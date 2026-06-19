Crimson Desert: Neue Wohn-Features und zusätzliche Ausrüstung hinzugefügt

Für Crimson Desert ist das Update 1.12.00 erschienen und bringt mehrere Neuerungen sowie technische Verbesserungen ins Spiel. Im Mittelpunkt steht dabei eine neue Funktion für den Wohn-Modus, die es Spielern ermöglicht, den Außenbereich ihrer Unterkünfte individuell zu dekorieren.

Mit dem Patch wurde das Housing-System erweitert und um zusätzliche Gestaltungsmöglichkeiten ergänzt. Spieler können nun neue Möbel und Dekorationsobjekte im Außenbereich platzieren und ihre Wohnbereiche dadurch weiter personalisieren.

Neben den neuen Inhalten wurden auch weitere Ausrüstungsgegenstände ins Spiel integriert, die das bestehende Equipment-Angebot erweitern und zusätzliche Anpassungsoptionen für den Spielstil bieten.

Darüber hinaus enthält das Update eine Reihe von Bugfixes sowie allgemeine Verbesserungen der Stabilität. Ziel der Anpassungen ist es, die technische Performance des Spiels zu optimieren und ein insgesamt flüssigeres Spielerlebnis zu gewährleisten.

Update 1.12.00 – Patch Notes Neues Eine neue Funktion wurde hinzugefügt, mit der ihr Gegenstände im Außenbereich eures Hauses platzieren könnt.

Es wurden 2 neue Herstellungswerkzeuge hinzugefügt, mit denen ihr Gegenstände herstellen könnt. Werkbank Die Werkbank kann unter anderem im Graumähnen-Camp und im Schleitheim-Sägewerk genutzt werden. Webstuhl Der Webstuhl kann unter anderem in der Schneiderei von Hernand genutzt werden.

Es wurden 58 neue Gegenstände für den „Wohnen“-Inhalt hinzugefügt. Einrichtungen: 4 Werkzeuge, 10 Totempfähle, 7 Springbrunnen, 6 Brunnen Beleuchtung: 8 Kohlebecken, 6 Straßenlaternen Dekoration / Haustiermöbel: 4 Teppiche, 6 Blumenkorb-Halterungen, 4 Uhrwerk-Puppen, 1 Musikbox, 2 Haustiermöbel

Diese Gegenstände können am Webstuhl und an der Werkbank hergestellt werden.

Gegenstände und Blaupausen für euer Haus könnt ihr in verschiedenen Läden, am Greifautomaten, über die Herstellungsmission: Blumenkörbe, aus Glückskisten sowie über die Kugelband-Herausforderung erhalten.

[Damiane/Oongka] Die Visione kann nun ausgerüstet und Erinnerungen gelesen werden.

[Damiane/Oongka] Schwarzstern kann nun bestiegen werden.

[Allgemein] Für jede Waffe wurden Angriffskombos während des Rutschens hinzugefügt. [Kliff] 5 neue Kopfbedeckungen und 1 neue Rüstung wurden hinzugefügt. Helm des beharrlichen Wächters Helm des Wächters der Wildnis Helm des Wächters des Vertrauens Stahlschlund-Plattenhelm Plattenhelm des schweigenden Eroberers Leichte Rüstung der Graumähnen

[Damiane] Ein neues Paar Handschuhe wurde hinzugefügt. Stoffhandschuhe der Ehrengraumähnen

[Allgemein] Ein neues Accessoire wurde hinzugefügt. Graumähnen-Siegel

Die „Glückskiste“ wurde der Verkaufsliste des Geheimnisvollen Ladens hinzugefügt. Der Preis dieser Kiste beträgt 100 Silber. Bei jeder Lagerauffüllung könnt Ihr bis zu 3 Stück kaufen.

Es wurden 51 Wissenseinträge zu „Sammelgegenständen – Verträge“ hinzugefügt. Hauptänderungen Inhalt Wenn ihr euch mit den Charakteren Oongka oder Damiane verbindet, wird nun ebenfalls die Charakter-Ladebildschirmsequenz angezeigt. Außerdem wurde der Verbindungsprozess optimiert, wodurch die Ladezeit leicht verkürzt wurde.

Der Name der Haustier-Schneiderei wurde in „Haustierladen“ geändert.

Kuku-Lebensmittellager und verbessertes Kuku-Lebensmittellager können nun verkauft werden.

Die Regelverstoß-Bedingungen bei einigen Fähigkeiten im Freikampf wurden angepasst. Für die folgenden Wissenseinträge, die nach Abschluss bestimmter Quests nicht mehr erlangt werden konnten, wurden neue Fundorte hinzugefügt. Explodierende Bismutspinne Krug-Steinrückenkrebs Totenkopfritter-Anhänger Jarad Dunkelverschworener Gespenstersoldat Riesiges Steinhauer-Warzenschwein

Wenn Holzfällen-Qualität +Lv. 2 aktiviert wird nun hochwertiges Holz fallen gelassen werden.

