Crimson Desert: Guide zeigt Geheimgang im Glenbright-Anwesen und versteckte Schätze

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Image: Pearl Abyss

Crimson Desert: Video-Guide erklärt die Lösung des Rätsels im Glenbright-Anwesen und zeigt versteckte Schätze.

Crimson Desert erhält einen neuen Video-Guide, der sich auf ein Rätsel im Glenbright-Anwesen konzentriert und den Weg zu einem versteckten Geheimgang zeigt.

Im Fokus steht die Lösung eines spezifischen Abschnitts innerhalb des Anwesens, bei dem Spieler einen verborgenen Zugang freilegen können. Der Guide zeigt Schritt für Schritt, wie das Rätsel gelöst wird und welche Aktionen notwendig sind, um den Geheimgang zu öffnen.

Neben dem Zugang selbst werden auch zusätzliche Belohnungen thematisiert. Dazu zählen kleinere Schätze, die im Bereich verteilt sind, sowie ein wertvolles Rezept, das im Zuge der Erkundung gefunden werden kann. Diese Inhalte bieten zusätzliche Anreize, das Gebiet vollständig zu durchsuchen.

Der Guide richtet sich an Spieler, die im Glenbright-Anwesen nicht weiterkommen oder sicherstellen möchten, dass sie keine wichtigen Gegenstände übersehen. Gleichzeitig liefert er eine kompakte Übersicht über die relevanten Schritte zur Lösung des Rätsels.

Mit solchen Hilfestellungen wird Crimson Desert um praktische Unterstützung ergänzt, die das Erkunden der Spielwelt erleichtert und versteckte Inhalte zugänglicher macht.

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18 Kommentare Added

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  2. kleineAmeise 149430 XP Master-at-Arms Onyx | 05.04.2026 - 10:23 Uhr

    Habe schon einige Schätze durch erkunden und einfach herumstreifen gefunden. Manches ist schon sehr gut versteckt und habe es einfach zufällig entdeckt, oh, da kann man durchgehen…
    So kann man auch vieles verpassen.

    Wünsche allen hier und dem ganzen XboxDynasty-Team frohe Ostern.
    Denjenigen die Ostern nicht feiern wünsche ich schöne freie Tage.
    🌷🪺🐇🐣🥚🍻

    0
  3. AppleRedX 142975 XP Master-at-Arms Silber | 05.04.2026 - 10:55 Uhr

    Heruntergeladen ist es jetzt.

    Der Tritt ins scheinheilige Gesicht der Fachpresse wächst und gedeiht. Weiter so.

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  5. ZombieGott79 90100 XP Posting Machine Level 1 | 05.04.2026 - 11:13 Uhr

    Gestern schon euren Anfänger Guide gesehen und ist auch nicht schlecht gemacht .

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  6. Ash2X 327420 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 05.04.2026 - 11:22 Uhr

    Ich habe gestern tatsächlich die Story beendet weil ich gegen Ende ordentlich Gas gegeben gabe… Jetzt gehe ich aber auch etwas am Stock… Und ich habe easy 200 Stunden Content übrig den ich sicherlich wann anders angehen werde 😅
    Auch wenn mir einige Puzzles am Ende etwas auf den Keks gingen (nach „ich will nicht drüber reden“ Stunden) – ist trotzdem klasse 👍

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      • Ash2X 327420 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 05.04.2026 - 12:10 Uhr
        Antwort auf Tobsi2336

        Ja und… Ja, passt schon. Ich habe keinen 120Hz Support nutzen können, das hätte sicherlich noch geholfen. Allerdings haben sie jetzt neue Optionen drin die etwas unter die Arme greifen.
        Man gewöhnt sich dazu auch etwas dran – man sollte allerdings nicht einen Assassins Creed Shadows Qualitätslevel erwarten welches scharfe Texturen und 60FPS im Performance Modus bietet. Die Weitsicht ist teuer erkauft.
        … Ich bin aber auch sehr pingelig was sowas angeht 😅

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      • Ash2X 327420 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 05.04.2026 - 17:31 Uhr
        Antwort auf Blight

        Daher ich mich von jedem Sandkorn ablenken ließ und zeitintensive Unterbrechungen hatte dürfte 80-90 Stunden hinkommen.
        Im Nachhinein betrachtet hätte ich es aber auch locker in 10-20 Stunden weniger hinbekommen, mit dem Wissen von jetzt 😅

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  7. Hey Iceman 888635 XP Xboxdynasty All Star Platin | 05.04.2026 - 20:03 Uhr

    Schon toll so ne Quest mit den Versteck aber unten hätte ich dann noch nen Gegner erwartet.

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  8. Lord Hektor 370110 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 05.04.2026 - 20:15 Uhr

    Das Spiel wird ja wieder eine Unmenge an Nebenaufgaben und Sammelkram haben, wenn ich mir diese Karte so anschaue.

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  9. Ralle89 116965 XP Scorpio King Rang 3 | 05.04.2026 - 21:00 Uhr

    Bin auch schon sehr gespannt auf das Spiel hoffe auf den Sommer Sale spätestens

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