Crimson Desert: Open‑World‑Abenteuer zeigt seine ganze Wucht im Launch-Trailer

Pearl Abyss hat heute den offiziellen Launch‑Trailer zu Crimson Desert veröffentlicht und damit einen frischen Blick auf das Open‑World‑Action‑Adventure gewährt, das weltweit am 19. März erscheint.

Der neue Trailer zeigt eindrucksvoll, was Spieler in der riesigen Welt von Pywel erwartet – und das ist eine ganze Menge.

Zu sehen sind epische Bosskämpfe, individuelle Kampfstile der verschiedenen Charaktere und spektakuläre Gameplay‑Elemente wie actionreiche Drachenreiter‑Gefechte. Die Szenen unterstreichen die enorme Größe der offenen Welt und die visuelle Qualität, die Pearl Abyss zum Start verspricht.

Schon vor dem Release sorgt Crimson Desert für enorme Aufmerksamkeit. Das Spiel hat inzwischen mehr als drei Millionen Wunschlisteneinträge auf den großen Plattformen gesammelt – ein deutliches Zeichen dafür, wie groß die Vorfreude weltweit ist.

Spieler können ab dem 17. März um 23:00 Uhr mit dem Pre‑Download beginnen – auf PlayStation Store, Xbox Store, Microsoft Store und Steam. So steht dem Abenteuer in Pywel zum Launch nichts mehr im Weg.