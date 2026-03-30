Crimson Desert: Hotfix beseitigt diese Fehler nach dem letzten Patch

Kurz nach dem umfangreichen Update am Wochenende legt Entwickler Pearl Abyss direkt nach und veröffentlicht einen neuen Hotfix für Crimson Desert. Im Fokus stehen dabei mehrere Fehler, die nach dem letzten Patch im Spiel aufgetreten sind und nun zügig korrigiert wurden.

Im Detail kümmert sich das Update unter anderem um fehlerhafte Anzeigen bei der Nutzung von Amuletten für neue Reittiere. Bestimmte Eingaben wurden fälschlicherweise auch für Damiane und Oongka dargestellt, was nun nicht mehr vorkommen soll. Ebenso wurde ein kurioser Darstellungsfehler beseitigt, bei dem der Schwarzstern nach dem Tod nicht verschwand, sondern weiterhin in der Luft stehen blieb.

Auch bei Gegnern und Objekten griffen die Korrekturen. So wurde ein Problem behoben, bei dem der A.T.A.G. selbst bei vollständig aufgebrauchter Gesundheit nicht zerstört wurde. Parallel dazu konnten Spieler unter bestimmten Umständen nicht mehr auf die Benutzeroberfläche zur Auswahl eines Verfeinerungsziels zugreifen, was ebenfalls korrigiert wurde.

Bewegungs- und Steuerungsprobleme standen ebenfalls auf der Liste. Während einiger Quests führte das Halten der Taste zum Folgen von NPCs zu ungewöhnlichen Pferdebewegungen, was nun nicht mehr auftreten soll. Zusätzlich funktionierte der Sprint auf dem Weißbären nicht wie vorgesehen und wurde wiederhergestellt.

In weiteren Fällen reagierte die Steuerung während der Interaktion „Untersuchen“ mit dem Sternbild-Helm nicht mehr. Auch dieses Problem wurde laut Patch Notes beseitigt. Abschließend wurde ein Fehler behoben, durch den die Verfeinerung von Ausrüstung mit Damiane und Oongka nicht möglich war.