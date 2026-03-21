Crimson Desert: Intel bot Hilfe für Arc-GPUs, die Pearl Abyss jedoch nicht annahm

Ein technisches Problem überschattet den erfolgreichen Start von Crimson Desert: Spieler:innen mit Intel Arc Grafikkarten können das Spiel aktuell nicht starten. Nun hat sich Intel offiziell zu Wort gemeldet und zeigt sich deutlich enttäuscht über die fehlende Unterstützung zum Launch.
In einem Statement erklärte ein Unternehmenssprecher, dass man „sehr enttäuscht“ sei, dass Nutzer mit Intel-Grafikhardware nicht in die Welt von Pywel eintauchen können.
Besonders brisant ist der Hinweis, dass Intel über mehrere Jahre hinweg aktiv versucht habe, mit Entwickler Pearl Abyss zusammenzuarbeiten. Dabei habe das Unternehmen frühzeitig Hardware, Treiber und technische Unterstützung über mehrere Generationen hinweg bereitgestellt, darunter Alchemist, Battlemage, Meteor Lake und Lunar Lake.
Von offizieller Seite von Pearl Abyss bleibt die Lage hingegen unverändert. In den FAQ heißt es lediglich, dass Crimson Desert derzeit keine Intel Arc Grafikkarten unterstützt. Ein Zeitplan für mögliche Kompatibilität oder Hinweise auf laufende Arbeiten wurden bislang nicht genannt.
Stattdessen wird betroffenen Käufern empfohlen, sich über Rückerstattungen bei den jeweiligen Plattformen zu informieren.
Die Situation wirkt ungewöhnlich, da Kooperationen zwischen Hardware-Herstellern und Entwicklerstudios in der Regel vor einem Release stattfinden. Intel betonte zudem, weiterhin bereit zu sein, Unterstützung zu leisten, verwies jedoch für weitere Details zur Entscheidung direkt an Pearl Abyss.
Damit liegt die Verantwortung für die fehlende Unterstützung klar beim Entwicklerstudio, während viele offene Fragen rund um eine mögliche Nachbesserung bestehen bleiben.
10 Kommentare AddedMitdiskutieren
Das werden die sicher noch patchen. Das Problem bei extern angebotener Hilfe ist immer, dass das real nicht immer so leicht umzusetzen ist. Man braucht im Team auch die Kapazitäten.
Möglich, aber dann die Hardware dankend anzunehmen ist auch schon dreist.
Manchmal sollte man einfach Hilfe von Außenstehenden annehmen. Auch wenn man denkt man schafft alles alleine
Das ist doch etwas, was man eher selten sieht.
Es ist wie es ist, für mich als Konsolero uninteressant
Man weiß halt nicht wie die Hilfe ausgesehen hätte oder mit welchen Erwartungen sie gekommen wäre.
Es ist ja schon ungewöhnlich.
Tja das ist der Nachteil vom PC, da gibt es soviele Hardwarekonfigurationen die berücksichtigt werden müssen, da ist ne Konsole einfacher, eine Version für alle.
Naja, beim PC bleibt das Ärgernis ja eher dann beim Consumer hängen.
Wahrscheinlich müsste noch ne Warnung beim Spiel dabei sein, funktioniert nicht mit Arc…
Stimmt nur nicht, am PC wird auch seit Jahrzehnten für eine Durchschnittskombi entwickelt.
Absolutes Fehlverhalten von Pearl Abyss, schade für Intel.
Vielleicht hätte es dann noch länger gedauert mit dem Release und man wollte nicht verschieben 🤷♂️