In Stützpunkten, die sich im Wiederaufbau befinden, ist nun eine Revanche möglich. Steuerung Wenn beim Zielen eine Interaktion angezeigt wird, werden nun keine anderen Steuerungsbefehle ausgeführt.

Eine Tastenanleitung für die Fähigkeit „Explosiver Ausweichschuss“ wurde hinzugefügt.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Interaktionsfunktion bei der Anpassung der Einstellungen fälschlicherweise als „Gedrückt halten“ ausgeführt wurde, wenn eine deaktivierte Taste und die Interaktionstaste identisch belegt waren.

[Mac] Es wurde ein Problem behoben, bei dem Wohn-Objekte nicht mit Tastatur und Maus platziert werden konnten. Kampf / Aktion Wenn ihr während eines Bosskampfs sterbt und einen neuen Versuch startet, bleiben die im vorherigen Kampf geänderten Einstellungen nun erhalten. Folgende Punkte bleiben erhalten: Durch Beobachtung erlerntes Wissen Wechselstatus der Hauptwaffen-/Nebenwaffen-Slots Ausgerüstete Elemente Wechselstatus von Pfeilen und Gegenständen im Schnellzugriff Wechselstatus der im Sofortnutzungs-Slot registrierten Gegenstände

Die Fähigkeit „Kraftfaust: Sprung“ kann nun auch in sicheren Bereichen verwendet werden.

„Schleier des Windes“ kann nun auch während des Flugs entfaltet werden.

Wenn ihr die Fähigkeit „Schleier des Windes“ durch Beobachten erlernt, erlernen Oongka und Damiane sie ebenfalls.

Die Ausführung der Fähigkeit „Schneller Tausch“ mit einem Speer wurde überarbeitet.

[Damiane] Eine eigene Sitzanimation wurde hinzugefügt.

[Damiane] Die Angriffsreichweite der Fähigkeit „Wirbeltritt“ mit bloßen Händen wurde angepasst.

Ein neues Angriffsmuster für die Königin der Bismut-Erzrückenkrebse wurde hinzugefügt.

Die Sturzflug-Animation des Wyvern wurde verbessert. UI Es wurde ein Problem behoben, bei dem auf der Minikarte gelegentlich keine Feindsymbole angezeigt wurden.

Das Sammelgegenstände-Lager wurde verbessert, sodass ihr anhand der Helligkeit der Gegenstände intuitiver erkennen könnt, welche Gegenstände ihr besitzt und welche nicht. Grafik und Einstellungen In den Einstellungen wurde eine Verbesserung vorgenommen, mit der ihr Elemente ganz nach oben oder ganz nach unten bewegen könnt.

Beim ersten Start des Spiels wird nun ein Hinweisfenster angezeigt, in dem ihr die Mindestschriftgröße für den Bildschirmmodus einstellen könnt. Lokalisierung Lokalisierungsfehler in allen Sprachen wurden behoben und die allgemeine Qualität der Lokalisierung wurde verbessert. Sonstiges Es wurde ein Problem behoben, bei dem Eier verschwanden, wenn sie ausgebrütet wurden, während ihr die maximale Anzahl von Haustieren im Besitz hattet.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem sich die Investitionsstrategie nach dem Speichern und Laden des Spiels änderte.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem Reittiere Verbündete angreifen konnten, während ihr eine Maske trägt.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem das Wechseln der Waffe direkt nach dem Einsatz des Phantomschlags zu einem Absturz führte.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Anzahl der Sockel für bestimmte Ausrüstungen nicht erweitert werden konnte.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Herausforderung „Meisterhand (in der Schmiede ein Schwert herstellen)“ bereits durch das Verstärken eines bestimmten Schwertes abgeschlossen wurde.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem Erinnerungen auf beweglichen Steinen nicht gelesen werden konnten.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem Waffen beim Betreten der Schmiede automatisch verstaut wurden oder nicht herausgenommen werden konnten.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Kamera sich beim Wechsel in den Wohnen-Modus drehte.

