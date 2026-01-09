Crimson Desert: Offene Welt doppelt so groß wie Skyrim

Die offene Welt von Crimson Desert übertrifft laut Entwickler The Elder Scrolls IV: Skyrim und Red Dead Redemption 2.

Crimson Desert setzt neue Maßstäbe im Open‑World‑Bereich und übertrifft mit seiner Weltgröße sowohl Skyrim als auch Red Dead Redemption 2 deutlich.

Die Entwickler bestätigen im neusten Video, dass die Karte mindestens doppelt so groß ausfällt wie die des Bethesda‑Klassikers und damit zu den umfangreichsten Spielwelten der kommenden Jahre gehört.

Im Zentrum steht ein flexibles Rollenspielgerüst, das euch erlaubt, euren Charakter frei auszurichten. Ein Crafting‑System für Waffen und Ausrüstung erweitert die spielerische Freiheit, während ein eigenes Spielerhaus zusätzliche Möglichkeiten bietet, die Welt langfristig zu gestalten.

Durch Interaktionen mit der Umgebung aktualisiert sich euer Kodex, was die Erkundung noch stärker in den Fokus rückt.

Ein besonderes Highlight bildet die Aerial Abyss, eine Ansammlung von Himmelsinseln, die mit unterschiedlichen Rätseln und Belohnungen aufwarten. Dieses Gebiet spielt eine zentrale Rolle im Abenteuer und eröffnet vertikale Erkundungswege, die das klassische Open‑World‑Design erweitern.

Auf romantische Inhalte verzichtet das Spiel bewusst, um den Fokus klar auf Erkundung, Abenteuer und Charakterentwicklung zu legen.

Crimson Desert erscheint am 19. März 2026 und positioniert sich als eines der ambitioniertesten Fantasy‑Projekte des kommenden Jahres.