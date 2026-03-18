Crimson Desert: Noch mehr Gameplay von der Standard PlayStation 5

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Image: Pearl Abyss

Crimson Desert präsentiert weiteres umfangreiches Gameplay von der PlayStation 5, während Szenen der Xbox Series X| weiterhin ausbleiben.

Während die Erwartungen rund um Crimson Desert weiter steigen, sorgt ein neuer Gameplay-Drop für Gesprächsstoff – allerdings nicht auf allen Plattformen gleichermaßen. Noch immer fehlt jegliches Spielmaterial der Xbox Series X|S-Version, während erneut frische Szenen von der PlayStation 5 veröffentlicht wurden.

Nachdem bereits am Vortag rund 20 Minuten Gameplay aus dem Open-World-Action-Adventure präsentiert wurden, legt der offizielle japanische PlayStation-Kanal nun nach. Knapp zwölf weitere Minuten gewähren einen tieferen Einblick in Spielmechaniken, Abläufe und die Struktur der offenen Welt.

Im Fokus des neuen Materials steht eine abwechslungsreiche Sequenz, die nach einem spektakulären Drachenritt einsetzt. Die imposante Aussicht dient als Übergang in mehrere aufeinanderfolgende Nebenquests, die den Spielfluss prägen.

Die präsentierten Spielszenen unterstreichen den Mix aus dynamischer Fortbewegung, kampforientierten Begegnungen und erzählerischen Elementen, der Crimson Desert auszeichnet.

Gleichzeitig bleibt die Frage offen, wann und in welcher Form erstmals Gameplay der Xbox Series X|S-Version gezeigt wird.

 

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25 Kommentare Added

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  1. Robilein 1229910 XP Xboxdynasty Legend Platin | 18.03.2026 - 16:06 Uhr

    Also so langsam riecht das fehlende Xbox Series Gameplay nach einem Playstation Deal. Sony wollte es ja zunächst exklusiv für die Playstation haben aber die Entwickler haben ihnen eine Absage erteilt. Könnte mir vorstellen das Sony was damit zu tun hat.

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    • Katanameister 359620 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 18.03.2026 - 16:08 Uhr
      Antwort auf Robilein

      Finde das ungerecht, alle Plattformen sollten mal langsam beachtet werden, hoffentlich ist das nur ein Versehen.

      0
      • Robilein 1229910 XP Xboxdynasty Legend Platin | 18.03.2026 - 16:27 Uhr
        Antwort auf Katanameister

        Absolut. Ist ja doch ein Multiplattform-Titel. Naja, morgen ist der Release, spätestens da kommt was.

        0
    • Senseo Mike 96800 XP Posting Machine Level 3 | 18.03.2026 - 16:17 Uhr
      Antwort auf Robilein

      Japanischer Entwickler.
      Ich glaube (nicht wissen), das sie auch ganz ohne extra Taler loyal gegenüber Sony und Nintendo sind. Es gibt noch kein Series X Gameplay, weil es in Japan keinen interessiert. Würde mir aber keine Sorgen um die Series X Version machen, weil die Rohleistung gegüber der PS5 doch um einiges größer ist, und Crimson Desert auf der SeriesX sogar besser performen könnte.

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    • Heikel 4160 XP Beginner Level 2 | 18.03.2026 - 16:55 Uhr
      Antwort auf Robilein

      Also damit ich das richtige verstehe. Sony soll also die Entwickler zu Crimson Desert, einem Third Party Titel, dafür bezahlt haben, kurz vor dem launch des Spiel, erstmals etwas Gameplay auf den Konsolen zu zeigen, in dem Fall auf der PS5, um genau was zu erreichen?

      Zudem stimmt es nicht, dass sich Sony einfach Zeit Exklusive Rechte zu dem Spiel erkaufen wollten. Als Crimson Desert noch früh in der Entwicklung war, hat Sony dem Studio angeboten, das Projekt zu finanzieren und bei der Entwicklung und Veröffentlichung zu helfen, was die Entwickler dankend abgelehnt haben. 😛

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    • Goblin 2840 XP Beginner Level 2 | 18.03.2026 - 17:42 Uhr
      Antwort auf Robilein

      Nein Roblein die machen das deshalb, weil Xbox irrelevant bzw unwichtig geworden ist.

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  2. Katanameister 359620 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 18.03.2026 - 16:11 Uhr

    Sieht auf jeden Fall gut aus, die X Version sollte auch mindestens so performen, bin besonders auf die S Version gespannt.

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    • Bootie Sweat 18380 XP Sandkastenhüpfer Level 4 | 18.03.2026 - 16:16 Uhr
      Antwort auf Katanameister

      Ist Crimson Desert nicht auch Play Anywhere? Von der PC-Version wird es doch bestimmt schon Gameplay geben, oder nicht? Auf die Series-S-Version bin ich auch schon sehr gespannt.

      0
  3. Ash2X 322000 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 18.03.2026 - 16:18 Uhr

    Wow, ein Video in 1080p/30FPS mit geringer Bitrate… Es ist so nutzlos… 🤣
    Das ist ein Video vom offiziellen Sony Kanal, kein Twitch-Stream…

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    • Adamsky 2410 XP Beginner Level 1 | 18.03.2026 - 16:36 Uhr
      Antwort auf Ash2X

      Nicht nur dass es in 1080p und 30fps geuploaded wurde. Dazu kommt noch der Youtube Codec der das Bild nicht besser macht. Auf der Konsole wird es wesentlich besser ausschauen als im Video. Man muß warten bis es die ersten 4K Videos mit 60fps gibt.

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      • Ash2X 322000 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 18.03.2026 - 16:48 Uhr
        Antwort auf Adamsky

        Bei den meisten Spielen geht es ja, aber es gibt halt einige Spiele deren Stil sich nicht mit dem Codec verträgt. Allerdings ist es hier auch nicht gegeben weil ja nicht einmal das Original in der Form als Basis funktioniert. Es ist quasi abgefilmt, dann noch durch den Codec gejagt… Boah, ich würde sowas nicht einmal auf meinem Kanal hochladen 😄

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  4. Peter Quill 82410 XP Untouchable Star 1 | 18.03.2026 - 16:20 Uhr

    Um die Series x mach ich mir keine Sorgen.
    Die series S wird aber hart zu kämpfen haben.

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  5. Try2defeatme96 34940 XP Bobby Car Geisterfahrer | 18.03.2026 - 16:42 Uhr

    Sieht alles sehr gut aus. Solange keine großen Bugs, wie Speicher weg oder sonst was auftreten, war die Vorbestellung richtig👍

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  6. xXxTanithxXx 88635 XP Untouchable Star 4 | 18.03.2026 - 16:55 Uhr

    Ich traue dem ganzen trotzdem noch nicht hab vorbestellung erst mal storniert und warte feedback nach release ab jetzt wird eh alles hochgelobt von den creators. Die Ernüchterung werden wir erst nach release sehen.

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