Wagen werden beim Feststecken am Gelände nicht mehr zerstört und können stattdessen befreit werden.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem die angezeigte Währung beim Spenden von Camp-Mitteln vom tatsächlichen Wert abwich.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem das Aussehen bestimmter Kostüme unter speziellen Umständen ungewöhnlich war.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem das Verfolgen-Symbol auf der Welt- und Minikarte in bestimmten Situationen als das Symbol der Kopfgeldausschreibung angezeigt wurde.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem Laden-Symbole auf der Weltkarte in nicht zugänglichen Regionen angezeigt wurden.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Leistung des Spiels beim Aufsteigen auf bestimmte Reittiere sank.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem Gegenstände außerhalb des Wohnbereichs platziert werden konnten.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem bestimmte Kostüme beim Reiten auf einem Bären seltsam angezeigt wurden.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem der Schild gelegentlich beim Einsatz des Himmels-Speers während des Schildwurfs nicht zurückkehrte.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem der Fusionsreaktor-Energiekern im Sanktum der Reue nach Abschluss des Sanktums erneut generiert wurde.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem Quest-Hinweise in bestimmten Situationen nicht angezeigt wurden.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem Wissen beim Erledigen der „Hexen-Erd Explosive Spinne“ nicht erhalten werden konnte.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem das Kukuvogelei oder das Wyvernei als verlorener Gegenstand registriert und kopiert wurde, wenn es in bestimmten Situationen ausgebrütet wurde.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Beschwörung von Haustieren während bestimmter Quests und Minispiele aufgehoben wurde.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem Schwarzstern und Wyvern nicht auf dem Boden landen konnten.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem bestimmtes Bauholz nicht automatisch erlangt wurde.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem die verbleibende Wiederaufbauzeit beim Untersuchen eines Stützpunkts nicht aktualisiert wurde.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem es beim Aufrufen des Färben-Menüs nach dem Anlegen bestimmter Ausrüstung zu einem Absturz kam.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem der Wasserturm nach dem Speichern und Laden nicht errichtet war, wenn während der Quest „Bauernhof ohne Wasser“ die Quest „Repariere den Wasserturm“ abgeschlossen wurde.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem in nicht betretbaren Regionen eine Meldung zum automatischen Speichern erschien.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Transitstation im Roten Gebirge verschwand, wenn während der Durchführung der Mission „Bau der Transitstation im Roten Gebirge“ ein Zug diese Transitstation passierte.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Größe von Gegenständen in der Vorschau des Färberhauses von der tatsächlichen Größe abwich.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem „Der Singende Wels“ gelegentlich im Wasser versank, wenn er aus der Distanz angegriffen wurde.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem es beim Drehen der Kamera an bestimmten Stellen zu Framerate-Einbrüchen kam.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem in den Kochanleitungen von Rezepten, die Honig als Material verwenden, „Baumhonig“ nicht angezeigt wurde.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem der Fortschritt blockiert wurde, wenn man St. Halssius‘ Haus der Heilung mit allen 4 Teilen des „Gewands des Halssius-Priesters“ und dem „St.-Halssius-Besucherpass“ im Besitz betrat.

Die Angabe zum Lieferer im „Liefervertrag für Varnia-Samen“ wurde von „Delkin“ zu „Khalid“ geändert.

Wenn bei einem Verbrechen keine Zeugen anwesend sind, wird nun der entsprechende Soundeffekt abgespielt.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem NPCs dem Spieler während bestimmter Quests, in denen man gemeinsam reist, nicht gefolgt sind.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem die visuellen Effekte einiger Wohn-Objekte übermäßig stark dargestellt wurden.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem Missionen zur Wagenherstellung mehrfach durchgeführt werden konnten.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem der Ort für das Lesen einiger Erinnerungen unnatürlich war.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem in Reusenfallen riesige Fische wie der Gestreifte Marlin gefangen werden konnten.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Quest-Belohnung beim Abschluss der Quest „Gefolgsleute des Frosts“ nicht korrekt ausgegeben wurde.

[Tastatur/Maus] Es wurde ein Problem behoben, bei dem Wohn-Objekte in einer nicht platzierbaren Form herausgenommen werden konnten.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Fähigkeit „Meteortritt“ in sicheren Zonen eingesetzt werden konnte.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem in bestimmten Situationen die Verwendung eines Werkzeugs dazu führte, dass fälschlicherweise zu einer anderen Waffe gewechselt wurde.

Es wurde dahingehend geändert, dass während eines Gesprächs mit einem NPC keine Werkzeuge mehr herausgeholt werden können.

Ein Problem wurde behoben, bei dem die Steuerung beim Schießen mit der Schrotflinte während der Fahrt auf einem Wagen nicht möglich war.

[Damiane/Oongka] Es wurde ein Problem behoben, bei dem es nach Abschluss der Camperweiterung zu einem Absturz kam.

[Damiane/Oongka] Es wurde ein Problem behoben, bei dem der Blätter-Effekt angezeigt wurde.

[Damiane/Oongka] Es wurde ein Problem behoben, bei dem in der Luft nicht mehrere Schüsse von „Fokus: Präzisionsschuss“ abgefeuert wurden.

[Oongka] Wenn die Fähigkeit „Streuschuss“ außerhalb des Kampfes verwendet wird, wird sie nun in die Richtung ausgelöst, in die gezielt wird.

[Oongka] Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Springen-Fähigkeit beim Packen mit ausgerüstetem Kuku-Raketenrucksack nicht korrekt ausgeführt wurde.

[Oongka] Es wurde ein Problem behoben, bei dem bei der Verwendung der Fähigkeit „Ansturm“ mit bestimmten Waffen kein kontinuierlicher Schaden verursacht wurde.

[Oongka] Es wurde ein Problem behoben, bei dem der Fallschaden verzögert eintrat, wenn die Fähigkeit „Wirbel-Wuchtschlag“ aus großer Höhe eingesetzt wurde.