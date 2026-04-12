Crimson Desert: Hotfix 1.03.01 behebt kritische Bugs bei Fähigkeit und Loot

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Image: Pearl Abyss

Ein Hotfix in Version 1.03.01 behebt mehrere Fehler bei Fähigkeiten und dem Loot-System.

Ein neues Update 1.03.01 ist für Crimson Desert erschienen und behebt mehrere Probleme auf allen Plattformen. Der Hotfix konzentriert sich auf Fehler im Gameplay sowie technische Schwierigkeiten im Zusammenhang mit Steuerung und Beuteverwaltung.

Im Fokus steht eine Korrektur für die Fähigkeit Nature’s Snare. Zuvor konnte es vorkommen, dass Projektile unerwartet abgelenkt wurden oder komplett verschwanden, was das Verhalten der Fähigkeit beeinflusste. Dieser Fehler wurde mit dem Update behoben.

Zusätzlich wurde ein spezifisches Problem auf Xbox korrigiert, bei dem Nature’s Snare unter bestimmten Umständen nicht ausgelöst werden konnte, wenn ein kabelloser Controller verwendet wurde. Auch dieses Verhalten wurde angepasst, sodass die Fähigkeit nun zuverlässig eingesetzt werden kann.

Ein weiterer Fix betrifft das Loot-System. In bestimmten Situationen wurde erbeutete Ausrüstung nach einer Befreiung nicht korrekt im privaten Lager gespeichert. Dieser Fehler wurde ebenfalls behoben, wodurch gesammelte Gegenstände nun wieder wie vorgesehen gesichert werden.

Quelle
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4 Kommentare Added

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    • DR. ACULA666 20420 XP Nasenbohrer Level 1 | 12.04.2026 - 15:47 Uhr
      Antwort auf Katanameister

      Der Support ist in der Tat löblich, ja – gleichzeitig aber auch das Mindeste (insbesonders bei so einem Bananenprodukt). ☝️

      … In einem Jahr, oder so, werde ich mir CD ebenfalls mal zur Brust nehmen… Freue mich schon drauf

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      • Xbox117 52620 XP Nachwuchsadmin 6+ | 12.04.2026 - 16:54 Uhr
        Antwort auf DR. ACULA666

        Ja, genauso mache ich es auch.
        Aktuell werkeln die ja noch ganz schön rum bei dem Spiel, so ähnlich wie bei Cyberpunk2077 damals.
        Werde also auch erst in einem Jahr oder sogar noch später mal reinschauen.

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