Crimson Desert: Konsolenoptimierungen und PS5‑Pro‑Features bestätigt

12 Autor: , in News / Crimson Desert
Image: Pearl Abyss

Pearl Abyss bestätigt Konsolenoptimierungen und PlayStation 5| Pro‑Features für das Open-World-Actionspiel Crimson Desert.

Nach langer Entwicklungszeit stet Crimson Desert kurz vor der Veröffentlichung, und nach anhaltender Unsicherheit über die Konsolenversionen hat Pearl Abyss nun technische Details zur Umsetzung auf PlayStation 5 und PlayStation 5 Pro offengelegt.

Zuvor hatte das Studio ausschließlich PC‑Material gezeigt, was Spekulationen über versteckte Konsolenprobleme ausgelöst hatte. Die Entwickler betonen jedoch, dass keine Konsolenaufnahmen zurückgehalten wurden.

Laut einem Beitrag im offiziellen PlayStation‑Blog wurde Crimson Desert gezielt für die PlayStation 5 optimiert. Das Spiel nutzt Geometry Shader Oversubscription und NGG Culling, um große Mengen an Objekten ohne Detailverlust darzustellen und die offene Welt stabil zu halten.

Diese Techniken sollen sicherstellen, dass die visuelle Dichte der PC‑Version auch auf der Konsole erhalten bleibt.

Auf der PlayStation 5 Pro setzt Crimson Desert stark auf den High‑CPU‑Frequency‑Modus, um Bewegungen durch die Welt flüssiger zu gestalten. Die verbesserte PSSR‑Technologie ermöglicht höhere Bildraten bei 4K‑Auflösung, während die erweiterten Raytracing‑Funktionen der Pro‑Hardware natürlichere Licht‑ und Schatteneffekte erzeugen.

Die Entwickler betonen, dass die Pro‑Version sichtbar von der zusätzlichen Leistung profitiert.

Auch die Xbox Series X|S soll entsprechend optimiert werden, wobei konkrete Details noch ausstehen.

12 Kommentare Added

  1. Smill 1460 XP Beginner Level 1 | 05.03.2026 - 17:08 Uhr

    Ich sehe nicht ein wegen einem Spiel meinen PC für zig hunderte Euro aufzurüsten! Ich werde es auf PS5 spielen, scheint ja auch absolut Top auszusehen!

    3
  2. xXxTanithxXx 88315 XP Untouchable Star 4 | 05.03.2026 - 17:13 Uhr

    Habe in einem playstation Blog gameplay zur ps5/ pro gesehen wenn es denn stimmt, es sah nicht schlecht aus. Aber wenn ich überlege in Amsterdam bei der Präsentation hatte der Rechner 96 GB RAM gehabt. Und es sah genauso aus. Ich weiß nicht was ich davon halten soll.

    1
  3. Robilein 1224670 XP Xboxdynasty Legend Platin | 05.03.2026 - 17:15 Uhr

    „Auch die Xbox Series X|S soll entsprechend optimiert werden, wobei konkrete Details noch ausstehen.“

    Das ist natürlich das wichtigste. Sehr löblich. Da bin ich auf Details gespannt🙂

    0
  4. Hille 5550 XP Beginner Level 3 | 05.03.2026 - 17:16 Uhr

    Na hauptsache es ist für die PS5 optimiert 🤔
    Die Xbox Version werden wir auf die nächsten Monate nach und nach optimieren! Sorry dafür, ihr deppen 😶
    Tut mir leid, so klingt es für mich.. This is for the Players……………..💩

    1
    • festplattenmagnet 3060 XP Beginner Level 2 | 05.03.2026 - 17:24 Uhr
      Antwort auf Hille

      Gewöhne dich schon mal dran. Mit der nächsten „Xbox“ bekommst du nur ne PC Version mit Presets. Bye Bye optimierung.

      3
  5. Bootie Sweat 18020 XP Sandkastenhüpfer Level 4 | 05.03.2026 - 17:18 Uhr

    Entscheidend ist, dass das Spiel gut ist. In ein paar Jahren, wenn ich mich zurück erinnere, wird mir ohnehin nicht mehr klar sein, ob ich es mit 60 oder 30 FPS gespielt habe. In der Erinnerung sehen Spiele meist ohnehin viel besser aus.

    0
  6. Zockejedekonsole 58035 XP Nachwuchsadmin 8+ | 05.03.2026 - 17:20 Uhr

    Ich kann jedem nur raten mit dem Spiel zu warten. Das Spiel wird reifen wie ein guter Wein. Ich werde ca. 1 Jahr warten. Habe aber auch noch genug zu zocken.

    Trotzdem allen Day One Gamern viel Spass .

    2
  7. Teddofryo 110295 XP Scorpio King Rang 1 | 05.03.2026 - 17:24 Uhr

    Denke auch das es gut wird, aber ob es richtig hammer wird, wird man sehen.

    0
  8. Katanameister 346620 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 05.03.2026 - 17:30 Uhr

    Direkt zum Start sollte man die meisten Spiele sowieso nicht zocken, ich kann warten.

    0
  10. faktencheck 166940 XP First Star Gold | 05.03.2026 - 18:13 Uhr

    Ich warte da noch ein paar Tage mit dem Kauf. Aber ich rechne fest mit der sauberen Umsetzung des neuesten PSSR!

    0

