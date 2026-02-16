Crimson Desert: Marketing‑Chef: Es gibt keine Mikrotransaktionen

14 Autor: , in News / Crimson Desert
Image: Pearl Abyss

In einem Statement hat der Director of Marketing für Crimson Desert unmissverständlich klargestellt, dass das Action‑RPG keinerlei Mikrotransaktionen enthalten wird.

In einer Zeit, in der viele große Titel auf Live‑Service‑Modelle und Mikrotransaktionen setzen, sorgt Crimson Desert mit einer klaren Positionierung für Aufmerksamkeit.

Will Powers, Director of Marketing, hat in einem offiziellen Statement bestätigt, dass das Spiel ausschließlich als Premium‑Titel erscheinen wird. Spieler sollen den Titel kaufen, erleben und genießen – ohne zusätzliche Monetarisierungsschichten.

Powers betonte, dass Crimson Desert bewusst nicht als Free‑to‑Play‑Produkt entwickelt wurde. Ein solches Modell würde zwangsläufig alternative Einnahmequellen erfordern, etwa kosmetische Shops oder andere Mikrotransaktionen. Stattdessen verfolgt Pearl Abyss einen traditionellen Ansatz: Der Kauf des Spiels ist die einzige Transaktion, die vorgesehen ist.

Mit dieser Aussage grenzt sich Crimson Desert deutlich von vielen aktuellen Trends ab und positioniert sich als klassisches, in sich geschlossenes Einzelspieler‑Erlebnis. Für Fans, die sich nach großen Abenteuern ohne Monetarisierungsdruck sehnen, dürfte das ein starkes Signal sein.

  1. GERxJOHNNY 63030 XP Romper Stomper | 16.02.2026 - 18:02 Uhr

    Bei einem reinen Singleplayer Spiel brauche ich auch keine Skins und sowas. Bei einem Multiplayer Game hingegen sieht es wieder anders aus

    0
  3. Hey Iceman 868585 XP Xboxdynasty All Star Platin | 16.02.2026 - 18:06 Uhr

    Sowas ist immer ein gute Nachricht, traurig das man aber sowas heutzutage hervorheben muss.

    1
  6. Xbox117 50200 XP Nachwuchsadmin 5+ | 16.02.2026 - 18:21 Uhr

    Finde es immer besser, wenn man in Spielen Outfits durch Quests und so erlangen kann, statt diese kaufen zu können.
    Das motiviert mich mehr eine Quest zu machen, wenn man da dann eine gute Belohnung dafür kriegt.

    0
  7. kleineAmeise 136550 XP Elite-at-Arms Silber | 16.02.2026 - 18:25 Uhr

    Ihr habt mich schon beim „Es“ gehabt.

    Und ich habe es vorbestellt.
    Wollte noch irgendwo hin um die Disk Tag1 zu holen, aber jetzt ist es egal.
    Nach Starfield meine zweite Vorbestellung überhaupt.

    0
  9. Hattori Hanzo 33520 XP Bobby Car Geisterfahrer | 16.02.2026 - 19:02 Uhr

    Meine Bereitschaft Vollpreis zu bezahlen ist mit dieser News um 50% angestiegen!

    0
  10. de Maja 324895 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 16.02.2026 - 19:45 Uhr

    Ich bin immer noch skeptisch, das Spiel will irgendwie zuviel sein.
    Bin gespannt auf die ersten Community Bewertungen.

    0

