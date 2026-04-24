Crimson Desert: Guide: Fundort zum Schatz im Turm der Heilanstalt

Wir zeigen euch den Fundort einer versteckten Schatzkiste in der St. Halssius Heilanstalt im Video.

In der weitläufigen Welt von Pywel gibt es viele Geheimnisse, die darauf warten, entdeckt zu werden. Eines dieser Verstecke befindet sich im Turm des St. Halssius Hauses der Heilanstalt.

Da man solche Orte im Vorbeigehen oft übersieht, haben wir für euch genau hingeschaut und den Weg zur dortigen Schatzkiste dokumentiert. Den genauen Fundort könnt ihr euch direkt in unserem neuesten Video ansehen.

Auch wenn der eigentliche Gegenstand in der Kiste für sich genommen keinen direkten Nutzen bietet, lohnt sich der kurze Abstecher zum Turm dennoch. Die Kiste enthält nämlich wertvolle Kerne, die für euer Vorankommen in Crimson Desert sehr nützlich sind.

Diese Kerne werden benötigt, um eure Fähigkeiten zu optimieren oder eure Ausrüstung zu verbessern, weshalb ihr diese zusätzliche Ressource auf eurem Weg durch die Spielwelt auf jeden Fall mitnehmen solltet.

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