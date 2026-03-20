Crimson Desert: Jason Schreier bezeichnet Spiel als langweilig und seelenlos

Crimson Desert ist seit gestern Abend auf Xbox, PlayStation und PC spielbar und sorgt für gespaltene Reaktionen zwischen Spielern und Kritikern.

Seit gestern Abend um 23:00 Uhr können Spieler in die offene Welt von Crimson Desert eintauchen. Das Action-Adventure von Pearl Abyss ist auf Xbox, PlayStation und PC verfügbar und steht im Mittelpunkt dieser Woche in der Gaming-Community.

Während Kritiker überwiegend solide Bewertungen vergeben, zeigen sich die Meinung der Spieler überwiegend gemischt von der epischen Welt, den Kämpfen und der Story des Titels.

Nicht alle Stimmen fallen jedoch positiv aus. Jason Schreier, renommierter Journalist bei Bloomberg, äußerte über Social Media seine deutliche Kritik: Das Spiel wirke „langweilig und seelenlos“ und habe ihn nicht mehr dazu motiviert, weiterzuspielen.

Er kommentierte zudem, dass es sich an Spieler richte, die vor allem Inhalte konsumieren möchten, anstatt ein intensives Spielerlebnis zu suchen.

Diese Einschätzung steht im Kontrast zu vielen Community-Reaktionen, die Crimson Desert für seine offene Welt, das Kampfsystem und die epische Atmosphäre loben.

Was denkt ihr: Hat er Recht?