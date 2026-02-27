Crimson Desert: Neues Behind the Scenes-Video zu Kliff, Oongka und Damiane

Pearl Abyss veröffentlicht ein neues Video aus der Reihe Meet the Cast und rückt die Sprecher von drei zentralen Figuren in Crimson Desert in den Fokus.

Alec Newman, Stewart Scudamore und Rebecca Hanssen geben Einblicke in ihre Arbeit an den Charakteren Kliff, Oongka und Damiane. Das Material zeigt, wie die Schauspieler ihre Rollen interpretieren und welche Ansätze sie im Studio verfolgen, um den Figuren Persönlichkeit und Ausdruck zu verleihen.

Mit dem Blick hinter die Kulissen setzt Pearl Abyss die Reihe an Hintergrundmaterial fort und zeigt erneut, wie viel Aufwand in die narrative und emotionale Ausarbeitung des Spiels fließt.