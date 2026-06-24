Crimson Desert: Hotfix korrigiert AMD-Abstürze, HDR-Fehler und Angelprobleme

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Image: Pearl Abyss

Crimson Desert erhält einen Hotfix für alle Plattformen mit Korrekturen bei Abstürzen und Fehlern beim Angeln.

Ein neuer Hotfix für Crimson Desert steht auf allen Plattformen bereit und behebt mehrere technische Probleme, die zu Abstürzen und fehlerhaftem Spielverhalten führen konnten.

Zu den wichtigsten Korrekturen zählt die Behebung eines Fehlers, durch den es auf Grafikkarten der AMD-RX-5000-Serie bei einer Auflösung von 1.920 × 1.080 Pixeln (Full HD) häufiger zu Abstürzen kommen konnte.

Ebenfalls adressiert wurde ein Problem im Zusammenhang mit dem HDR-Modus. In bestimmten Fällen stürzte das Spiel ab, wenn HDR deaktiviert wurde und anschließend der Fotomodus genutzt werden sollte.

Darüber hinaus haben die Entwickler einen Fehler behoben, der einige Bereiche des Meeres fälschlicherweise als Zonen kennzeichnete, in denen das Angeln nicht möglich war. Betroffene Gewässer sollten nun wieder wie vorgesehen für die Angelmechanik verfügbar sein.

Mit dem Hotfix konzentrieren sich die Entwickler vor allem auf die Verbesserung der Stabilität sowie die Korrektur einzelner Gameplay-Probleme.

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