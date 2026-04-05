Crimson Desert: Guide zeigt Geheimgang im Glenbright-Anwesen und versteckte Schätze

Crimson Desert erhält einen neuen Video-Guide, der sich auf ein Rätsel im Glenbright-Anwesen konzentriert und den Weg zu einem versteckten Geheimgang zeigt.
Im Fokus steht die Lösung eines spezifischen Abschnitts innerhalb des Anwesens, bei dem Spieler einen verborgenen Zugang freilegen können. Der Guide zeigt Schritt für Schritt, wie das Rätsel gelöst wird und welche Aktionen notwendig sind, um den Geheimgang zu öffnen.
Neben dem Zugang selbst werden auch zusätzliche Belohnungen thematisiert. Dazu zählen kleinere Schätze, die im Bereich verteilt sind, sowie ein wertvolles Rezept, das im Zuge der Erkundung gefunden werden kann. Diese Inhalte bieten zusätzliche Anreize, das Gebiet vollständig zu durchsuchen.
Der Guide richtet sich an Spieler, die im Glenbright-Anwesen nicht weiterkommen oder sicherstellen möchten, dass sie keine wichtigen Gegenstände übersehen. Gleichzeitig liefert er eine kompakte Übersicht über die relevanten Schritte zur Lösung des Rätsels.
Mit solchen Hilfestellungen wird Crimson Desert um praktische Unterstützung ergänzt, die das Erkunden der Spielwelt erleichtert und versteckte Inhalte zugänglicher macht.
18 Kommentare AddedMitdiskutieren
Freue mich schon das Spiel selbst zu zocken 👍.
Habe schon einige Schätze durch erkunden und einfach herumstreifen gefunden. Manches ist schon sehr gut versteckt und habe es einfach zufällig entdeckt, oh, da kann man durchgehen…
So kann man auch vieles verpassen.
Wünsche allen hier und dem ganzen XboxDynasty-Team frohe Ostern.
Denjenigen die Ostern nicht feiern wünsche ich schöne freie Tage.
🌷🪺🐇🐣🥚🍻
Danke, dir auch. Dass man Vieles verpassen kann und die Welt voller Geheimnisse steckt, klingt ziemlich gut für mich.
Dankeschön, das wünsche ich dir auch. 💚
Heruntergeladen ist es jetzt.
Der Tritt ins scheinheilige Gesicht der Fachpresse wächst und gedeiht. Weiter so.
Viel Spaß. 👌
Danke. Erst mal mit Kaffee voll pumpen …
Solange da keine Gescheite Story dabei iat, isses nix für mich
Ja da kann es noch so gut sein wenn die story kaum vorhanden ist passe ich
Gestern schon euren Anfänger Guide gesehen und ist auch nicht schlecht gemacht .
Ich habe gestern tatsächlich die Story beendet weil ich gegen Ende ordentlich Gas gegeben gabe… Jetzt gehe ich aber auch etwas am Stock… Und ich habe easy 200 Stunden Content übrig den ich sicherlich wann anders angehen werde 😅
Auch wenn mir einige Puzzles am Ende etwas auf den Keks gingen (nach „ich will nicht drüber reden“ Stunden) – ist trotzdem klasse 👍
Hast du es auf der series x gespielt?
Und wenn ja, lief es gut bei dir?
Ja und… Ja, passt schon. Ich habe keinen 120Hz Support nutzen können, das hätte sicherlich noch geholfen. Allerdings haben sie jetzt neue Optionen drin die etwas unter die Arme greifen.
Man gewöhnt sich dazu auch etwas dran – man sollte allerdings nicht einen Assassins Creed Shadows Qualitätslevel erwarten welches scharfe Texturen und 60FPS im Performance Modus bietet. Die Weitsicht ist teuer erkauft.
… Ich bin aber auch sehr pingelig was sowas angeht 😅
Wie lange hast du jetzt gebucht bis dahin?
Daher ich mich von jedem Sandkorn ablenken ließ und zeitintensive Unterbrechungen hatte dürfte 80-90 Stunden hinkommen.
Im Nachhinein betrachtet hätte ich es aber auch locker in 10-20 Stunden weniger hinbekommen, mit dem Wissen von jetzt 😅
Schon toll so ne Quest mit den Versteck aber unten hätte ich dann noch nen Gegner erwartet.
Das Spiel wird ja wieder eine Unmenge an Nebenaufgaben und Sammelkram haben, wenn ich mir diese Karte so anschaue.
Bin auch schon sehr gespannt auf das Spiel hoffe auf den Sommer Sale spätestens