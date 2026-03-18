Crimson Desert: Noch mehr Gameplay von der Standard PlayStation 5

Während die Erwartungen rund um Crimson Desert weiter steigen, sorgt ein neuer Gameplay-Drop für Gesprächsstoff – allerdings nicht auf allen Plattformen gleichermaßen. Noch immer fehlt jegliches Spielmaterial der Xbox Series X|S-Version, während erneut frische Szenen von der PlayStation 5 veröffentlicht wurden.
Nachdem bereits am Vortag rund 20 Minuten Gameplay aus dem Open-World-Action-Adventure präsentiert wurden, legt der offizielle japanische PlayStation-Kanal nun nach. Knapp zwölf weitere Minuten gewähren einen tieferen Einblick in Spielmechaniken, Abläufe und die Struktur der offenen Welt.
Im Fokus des neuen Materials steht eine abwechslungsreiche Sequenz, die nach einem spektakulären Drachenritt einsetzt. Die imposante Aussicht dient als Übergang in mehrere aufeinanderfolgende Nebenquests, die den Spielfluss prägen.
Die präsentierten Spielszenen unterstreichen den Mix aus dynamischer Fortbewegung, kampforientierten Begegnungen und erzählerischen Elementen, der Crimson Desert auszeichnet.
Gleichzeitig bleibt die Frage offen, wann und in welcher Form erstmals Gameplay der Xbox Series X|S-Version gezeigt wird.
25 Kommentare AddedMitdiskutieren
Also so langsam riecht das fehlende Xbox Series Gameplay nach einem Playstation Deal. Sony wollte es ja zunächst exklusiv für die Playstation haben aber die Entwickler haben ihnen eine Absage erteilt. Könnte mir vorstellen das Sony was damit zu tun hat.
Finde das ungerecht, alle Plattformen sollten mal langsam beachtet werden, hoffentlich ist das nur ein Versehen.
Absolut. Ist ja doch ein Multiplattform-Titel. Naja, morgen ist der Release, spätestens da kommt was.
Japanischer Entwickler.
Ich glaube (nicht wissen), das sie auch ganz ohne extra Taler loyal gegenüber Sony und Nintendo sind. Es gibt noch kein Series X Gameplay, weil es in Japan keinen interessiert. Würde mir aber keine Sorgen um die Series X Version machen, weil die Rohleistung gegüber der PS5 doch um einiges größer ist, und Crimson Desert auf der SeriesX sogar besser performen könnte.
Nope. Süd koreanisch
Ok, das wusste ich nicht, dann entschuldige ich mich für die Verbreitung von falschen Information.
Hätte schwören können, das in den Reviews Videos immer vom japanischen Entwickler gesprochen wurde. Games aus Südkorea kenn ich überhaupt gar nicht, müsste ich erst mal googeln was es dort so gibt.
Ja da kannst du recht haben. Nachdem ich Alan Wake 2 gezockt habe weiß ich erst recht um die Power der Series X💪💪💪
Das Spiel kommt immer noch aus Südkorea 😂
Ja, Asche auf mein Haupt.
So lange es nicht aus Nordkorea kommt, alles gut.
Stimmt auch wieder. Nordkorea und der Hauptcharakter Kim Un- Sinn
Der hat jetzt auch noch eine Schwester, die soll noch übler drauf sein. Hat was von Wolfenstein😁
Oh echt..?? Wusste ich nicht..😅 dann sie als Charakter bei Wolfenstein..🫢
Also damit ich das richtige verstehe. Sony soll also die Entwickler zu Crimson Desert, einem Third Party Titel, dafür bezahlt haben, kurz vor dem launch des Spiel, erstmals etwas Gameplay auf den Konsolen zu zeigen, in dem Fall auf der PS5, um genau was zu erreichen?
Zudem stimmt es nicht, dass sich Sony einfach Zeit Exklusive Rechte zu dem Spiel erkaufen wollten. Als Crimson Desert noch früh in der Entwicklung war, hat Sony dem Studio angeboten, das Projekt zu finanzieren und bei der Entwicklung und Veröffentlichung zu helfen, was die Entwickler dankend abgelehnt haben. 😛
Nein Roblein die machen das deshalb, weil Xbox irrelevant bzw unwichtig geworden ist.
Sieht auf jeden Fall gut aus, die X Version sollte auch mindestens so performen, bin besonders auf die S Version gespannt.
Ist Crimson Desert nicht auch Play Anywhere? Von der PC-Version wird es doch bestimmt schon Gameplay geben, oder nicht? Auf die Series-S-Version bin ich auch schon sehr gespannt.
Wow, ein Video in 1080p/30FPS mit geringer Bitrate… Es ist so nutzlos… 🤣
Das ist ein Video vom offiziellen Sony Kanal, kein Twitch-Stream…
Nicht nur dass es in 1080p und 30fps geuploaded wurde. Dazu kommt noch der Youtube Codec der das Bild nicht besser macht. Auf der Konsole wird es wesentlich besser ausschauen als im Video. Man muß warten bis es die ersten 4K Videos mit 60fps gibt.
Bei den meisten Spielen geht es ja, aber es gibt halt einige Spiele deren Stil sich nicht mit dem Codec verträgt. Allerdings ist es hier auch nicht gegeben weil ja nicht einmal das Original in der Form als Basis funktioniert. Es ist quasi abgefilmt, dann noch durch den Codec gejagt… Boah, ich würde sowas nicht einmal auf meinem Kanal hochladen 😄
Um die Series x mach ich mir keine Sorgen.
Die series S wird aber hart zu kämpfen haben.
Die Series S wird spannend 🙂.
Sieht alles sehr gut aus. Solange keine großen Bugs, wie Speicher weg oder sonst was auftreten, war die Vorbestellung richtig👍
Ich traue dem ganzen trotzdem noch nicht hab vorbestellung erst mal storniert und warte feedback nach release ab jetzt wird eh alles hochgelobt von den creators. Die Ernüchterung werden wir erst nach release sehen.
Ja nö… Kein Interesse. Sieht alles irgendwie so bisschen 0815 aus.
Mich überzeugt das Gesehene überhaupt nicht.