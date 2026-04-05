Crimson Desert: Guide zeigt Geheimgang im Glenbright-Anwesen und versteckte Schätze

Crimson Desert: Video-Guide erklärt die Lösung des Rätsels im Glenbright-Anwesen und zeigt versteckte Schätze.

Crimson Desert erhält einen neuen Video-Guide, der sich auf ein Rätsel im Glenbright-Anwesen konzentriert und den Weg zu einem versteckten Geheimgang zeigt.

Im Fokus steht die Lösung eines spezifischen Abschnitts innerhalb des Anwesens, bei dem Spieler einen verborgenen Zugang freilegen können. Der Guide zeigt Schritt für Schritt, wie das Rätsel gelöst wird und welche Aktionen notwendig sind, um den Geheimgang zu öffnen.

Neben dem Zugang selbst werden auch zusätzliche Belohnungen thematisiert. Dazu zählen kleinere Schätze, die im Bereich verteilt sind, sowie ein wertvolles Rezept, das im Zuge der Erkundung gefunden werden kann. Diese Inhalte bieten zusätzliche Anreize, das Gebiet vollständig zu durchsuchen.

Der Guide richtet sich an Spieler, die im Glenbright-Anwesen nicht weiterkommen oder sicherstellen möchten, dass sie keine wichtigen Gegenstände übersehen. Gleichzeitig liefert er eine kompakte Übersicht über die relevanten Schritte zur Lösung des Rätsels.

Mit solchen Hilfestellungen wird Crimson Desert um praktische Unterstützung ergänzt, die das Erkunden der Spielwelt erleichtert und versteckte Inhalte zugänglicher macht.