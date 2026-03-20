Crimson Desert: Läuft nicht auf Intel Arc – versteckte Infos sorgen für Frust & Refund

Technische Probleme mit Intel Arc Grafikkarten führen bei Crimson Desert zu Fehlermeldungen, Rückerstattungen und wachsender Kritik in der Community.

Rund um den Release von Crimson Desert nehmen die Diskussionen in der Community weiter zu.

Neben gemischten Bewertungen sorgen nun auch technische Probleme mit bestimmten Grafikkarten für Unmut. Besonders Nutzer mit Intel Arc GPUs berichten davon, dass Crimson Desert nach dem Startversuch mit einer Fehlermeldung abbricht und sich nicht ausführen lässt.

Die Situation sorgt zusätzlich für Frust, da entsprechende Hinweise offenbar nur schwer auffindbar sind.

Laut Berichten aus der Community verstecken sich relevante Informationen zu den bekannten Problemen in einem weniger sichtbaren FAQ-Bereich der offiziellen Webseite. Viele Spieler erfahren daher erst nach dem Kauf, dass es Kompatibilitätsprobleme gibt. Dort heißt es in etwa: „Crimson Desert läuft nicht auf Intel Arc GPUs. Falls Sie gedacht haben, das Spiel unterstützt Intel Arc, beantragen Sie eine Rückerstattung.“

Infolgedessen häufen sich Forderungen nach Rückerstattungen.

Spieler berichten, dass sie nach stundenlanger Fehlersuche schließlich keine andere Möglichkeit sehen, als den Kauf rückgängig zu machen.

Die fehlende Transparenz über die bekannten Einschränkungen wird dabei besonders kritisch gesehen.

Die aktuellen Probleme zeigen, wie entscheidend klare Kommunikation und technische Stabilität zum Launch eines Spiels sind. Ob und wann eine Lösung für die betroffenen Grafikkarten bereitgestellt wird, bleibt derzeit offen.