Crimson Desert: Marketing‑Chef: Es gibt keine Mikrotransaktionen

In einem Statement hat der Director of Marketing für Crimson Desert unmissverständlich klargestellt, dass das Action‑RPG keinerlei Mikrotransaktionen enthalten wird.

In einer Zeit, in der viele große Titel auf Live‑Service‑Modelle und Mikrotransaktionen setzen, sorgt Crimson Desert mit einer klaren Positionierung für Aufmerksamkeit.

Will Powers, Director of Marketing, hat in einem offiziellen Statement bestätigt, dass das Spiel ausschließlich als Premium‑Titel erscheinen wird. Spieler sollen den Titel kaufen, erleben und genießen – ohne zusätzliche Monetarisierungsschichten.

Powers betonte, dass Crimson Desert bewusst nicht als Free‑to‑Play‑Produkt entwickelt wurde. Ein solches Modell würde zwangsläufig alternative Einnahmequellen erfordern, etwa kosmetische Shops oder andere Mikrotransaktionen. Stattdessen verfolgt Pearl Abyss einen traditionellen Ansatz: Der Kauf des Spiels ist die einzige Transaktion, die vorgesehen ist.

Mit dieser Aussage grenzt sich Crimson Desert deutlich von vielen aktuellen Trends ab und positioniert sich als klassisches, in sich geschlossenes Einzelspieler‑Erlebnis. Für Fans, die sich nach großen Abenteuern ohne Monetarisierungsdruck sehnen, dürfte das ein starkes Signal sein.