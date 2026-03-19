Crimson Desert: Medaillenspiegel: Hier sind die ersten Wertungen zum Spiel

In der Nacht fiel das Embargo und plötzlich war es soweit: Die ersten internationalen Testberichte zu Crimson Desert sind online gegangen. Nach Jahren der Erwartung liefert das Open-World-Action-Adventure nun erstmals ein klares Bild davon, wie es bei Kritikern weltweit ankommt.
Die bislang gesammelten Bewertungen zeichnen ein solides Gesamtbild. Auf OpenCritic erreicht der Titel aktuell einen Score von 80 Punkten, während Metacritic eine durchschnittliche Wertung von 78 für die PC-Version ausweist. Damit bewegt sich das Spiel im oberen Mittelfeld der internationalen Pressestimmen.
Auffällig ist dabei, dass sämtliche bisher veröffentlichten Tests ausschließlich auf der PC-Version zu basieren scheinen. Eindrücke zu Konsolenfassungen, insbesondere zur Xbox Series X|S, stehen weiterhin aus. Entsprechend bleibt offen, wie sich die Performance und technische Umsetzung auf den verschiedenen Plattformen präsentieren wird.
Die ersten Wertungen liefern dennoch einen wichtigen Einblick in die Qualitäten von Crimson Desert und geben eine Richtung vor, wie das ambitionierte Open-World-Abenteuer bei Kritikern aufgenommen wird.
Crimson Desert – Medaillenspiegel
- Gameliner 100/100
- GamersHeroes 100/100
- DualShockers 9,5/10
- Forbes 95/100
- Generación Xbox 94/100
- MMORPG.com 9/10
- Gamersky 8,6/10
- IGN Italy 8,5/10
- COGconnected 84/100
- PC Gamer 80/100
- GameRant 8/10
- GamingBolt 8/10
- Gamespot 7/10
- PCGamesN 6/!0
Wertungen X/5
- Tom’s Guide 4/5
- Eurogamer 3/5
- VG247 3/5
34 Kommentare AddedMitdiskutieren
Wie erwartet nicht der Überflieger.
Ich habe mir gestern Abend verschiedene, deutschsprachige Tests zu Crimson Desert angeschaut. Was soll ich sagen, meine Voruteile haben sich alle bestätigt.
Tenor der PC Tests: Kein Spiel für jeden, die Steuerung kommt direkt aus der Hölle, man muss sich stundenlang erst einmal drauf einlassen. Auch auf dem PC wird die Controller Steuerung empfohlen, und die hat es in sich. Wer ein Abenteuer a la The Witcher erwartet, wird bitterböse Enttäuscht. Für Hardcore Gamer könnte es eine Offenbarung sein, man muss aber leidensfähig sein.
Für mich ist das definitiv nichts, ich möchte mich beim Spielen entspannen. Das kann Crimson Desert definitiv nicht liefern, dafür die mit Abstand schönste Weitsicht im Videospiel. Und das ist mir zu wenig.
„Kein Spiel für jeden“ trifft aber auf jedes Spiel zu
Hmmm, ich habe mir ein Testvideo von Gamestar angesehen, ich glaube fast, für mich ist das Spiel nicht geeignet … schwache bis gar keine Story, unscheinbare Charaktere, keine deutsche Vertonung … jaja, nicht schreien, ich kann auch gut englisch, aber dennoch finde ich Spiele ausserhalb der Muttersprache etwas „anstrengender“ und nachteilig bzgl. der Immersion 🙂
P70
„Immersion“ ist für die Mehrheit unwichtig. Auch Englisch ist falsch, wenn das Spiel z.B. in Japan spielt 😉
Es ist halt ein verdammt großes Action-Adventure mit starkem Kampf/Erkundungs/Miniquestfokus. Kein „Rollenspiel“. Muss man schon Bock drauf haben.
Ich bin mal gespannt.
Doch kein GTA Killer geworden 😉
Ich habe es wieder abbestellt. Keine Zeit dafür. Konzentriere mich dann doch lieber auf meinen Pile of Shame.
Tests haben viel Gewicht – aber es sind auch nur Wertungen anderer, die sich aus mehreren Kriterien zusammensetzen.
Wenn ich ausschließlich nach dem Durchschnitt dieser Wertungen gehen würde, hätte ich eine Menge toller Spiele verpasst.
Die hier negativ genannten Punkte haben sich schon vor den Tests abgezeichnet, und für mich persönlich sind es Dinge, die ich aufgrund der Punkte auf der positiven Seite wohl vernachlässigen kann.
Sah schon so generisch aus, dafür ist mir meine Zeit zu schade.