Crimson Desert: Jetzt endlich offiziell – Pre-Load-Termin steht fest

Für Crimson Desert wurde der offizielle Preload-Termin bekannt gegeben. Spieler können den Titel bereits vor dem Release herunterladen, um direkt zum Start loslegen zu können.
Der Vorab-Download beginnt am 17. März um 23:00 Uhr. Verfügbar ist der Preload im PlayStation Store, Xbox Store, Microsoft Store sowie auf Steam.
Damit haben Spieler (hoffentlich) genügend Zeit, das Spiel vor dem eigentlichen Release vollständig herunterzuladen. Die Veröffentlichung von Crimson Desert erfolgt weltweit am 19. März.
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.
8 Kommentare AddedMitdiskutieren
Hab ein Kumpel der hat sich die Deluxe Edition vorbestellt.
Ich selber bin noch nicht ganz überzeug und warte auf jeden Fall erstmal bis zu einem sale
Lets gooo mein 7800x3d und 9070xt ist bereit 😀
Lieber schnell digital vorbestellen, bevor alles ausverkauft ist 🤪.
150 GB ist schon recht knackig auf PC, mal sehen wie viel es auf Konsolen sein wird.
maaan so viele guten spiele und so wenig zeit^^
Resident Evil, killing floor 3 hat einen neuen Boss und Trophäen bekommen, bei Ghost of yotei ist der legend Modus gestartet und gestern hab ich spontan among ashes installiert weil ich Lust auf Horror hatte.^^ Aber boah ist das Game top. Eine geile indie Horror perle.
Ich warte bis ich was zur Steuerung finde
Ist ein ganz schöner Brocken
ich bin heis drauf.
Bin auf die Download Größe auf den Konsolen gespannt.