Crimson Desert: Jetzt endlich offiziell – Pre-Load-Termin steht fest

Spieler können das kommende Open-World-Actionspiel Crimson Desert bereits vor dem Release herunterladen.

Für Crimson Desert wurde der offizielle Preload-Termin bekannt gegeben. Spieler können den Titel bereits vor dem Release herunterladen, um direkt zum Start loslegen zu können.

Der Vorab-Download beginnt am 17. März um 23:00 Uhr. Verfügbar ist der Preload im PlayStation Store, Xbox Store, Microsoft Store sowie auf Steam.

Damit haben Spieler (hoffentlich) genügend Zeit, das Spiel vor dem eigentlichen Release vollständig herunterzuladen. Die Veröffentlichung von Crimson Desert erfolgt weltweit am 19. März.