Crimson Desert: Kurz vor PC-Release mit Denuvo DRM – Spieler wütend

Sieben Tage vor dem offiziellen Release von Crimson Desert auf PC sorgt ein Schritt der Entwickler für hitzige Diskussionen. Die Einführung des Denuvo-DRM-Systems hat bei vielen Spielern für Frust und Unmut gesorgt, da es den Start des Spiels einschränken und zusätzliche Hürden für den Einstieg schaffen könnte.
PC-Spieler äußern ihre Kritik in sozialen Medien und Foren, da Denuvo oft als hinderlich für die Performance, Ladezeiten und allgemeine Spielerfahrung wahrgenommen wird. Besonders in der finalen Vorbereitungsphase für ein Spiel erwartet die Community ein reibungsloses Erlebnis, nicht zusätzliche technische Limitierungen.
Die Entwickler haben bisher keine detaillierte Begründung veröffentlicht, warum das DRM-System so kurzfristig implementiert wurde. Beobachter vermuten, dass es um den Schutz vor Early-Leaks und Piraterie geht, doch die späte Ankündigung sorgt für viel Unmut. Vor allem, weil Denuvo-DRM bei PC-Spielern stark die Performance negativ beeinflussen kann.
Trotz der Kritik bleibt die Veröffentlichung wie geplant: Crimson Desert erscheint am 19. März 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S, Steam, Microsoft Store, Epic Games Store und ROG Xbox Ally. PC-Spieler müssen sich in den ersten Tagen also auf die zusätzliche DRM-Hürde einstellen.
7 Kommentare AddedMitdiskutieren
Ich bin eigentlich kein Fan solcher Spiele aber das sieht verdammt gut aus. 😍
Ein Grund warum ich auf Konsole spiele. Kein Bock auf diesen Dreck.
Diese Kopierschutzsysteme sind zwar echt ärgerlich, weil dadurch manchmal das Spiel schlechter läuft, aber auf dem PC verstehe ich das schon, weil die Spiele dort sonst sehr schnell gecrackt werden und gerade in den ersten Monaten am meisten verkauft wird.
Da ist das Leben mit Konsole diesbezüglich doch einfacher.
Hab ich gekauft auf der Xbox bin gespannt wie es ist .
Die wenigsten Entwickler/Publisher haben verstanden, dass ein DRM nicht für den Erfolg eines Spiels verantwortlich ist. Viele Raubkopierer kaufen sich trotzdem die legalen Version eines Spiels, weil sie die Entwickler unterstützen möchte. CP2077, Witcher 3, BG3 usw. sind alles Spiele ohne Denuvo, und sogar DRM-frei auf GOG erhältlich und haben sich sensationell verlauft. Ubisoft-Spiele haben alle Denuvo und wie es um deren Spiele steht, weiß jeder. Die Qualität entscheidet, auch Raubkopierer wissen das.
Würde sowieso die meisten Spiele nicht mehr direkt zocken wollen, nach einem Monat sollte das Gröbste beseitigt sein.