Crimson Desert: Könnte auch auf Nintendo Switch 2 erscheinen – Entwickler bestätigt Tests

Eine Version von Crimson Desert für Nintendo Switch 2 ist offenbar in Arbeit. Entwickler und Publisher Pearl Abyss bestätigte, dass eine Umsetzung für die neue Nintendo-Konsole geprüft wird und sich bereits in einer frühen Entwicklungsphase befindet.

Auf die Frage nach einer möglichen Nintendo-Switch-2-Version erklärte CEO Heo Jin-young, dass das Unternehmen Crimson Desert möglichst vielen Spielern auf verschiedenen Plattformen zugänglich machen möchte. Eine Umsetzung für Nintendo Switch 2 werde aktuell geprüft und sei bereits so weit entwickelt, dass grundlegendes Gameplay möglich sei.

Allerdings stellt eine zusätzliche Plattform laut Pearl Abyss mehr dar als eine einfache Portierung. Entscheidend sei, ob die Entwickler die technische Qualität, die Action-Elemente und die offene Spielwelt von Crimson Desert auch auf Nintendo Switch 2 vollständig erhalten können.

Dafür seien weitere Optimierungen, technische Tests sowie Gespräche mit Partnern notwendig. Einen konkreten Veröffentlichungstermin konnte das Unternehmen deshalb noch nicht nennen.

Crimson Desert soll ein umfangreiches Open-World-Abenteuer mit intensiven Kämpfen, Erkundung und einer großen Fantasy-Welt bieten. Weitere Informationen zur möglichen Nintendo-Switch-2-Version sollen folgen, sobald eine endgültige Entscheidung getroffen wurde.