Crimson Desert: Medaillenspiegel: Hier sind die ersten Wertungen zum Spiel

Crimson Desert erhält erste internationale Testwertungen, die auf der PC-Version basieren und ein solides Gesamtbild zeichnen.

In der Nacht fiel das Embargo und plötzlich war es soweit: Die ersten internationalen Testberichte zu Crimson Desert sind online gegangen. Nach Jahren der Erwartung liefert das Open-World-Action-Adventure nun erstmals ein klares Bild davon, wie es bei Kritikern weltweit ankommt.

Die bislang gesammelten Bewertungen zeichnen ein solides Gesamtbild. Auf OpenCritic erreicht der Titel aktuell einen Score von 80 Punkten, während Metacritic eine durchschnittliche Wertung von 78 für die PC-Version ausweist. Damit bewegt sich das Spiel im oberen Mittelfeld der internationalen Pressestimmen.

Auffällig ist dabei, dass sämtliche bisher veröffentlichten Tests ausschließlich auf der PC-Version zu basieren scheinen. Eindrücke zu Konsolenfassungen, insbesondere zur Xbox Series X|S, stehen weiterhin aus. Entsprechend bleibt offen, wie sich die Performance und technische Umsetzung auf den verschiedenen Plattformen präsentieren wird.

Die ersten Wertungen liefern dennoch einen wichtigen Einblick in die Qualitäten von Crimson Desert und geben eine Richtung vor, wie das ambitionierte Open-World-Abenteuer bei Kritikern aufgenommen wird.

Crimson Desert – Medaillenspiegel

Gameliner 100/100

GamersHeroes 100/100

DualShockers 9,5/10

Forbes 95/100

Generación Xbox 94/100

MMORPG.com 9/10

Gamersky 8,6/10

IGN Italy 8,5/10

COGconnected 84/100

PC Gamer 80/100

GameRant 8/10

GamingBolt 8/10

Gamespot 7/10

PCGamesN 6/!0

Wertungen X/5

Tom’s Guide 4/5

Eurogamer 3/5

VG247 3/5