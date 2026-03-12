Crimson Desert: Open‑World‑Abenteuer zeigt seine ganze Wucht im Launch-Trailer

Pearl Abyss hat heute den offiziellen Launch‑Trailer zu Crimson Desert veröffentlicht und damit einen frischen Blick auf das Open‑World‑Action‑Adventure gewährt, das weltweit am 19. März erscheint.
Der neue Trailer zeigt eindrucksvoll, was Spieler in der riesigen Welt von Pywel erwartet – und das ist eine ganze Menge.
Zu sehen sind epische Bosskämpfe, individuelle Kampfstile der verschiedenen Charaktere und spektakuläre Gameplay‑Elemente wie actionreiche Drachenreiter‑Gefechte. Die Szenen unterstreichen die enorme Größe der offenen Welt und die visuelle Qualität, die Pearl Abyss zum Start verspricht.
Schon vor dem Release sorgt Crimson Desert für enorme Aufmerksamkeit. Das Spiel hat inzwischen mehr als drei Millionen Wunschlisteneinträge auf den großen Plattformen gesammelt – ein deutliches Zeichen dafür, wie groß die Vorfreude weltweit ist.
Spieler können ab dem 17. März um 23:00 Uhr mit dem Pre‑Download beginnen – auf PlayStation Store, Xbox Store, Microsoft Store und Steam. So steht dem Abenteuer in Pywel zum Launch nichts mehr im Weg.
12 Kommentare
Grafisch schon ne wucht.
holt mich null ab und sieht auch nur ganz ok aus (Insgesamt)
Genau das hatte ich gerade auch gedacht: Seltsames Gameplay. Durch Ringe fliegen? 🐽
Schon vorbestellt und dank Xbox Play Anywhere wird es sowohl am PC als auch XSX landen. Ich freu mich schon riesig drauf … auch wenn es mich im neuesten Trailer noch stärker an BDO erinnert 😂
Warte erstmal die Tests ab. Sieht aber schon richtig gut aus. Hätte mal wieder Lust auf ein umfangreiches Abenteuer.
Das schaut einfach brutal gut aus!
Sieht gut aus, bin echt gespannt ob es den hohen Erwartungen gerecht werden kann.
Einerseits sieht es gut aus und auch schön wuchtig in den Kämpfen aber so große Games will ich nur noch selten zocken, die binden zuviel Zeit mit zuviel Arbeit.
Genau mein Ding aber aufgrund ziemlich vager Aussagen bzgl. der Performance warte ich lieber auf Tests. Ein paar Tage früher oder später machen den Kohl auch nicht fett.
Absolut, wird von mir auch erst gekauft, sobald mir die Tests eine gute Performance auf der Konsole bestätigen 🙂
Nicht mein Spiel, aber mein Arbeitskollege ist heiß drauf. Werde mir da dann paar Einblicke verschaffen
Holt mich nicht ab. Da man nichts von den Konsolen gesehen hat, überkommen mich CP Vibes.