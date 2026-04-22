Crimson Desert: Guide: Lösung zum Rätsel im Scholastein-Institut

Um in der packenden Handlung von Crimson Desert voranzuschreiten und den Wechsel von Kapitel 4 auf Kapitel 5 zu meistern, müsst ihr eine besondere Herausforderung im Scholastein-Institut bewältigen.
Dieser Ort ist nicht nur für seine beeindruckende Architektur bekannt, sondern beherbergt auch ein komplexes Rätsel, das euer logisches Denken und eure Beobachtungsgabe auf die Probe stellt.
Nur wer die Mechanismen der alten Gelehrten versteht, erhält Zugang zu den nächsten Ereignissen der Geschichte.
Das Rätsel hier ist wirklich komplex und man muss auf die Idee kommen das ganze im selben Raum zu lösen, obwohl der Text besagt das man die Spitze erklimmen muss.
Wir sind uns sicher das einige Spieler diesen Satz für wortwörtlich genommen haben und schaffen hier Abhilfe. Die Lösung gibt’s im Video!
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4 Kommentare AddedMitdiskutieren
Ich würde lieber erstmal selbst Rätseln wollen aber dauert noch bis ich es mir holen kann
Werde die ganzen Videos zu den Rätseln hier mal im Hinterkopf behalten, für meinen zukünftigen Durchgang.
So weit bin ich mit der Story noch nicht.
Manche Rätsel haben es echt in sich. Vor allem, da man teilweise auch die Physik nutzen und mal im die Ecke denken muss.
Ich habe noch nicht mal mein Lager aufgebaut. Bin von der Abyss runtergeflogen und seit dem streife ich durch die Karte. Komme aber immer wieder nach Hernand zurück.
So habe ich schon mehrere Rätsel begegnet. Alle konnte ich nicht auf anhieb lösen, also bin ich weitergezogen. Und einige haben es wirklich in sich. Bei manchen habe ich etwas länger gebraucht aber es klappt dann doch irgendwie.
Lösung hole ich mir nur wenn es überhaupt nicht weitergeht.