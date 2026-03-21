Crimson Desert: Intel bot Hilfe für Arc-GPUs, die Pearl Abyss jedoch nicht annahm

Crimson Desert startet ohne Unterstützung für Intel Arc GPUs und sorgt mit deutlicher Kritik von Intel für Diskussionen.

Ein technisches Problem überschattet den erfolgreichen Start von Crimson Desert: Spieler:innen mit Intel Arc Grafikkarten können das Spiel aktuell nicht starten. Nun hat sich Intel offiziell zu Wort gemeldet und zeigt sich deutlich enttäuscht über die fehlende Unterstützung zum Launch.

In einem Statement erklärte ein Unternehmenssprecher, dass man „sehr enttäuscht“ sei, dass Nutzer mit Intel-Grafikhardware nicht in die Welt von Pywel eintauchen können.

Besonders brisant ist der Hinweis, dass Intel über mehrere Jahre hinweg aktiv versucht habe, mit Entwickler Pearl Abyss zusammenzuarbeiten. Dabei habe das Unternehmen frühzeitig Hardware, Treiber und technische Unterstützung über mehrere Generationen hinweg bereitgestellt, darunter Alchemist, Battlemage, Meteor Lake und Lunar Lake.

Von offizieller Seite von Pearl Abyss bleibt die Lage hingegen unverändert. In den FAQ heißt es lediglich, dass Crimson Desert derzeit keine Intel Arc Grafikkarten unterstützt. Ein Zeitplan für mögliche Kompatibilität oder Hinweise auf laufende Arbeiten wurden bislang nicht genannt.

Stattdessen wird betroffenen Käufern empfohlen, sich über Rückerstattungen bei den jeweiligen Plattformen zu informieren.

Die Situation wirkt ungewöhnlich, da Kooperationen zwischen Hardware-Herstellern und Entwicklerstudios in der Regel vor einem Release stattfinden. Intel betonte zudem, weiterhin bereit zu sein, Unterstützung zu leisten, verwies jedoch für weitere Details zur Entscheidung direkt an Pearl Abyss.

Damit liegt die Verantwortung für die fehlende Unterstützung klar beim Entwicklerstudio, während viele offene Fragen rund um eine mögliche Nachbesserung bestehen bleiben.