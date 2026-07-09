Crimson Desert: Könnte auch auf Nintendo Switch 2 erscheinen – Entwickler bestätigt Tests

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Image: Pearl Abyss

Crimson Desert wird für Nintendo Switch 2 entwickelt, Release bleibt offen.

Eine Version von Crimson Desert für Nintendo Switch 2 ist offenbar in Arbeit. Entwickler und Publisher Pearl Abyss bestätigte, dass eine Umsetzung für die neue Nintendo-Konsole geprüft wird und sich bereits in einer frühen Entwicklungsphase befindet.

Auf die Frage nach einer möglichen Nintendo-Switch-2-Version erklärte CEO Heo Jin-young, dass das Unternehmen Crimson Desert möglichst vielen Spielern auf verschiedenen Plattformen zugänglich machen möchte. Eine Umsetzung für Nintendo Switch 2 werde aktuell geprüft und sei bereits so weit entwickelt, dass grundlegendes Gameplay möglich sei.

Allerdings stellt eine zusätzliche Plattform laut Pearl Abyss mehr dar als eine einfache Portierung. Entscheidend sei, ob die Entwickler die technische Qualität, die Action-Elemente und die offene Spielwelt von Crimson Desert auch auf Nintendo Switch 2 vollständig erhalten können.

Dafür seien weitere Optimierungen, technische Tests sowie Gespräche mit Partnern notwendig. Einen konkreten Veröffentlichungstermin konnte das Unternehmen deshalb noch nicht nennen.

Crimson Desert soll ein umfangreiches Open-World-Abenteuer mit intensiven Kämpfen, Erkundung und einer großen Fantasy-Welt bieten. Weitere Informationen zur möglichen Nintendo-Switch-2-Version sollen folgen, sobald eine endgültige Entscheidung getroffen wurde.

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8 Kommentare Added

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  1. Katanameister 492060 XP Xboxdynasty MVP Bronze | 09.07.2026 - 12:12 Uhr

    Das Spiel sollte die Switch 2 ziemlich fordern, bin gespannt wie es laufen bzw. aussehen wird.

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  2. Blight 47360 XP Hooligan Treter | 09.07.2026 - 12:18 Uhr

    Oha, klingt nicht einfach. Mal sehen wie, und ob es dann umgesetzt wird.

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  5. Nibelungen86 380655 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 09.07.2026 - 12:58 Uhr

    Wenn man Wichter 3 auf die Switch zum laufen gebracht hat, wird man wohl Crimson Desert auf der Switch 2 zum laufen bringen können.

    Oder Cyberpunk 2077, was verblüffend gut auf der Switch 2 läuft.

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  6. nexus258 66250 XP Romper Domper Stomper | 09.07.2026 - 14:36 Uhr

    Dragons Dogma 2 war einfach nur der Hammer, aber crimson desert was im grunde gleich aussieht finde ich echt schlecht gemacht und spielt sich auch nicht gut

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