Crimson Desert: Knackt 2 Millionen Verkäufe – Entwickler danken Fans

Ein wichtiger Meilenstein für Crimson Desert ist geschafft! Das Action-Rollenspiel hat weltweit 2 Millionen Verkäufe erreicht. Die Entwickler zeigen sich in einer offiziellen Mitteilung tief dankbar für die Unterstützung der Community und aller Spieler, die die Welt von Pywel erkundet haben.

Die Teams von Pearl Abyss betonen, dass sie das umfangreiche Feedback der Community aufmerksam verfolgen. Ziel ist es, bestehende Inhalte weiter zu verbessern und die Spielerfahrung kontinuierlich zu optimieren. Dabei sollen Fehler behoben, Balancing-Anpassungen vorgenommen und neue Features implementiert werden, um den Weg durch Pywel noch spannender zu gestalten.

„Wir sind unglaublich dankbar für unsere Fans, die Community und alle, die uns in Pywel begleitet haben“, heißt es in der Mitteilung.

Gleichzeitig versprechen die Entwickler, so schnell wie möglich auf Anregungen zu reagieren, um die Reise in Crimson Desert noch unterhaltsamer zu machen.

Mit 2 Millionen Verkäufen weltweit zeigt Crimson Desert nicht nur seine Popularität, sondern unterstreicht auch die Bedeutung von direktem Community-Dialog bei modernen AAA-Rollenspielen. Fans dürfen gespannt sein, welche Anpassungen und Verbesserungen die Entwickler als Nächstes umsetzen werden.