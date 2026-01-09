Crimson Desert: Offene Welt doppelt so groß wie Skyrim

Crimson Desert setzt neue Maßstäbe im Open‑World‑Bereich und übertrifft mit seiner Weltgröße sowohl Skyrim als auch Red Dead Redemption 2 deutlich.
Die Entwickler bestätigen im neusten Video, dass die Karte mindestens doppelt so groß ausfällt wie die des Bethesda‑Klassikers und damit zu den umfangreichsten Spielwelten der kommenden Jahre gehört.
Im Zentrum steht ein flexibles Rollenspielgerüst, das euch erlaubt, euren Charakter frei auszurichten. Ein Crafting‑System für Waffen und Ausrüstung erweitert die spielerische Freiheit, während ein eigenes Spielerhaus zusätzliche Möglichkeiten bietet, die Welt langfristig zu gestalten.
Durch Interaktionen mit der Umgebung aktualisiert sich euer Kodex, was die Erkundung noch stärker in den Fokus rückt.
Ein besonderes Highlight bildet die Aerial Abyss, eine Ansammlung von Himmelsinseln, die mit unterschiedlichen Rätseln und Belohnungen aufwarten. Dieses Gebiet spielt eine zentrale Rolle im Abenteuer und eröffnet vertikale Erkundungswege, die das klassische Open‑World‑Design erweitern.
Auf romantische Inhalte verzichtet das Spiel bewusst, um den Fokus klar auf Erkundung, Abenteuer und Charakterentwicklung zu legen.
Crimson Desert erscheint am 19. März 2026 und positioniert sich als eines der ambitioniertesten Fantasy‑Projekte des kommenden Jahres.
Das wird ein Bug Fest und ist sicher 90% mit KI entwickelt…
Ich bevorzuge eine kleinere Welt, die dafür gut gefüllt ist.
Geil! Auf das Game freue ich mich schon riesig, hoffentlich wird es kein Reinfall.
Ernsthaft? Das klingt total grauenvoll 😅🫣
Ich habe bei dem gesehenen das Gefühl, dass sich das ganze leer und generisch anfühlen wird. Eine große Welt will spannend gefüllt werden, ansonsten ist es nur Kulisse.
Eine dermaßen große Open world brauche ich definitiv nicht. Ich wage auch stark zu bezweifeln, dass man eine so große Welt sinnvoll mit Leben und Aufgaben füllen kann. Am Ende wird dann doch vieles wieder prozedural erstellt, redundant und repetitiv sein…