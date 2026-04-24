Crimson Desert: Neuer Hotfix fixt Schriftgröße, UI-Fehler und mehr Probleme

Nach dem umfangreichen Update 1.04.0 für Crimson Desert in dieser Woche hat Pearl Abyss kurz danach einen Hotfix nachgeschoben, der mehrere störende Probleme im Spiel behebt und bestehende Systeme weiter stabilisiert.

Besonders im Fokus stehen Verbesserungen der Benutzeroberfläche. Die Einstellungen für „Minimale Schriftgröße“ sowie „Schriftgröße Untertitel“ werden nun korrekt und sofort im Spiel übernommen. Zusätzlich wurde ein Fehler behoben, bei dem Teile der Hilfe-UI fälschlicherweise deaktiviert wurden.

Auch mehrere Gameplay- und Speicherprobleme wurden adressiert. Ein Fehler führte zuvor dazu, dass beim Neustart des Spiels ein nicht ausgewählter Schwierigkeitsgrad übernommen wurde, wenn bereits andere Spielstände vorhanden waren. Dieses Problem wurde nun korrigiert.

Weitere Anpassungen betreffen die Shop- und NPC-Interaktionen. Fehlerhafte Darstellungen in der UI bei Angelhändlern und Gerbern wurden behoben, ebenso ein Problem, bei dem das Umbenennen eines Haustiers versehentlich den Namen eines nicht gezähmten Tieres beeinflussen konnte.

Auch technische Eingabefehler wurden beseitigt. Auf Tastatur und Maus funktionierte die Eingabe im HDR-Menü unter bestimmten Bedingungen nicht korrekt, was ebenfalls gefixt wurde. Zusätzlich wurde ein UI-Konflikt behoben, bei dem Hintergrundanleitungen priorisiert wurden, wenn sie sich mit der Anzeige zusätzlicher Belohnungen überschnitten.

Im Bereich Präsentation wurde das Fade-out in einigen Laden-Zwischensequenzen beschleunigt, während ein Fehler beim Färben von Pferdegeschirr ebenfalls korrigiert wurde. Zudem wurden allgemeine Lokalisierungsprobleme in allen Sprachen verbessert.

Auch kleinere Gameplay-Anpassungen sind Teil des Updates. Die Bewegungsgeschwindigkeit des Charakters wurde leicht erhöht, eine Änderung, die bereits mit Patch 1.04.00 eingeführt wurde.

Für PlayStation 5 Pro wurde zudem ein Problem behoben, bei dem die Bildschirmhelligkeit instabil war, wenn die Option „PSSR-Bildschärfe“ aktiviert war.

Zusätzliche Inhalte betreffen das Graumähnen-Camp: Dort wurde bei Carl der Graumähnen-Beitragsladen hinzugefügt. Außerdem sorgt eine Änderung dafür, dass bei der Camperweiterung platzierte Möbel nicht mehr automatisch eingesammelt werden.