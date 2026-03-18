Crimson Desert: Noch mehr Gameplay von der Standard PlayStation 5

Crimson Desert präsentiert weiteres umfangreiches Gameplay von der PlayStation 5, während Szenen der Xbox Series X| weiterhin ausbleiben.

Während die Erwartungen rund um Crimson Desert weiter steigen, sorgt ein neuer Gameplay-Drop für Gesprächsstoff – allerdings nicht auf allen Plattformen gleichermaßen. Noch immer fehlt jegliches Spielmaterial der Xbox Series X|S-Version, während erneut frische Szenen von der PlayStation 5 veröffentlicht wurden.

Nachdem bereits am Vortag rund 20 Minuten Gameplay aus dem Open-World-Action-Adventure präsentiert wurden, legt der offizielle japanische PlayStation-Kanal nun nach. Knapp zwölf weitere Minuten gewähren einen tieferen Einblick in Spielmechaniken, Abläufe und die Struktur der offenen Welt.

Im Fokus des neuen Materials steht eine abwechslungsreiche Sequenz, die nach einem spektakulären Drachenritt einsetzt. Die imposante Aussicht dient als Übergang in mehrere aufeinanderfolgende Nebenquests, die den Spielfluss prägen.

Die präsentierten Spielszenen unterstreichen den Mix aus dynamischer Fortbewegung, kampforientierten Begegnungen und erzählerischen Elementen, der Crimson Desert auszeichnet.

Gleichzeitig bleibt die Frage offen, wann und in welcher Form erstmals Gameplay der Xbox Series X|S-Version gezeigt wird.