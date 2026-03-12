Crimson Desert: Kurz vor PC-Release mit Denuvo DRM – Spieler wütend

Crimson Desert fügt nur sieben Tage vor Launch Denuvo DRM hinzu und sorgt damit für massive Kritik der PC-Community.

Sieben Tage vor dem offiziellen Release von Crimson Desert auf PC sorgt ein Schritt der Entwickler für hitzige Diskussionen. Die Einführung des Denuvo-DRM-Systems hat bei vielen Spielern für Frust und Unmut gesorgt, da es den Start des Spiels einschränken und zusätzliche Hürden für den Einstieg schaffen könnte.

PC-Spieler äußern ihre Kritik in sozialen Medien und Foren, da Denuvo oft als hinderlich für die Performance, Ladezeiten und allgemeine Spielerfahrung wahrgenommen wird. Besonders in der finalen Vorbereitungsphase für ein Spiel erwartet die Community ein reibungsloses Erlebnis, nicht zusätzliche technische Limitierungen.

Die Entwickler haben bisher keine detaillierte Begründung veröffentlicht, warum das DRM-System so kurzfristig implementiert wurde. Beobachter vermuten, dass es um den Schutz vor Early-Leaks und Piraterie geht, doch die späte Ankündigung sorgt für viel Unmut. Vor allem, weil Denuvo-DRM bei PC-Spielern stark die Performance negativ beeinflussen kann.

Trotz der Kritik bleibt die Veröffentlichung wie geplant: Crimson Desert erscheint am 19. März 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S, Steam, Microsoft Store, Epic Games Store und ROG Xbox Ally. PC-Spieler müssen sich in den ersten Tagen also auf die zusätzliche DRM-Hürde einstellen.