Crimson Desert: Nur 6,7 Prozent der Spieler haben die Hauptstory abgeschlossen

Steam-Statistiken zeigen, wie umfangreich Crimson Desert bereits im Startgebiet ausfällt.

Neue Steam-Statistiken zu Crimson Desert zeigen, wie umfangreich das Rollenspiel von Pearl Abyss tatsächlich ausfällt. Fast zwei Monate nach Veröffentlichung haben bislang lediglich 6,7 Prozent aller Spieler die Hauptgeschichte abgeschlossen.

Besonders auffällig ist dabei, dass sich der Großteil der Community weiterhin im riesigen Startgebiet „Hernand“ befindet.

Die Region bietet bereits enorme Mengen an Inhalten, darunter:

Burgen

Bauernhöfe

Wälder

Häfen

Steinbrüche

versteckte Höhlen

…und vieles mehr

Zusätzlich warten dort allein 63 Nebenjobs sowie zahlreiche weitere Quests und Aktivitäten auf die Spieler.

Viele Nutzer verbringen laut Community bereits zwischen 40 und 70 Stunden oder sogar deutlich mehr Zeit in Hernand, bevor sie überhaupt in spätere Gebiete weiterziehen.

Pearl Abyss selbst schätzt die reine Hauptstory auf etwa 50 bis 80 Stunden Spielzeit. Wer zusätzlich erkundet und Nebeninhalte absolviert, landet laut aktuellen Erfahrungswerten meist bei 75 bis 95 Stunden oder darüber hinaus.

Komplettisten berichten inzwischen sogar von Gesamtspielzeiten zwischen 300 und 400 Stunden für einen vollständigen Abschluss aller Inhalte.

Wie weit seid ihr bisher in Crimson Desert vorangeschritten?