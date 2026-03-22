Crimson Desert: Insider sprechen über chaotische Entwicklung

Rund um Crimson Desert sorgen derzeit anonyme Aussagen angeblicher Entwickler für Diskussionen. In Beiträgen auf einer verifizierten Branchenplattform berichten aktuelle und ehemalige Mitarbeiter von Pearl Abyss über eine schwierige Entwicklung des Spiels.
Den Schilderungen zufolge soll es während der Produktion zu grundlegenden Problemen gekommen sein. Besonders die Storyentwicklung steht dabei im Fokus der Kritik. So heißt es, dass zentrale narrative Elemente bis kurz vor Veröffentlichung nicht final festgelegt gewesen seien. Ursprünglich geplante Inhalte und Figurenkonstellationen seien im Laufe der Entwicklung mehrfach verändert oder komplett verworfen worden.
Auch strukturelle Themen innerhalb des Studios werden angesprochen. Demnach beschreiben die anonymen Quellen eine Unternehmenskultur, in der Kritik nur begrenzt zugelassen wurde. Entscheidungen seien stark von der Führungsebene geprägt gewesen, während abweichende Meinungen kaum Gehör gefunden hätten. In diesem Zusammenhang fällt auch der Begriff einer „toxischen Positivität“, bei der interne Probleme nicht offen diskutiert worden seien.
Ein weiterer Punkt betrifft die kreative Ausrichtung des Spiels. Laut den Aussagen soll es immer wieder zu Richtungswechseln gekommen sein, bei denen Features aus anderen Spielen übernommen wurden, ohne deren ursprünglichen Kontext vollständig zu berücksichtigen. Dies habe dazu geführt, dass sich verschiedene Systeme im Spiel nicht immer stimmig ergänzen.
Zudem berichten die Entwickler, dass Teile des Teams bereits während der Produktion das Gefühl gehabt hätten, das Projekt könne „aus dem Ruder laufen“. Viele der Kritikpunkte, die heute von Spielern genannt werden, seien intern bereits früh thematisiert worden.
Trotz der Brisanz der Aussagen ist Vorsicht geboten. Die Berichte stammen aus anonymen Quellen und basieren auf übersetzten Inhalten, wodurch mögliche Ungenauigkeiten nicht ausgeschlossen werden können. Eine offizielle Stellungnahme von Pearl Abyss liegt derzeit nicht vor.
Die Diskussion zeigt jedoch, wie komplex und herausfordernd die Entwicklung großer Spieleprojekte sein kann – insbesondere, wenn kreative Vision, technische Umsetzung und interne Strukturen aufeinandertreffen.
10 Kommentare AddedMitdiskutieren
Ja da scheint einiges im Argen gewesen zu sein. Insbesondere dieses Feature-Flut soll wohl zu großen Teilen auf die Führung zurückgehen. Scheinbar wollte man jedes erfolgreiche System/ Feature aus anderen Spielen implementieren. Ist mir persönlich aufgefallen, als ich das erste Mal die Himmelsinseln gesehen habe. Da kam mir unweigerlich Zelda in den Sinn. 😂
Storytechnisch sollte wohl auch eine etwas andere Geschichte erzählt werden. Grenzt schon fast an ein Wunder das das Game doch noch so gu geworden ist.
Das erklärt auch das Endergebnis 😉 Wie die Steuerung erfolgreich einer Qualitätskontrolle unterlaufen konnte, versteht kein Mensch.
Und von der KI erstellte Dinge… so was muss echt nicht sein.
Ist doch immer das gleiche. Ist das Spiel draußen, kommen die aus allen Ecken und lästern.
Bei großen, ambitionierten Projekten wird es immer Probleme und Streitereien geben. Ein Totalausfall scheint das Spiel ja nicht zu sein, von daher ist sollte erstmal alles im grünen Bereich sein.
Finde ich auch komisch, kann mich nicht erinnern, dass man sowas bei anderen Spielen gehört hat, hat etwas von einer Hetzkampagne 🤔.
Naja, positiv erwähnt wird von vielen die grosse Spielwelt, aber… Steuerung und Story fällt überall durch. Kaum jemand lobt die.
Das Spiel wirkt auch wie tausend Zutaten in einen Topf geschmissen und dann kräftig durchgerührt
Müsste ich mir alles echt genauer ansehen, das Spiel scheint seine Probleme zu haben, aber kommt dennoch ganz gut an, schwierige Situation.
Wundern würde es mich nicht. Dir Ausrichtung wurde ja verändert. Zudem ist das Spiel einfach riesig.
Riesige Spiele gibt es viele, aber das Spiel ist überfrachtet. Ich hab auch den MMORPG gespielt, da man das auch gut alleine kann. Beim Versuch nach den Series Upgrade wieder einzusteigen war ich komplett überfordert mit dem Menü.
Also dafür das es zeitweise als Goty Kandidat gegen GTA6 gehandelt wurde scheint da ja vieles im argen zu liegen.