Crimson Desert: Konsolenoptimierungen und PS5‑Pro‑Features bestätigt

Nach langer Entwicklungszeit stet Crimson Desert kurz vor der Veröffentlichung, und nach anhaltender Unsicherheit über die Konsolenversionen hat Pearl Abyss nun technische Details zur Umsetzung auf PlayStation 5 und PlayStation 5 Pro offengelegt.

Zuvor hatte das Studio ausschließlich PC‑Material gezeigt, was Spekulationen über versteckte Konsolenprobleme ausgelöst hatte. Die Entwickler betonen jedoch, dass keine Konsolenaufnahmen zurückgehalten wurden.

Laut einem Beitrag im offiziellen PlayStation‑Blog wurde Crimson Desert gezielt für die PlayStation 5 optimiert. Das Spiel nutzt Geometry Shader Oversubscription und NGG Culling, um große Mengen an Objekten ohne Detailverlust darzustellen und die offene Welt stabil zu halten.

Diese Techniken sollen sicherstellen, dass die visuelle Dichte der PC‑Version auch auf der Konsole erhalten bleibt.

Auf der PlayStation 5 Pro setzt Crimson Desert stark auf den High‑CPU‑Frequency‑Modus, um Bewegungen durch die Welt flüssiger zu gestalten. Die verbesserte PSSR‑Technologie ermöglicht höhere Bildraten bei 4K‑Auflösung, während die erweiterten Raytracing‑Funktionen der Pro‑Hardware natürlichere Licht‑ und Schatteneffekte erzeugen.

Die Entwickler betonen, dass die Pro‑Version sichtbar von der zusätzlichen Leistung profitiert.

Auch die Xbox Series X|S soll entsprechend optimiert werden, wobei konkrete Details noch ausstehen.