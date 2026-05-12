Crimson Desert: Hotfix 1.06.01 behebt Abyss-Problem

Der neue Crimson Desert Hotfix 1.06.01 behebt einen kritischen Fehler im Abyss-Modus auf allen Plattformen.

Mit dem Crimson Desert Hotfix auf Version 1.06.01 wurde ein neuer Patch für alle Plattformen veröffentlicht, der mehrere Fehlerbehebungen und kleinere Anpassungen enthält.

Der Patch ist bereits auf Steam (PC und Mac), PlayStation, Xbox sowie im Epic Games Store verfügbar. Lediglich die Mac-App-Store-Version befindet sich aktuell noch in Vorbereitung.

Im Mittelpunkt der Aktualisierung steht die Behebung eines Problems im Abyss-Modus. Dabei wurde ein Fehler entfernt, der verhinderte, dass der Abyss „Tür der Rache“ korrekt ausgeführt werden konnte.

Damit wird ein zentrales Gameplay-Element wieder vollständig funktionsfähig gemacht, das zuvor bei einigen Spielern für Blockaden im Spielfortschritt gesorgt hatte.

Gleichzeitig wurde ein bekannter kosmetischer Fehler im Zusammenhang mit der Rüstung „Elegante karmesinrote Lederrüstung“ identifiziert. Hier kam es im Zuge einer vorherigen Korrektur zu unbeabsichtigten Änderungen am Aussehen eines Charakters. Dieser Fehler soll laut Entwickler mit dem nächsten Patch vollständig behoben werden.

Der Hotfix konzentriert sich damit vor allem auf Stabilität und Fehlerkorrekturen, ohne größere inhaltliche Änderungen am Spiel vorzunehmen.