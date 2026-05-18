Crimson Desert: Nur 6,7 Prozent der Spieler haben die Hauptstory abgeschlossen

Neue Steam-Statistiken zu Crimson Desert zeigen, wie umfangreich das Rollenspiel von Pearl Abyss tatsächlich ausfällt. Fast zwei Monate nach Veröffentlichung haben bislang lediglich 6,7 Prozent aller Spieler die Hauptgeschichte abgeschlossen.
Besonders auffällig ist dabei, dass sich der Großteil der Community weiterhin im riesigen Startgebiet „Hernand“ befindet.
Die Region bietet bereits enorme Mengen an Inhalten, darunter:
- Burgen
- Bauernhöfe
- Wälder
- Häfen
- Steinbrüche
- versteckte Höhlen
- …und vieles mehr
Zusätzlich warten dort allein 63 Nebenjobs sowie zahlreiche weitere Quests und Aktivitäten auf die Spieler.
Viele Nutzer verbringen laut Community bereits zwischen 40 und 70 Stunden oder sogar deutlich mehr Zeit in Hernand, bevor sie überhaupt in spätere Gebiete weiterziehen.
Pearl Abyss selbst schätzt die reine Hauptstory auf etwa 50 bis 80 Stunden Spielzeit. Wer zusätzlich erkundet und Nebeninhalte absolviert, landet laut aktuellen Erfahrungswerten meist bei 75 bis 95 Stunden oder darüber hinaus.
Komplettisten berichten inzwischen sogar von Gesamtspielzeiten zwischen 300 und 400 Stunden für einen vollständigen Abschluss aller Inhalte.
Wie weit seid ihr bisher in Crimson Desert vorangeschritten?
30 Kommentare AddedMitdiskutieren
Ist ja auch ein riesen Spiel was ein laufend ablenken soll von der Hauptstory bin schon gespannt wenn ich auch einsteige 🤔
Ich hab es noch nicht mal angefangen wegen der Größe 😀
Bei großen OpenWorld Spiel ist die Abschluss Rate generell niedrig aber nur 6,7% ist im Vergleich wirklich sehr wenig.
Das heißt aber nicht, das die Spieler kein Spaß am Game hätten.
Irgendwann hat man sich einfach satt gespielt und das nächste steht am Start.
Da kann man sich nicht sattspielen. Naja, vielleicht irgendwann, aber da gibt es so viel zu entdecken dass mich die Story erstmal gar nicht interessiert.
Skyrim, Oblivion, Zelda BotW und Zelda TotK.
Alles Games bei denen ich an der 100h Spielzeit bin ohne sie beendet zu haben 😅
Sogar bei HollowKnight Silk Song hab ich es geschafft 60h zu verspielen ohne es zu beenden 😅
Da ist ja die Abschlussrate von Starfield deutlich höher.
Wie hoch den?
Wie denn auch?
Vor 2 Tagen ein Turm gelöst und in der Abyss gelandet. Gestern den Tag in der Abyss über der Wüste verbracht. Danach runter gesprungen und was soll ich sagen, auf der selben Karte eine ganz neue Welt entdeckt.
Neue Kultur, neue NPC’s, Tiere, Rätsel, Bosse…
Und da wo ich war bin noch lange nicht fertig gewesen.
Das Spiel macht mir Angst wie groß es ist.
Wundert mich nicht. Gibt an jede Ecke was zu entdecken,dazu kommt auch das es immer was zu tun gibt . Ob es die Fraktionen sind wo man hilft oder sein Camp ausbaut. Neben bei Spiele ich Crimson Dessert eher wie ein Bauernhof Simulator und mein Gott die Zeit ist so schnell um . Hatte kaum so ein Spaß wie bei Crimson Dessert.
Das auch wieder beweist, das bei diesem Spiel die Story höchstens Mittel zum Zweck ist und sollte dementsprechend in einer Bewertung wenig Bedeutung haben.