwas neues unterwegs und ich will nichts verpassen.
Keine Woche vergeht ohne Updates, sehr stark.