Crimson Desert: Guide: Lösung zum Rätsel im Scholastein-Institut

In unserem Video zeigen wir euch die Lösung des Rätsels im Scholastein Institut von Crimson Desert.

Um in der packenden Handlung von Crimson Desert voranzuschreiten und den Wechsel von Kapitel 4 auf Kapitel 5 zu meistern, müsst ihr eine besondere Herausforderung im Scholastein-Institut bewältigen.

Dieser Ort ist nicht nur für seine beeindruckende Architektur bekannt, sondern beherbergt auch ein komplexes Rätsel, das euer logisches Denken und eure Beobachtungsgabe auf die Probe stellt.

Nur wer die Mechanismen der alten Gelehrten versteht, erhält Zugang zu den nächsten Ereignissen der Geschichte.

Das Rätsel hier ist wirklich komplex und man muss auf die Idee kommen das ganze im selben Raum zu lösen, obwohl der Text besagt das man die Spitze erklimmen muss.

Wir sind uns sicher das einige Spieler diesen Satz für wortwörtlich genommen haben und schaffen hier Abhilfe. Die Lösung gibt’s im Video!

Falls ihr uns unterstützen möchtet, dann teilt dieses Video, abonniert den Xboxdynasty YouTube Kanal, hinterlasst einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat – und aktiviert die Glocke, damit ihr sofort benachrichtigt werdet, sobald ein neues Video veröffentlicht wird.