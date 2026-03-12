Crimson Desert: Open‑World‑Abenteuer zeigt seine ganze Wucht im Launch-Trailer

Image: Pearl Abyss

Launch-Trailer entfacht Hype zum Open‑World‑Epos Crimson Desert.

Pearl Abyss hat heute den offiziellen Launch‑Trailer zu Crimson Desert veröffentlicht und damit einen frischen Blick auf das Open‑World‑Action‑Adventure gewährt, das weltweit am 19. März erscheint.

Der neue Trailer zeigt eindrucksvoll, was Spieler in der riesigen Welt von Pywel erwartet – und das ist eine ganze Menge.

Zu sehen sind epische Bosskämpfe, individuelle Kampfstile der verschiedenen Charaktere und spektakuläre Gameplay‑Elemente wie actionreiche Drachenreiter‑Gefechte. Die Szenen unterstreichen die enorme Größe der offenen Welt und die visuelle Qualität, die Pearl Abyss zum Start verspricht.

Schon vor dem Release sorgt Crimson Desert für enorme Aufmerksamkeit. Das Spiel hat inzwischen mehr als drei Millionen Wunschlisteneinträge auf den großen Plattformen gesammelt – ein deutliches Zeichen dafür, wie groß die Vorfreude weltweit ist.

Spieler können ab dem 17. März um 23:00 Uhr mit dem Pre‑Download beginnen – auf PlayStation Store, Xbox Store, Microsoft Store und Steam. So steht dem Abenteuer in Pywel zum Launch nichts mehr im Weg.

    • hellboy 30675 XP Bobby Car Bewunderer | 12.03.2026 - 17:22 Uhr
      Antwort auf nexus258

      Genau das hatte ich gerade auch gedacht: Seltsames Gameplay. Durch Ringe fliegen? 🐽

      0
  3. Mihari 21105 XP Nasenbohrer Level 1 | 12.03.2026 - 15:39 Uhr

    Schon vorbestellt und dank Xbox Play Anywhere wird es sowohl am PC als auch XSX landen. Ich freu mich schon riesig drauf … auch wenn es mich im neuesten Trailer noch stärker an BDO erinnert 😂

    1
  4. EndlessTech 3800 XP Beginner Level 2 | 12.03.2026 - 15:42 Uhr

    Warte erstmal die Tests ab. Sieht aber schon richtig gut aus. Hätte mal wieder Lust auf ein umfangreiches Abenteuer.

    0
  6. Katanameister 354340 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 12.03.2026 - 15:44 Uhr

    Sieht gut aus, bin echt gespannt ob es den hohen Erwartungen gerecht werden kann.

    0
  7. de Maja 330935 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 12.03.2026 - 15:46 Uhr

    Einerseits sieht es gut aus und auch schön wuchtig in den Kämpfen aber so große Games will ich nur noch selten zocken, die binden zuviel Zeit mit zuviel Arbeit.

    0
  8. faktencheck 169320 XP First Star Onyx | 12.03.2026 - 15:49 Uhr

    Genau mein Ding aber aufgrund ziemlich vager Aussagen bzgl. der Performance warte ich lieber auf Tests. Ein paar Tage früher oder später machen den Kohl auch nicht fett.

    1
    • Chris0071234 53610 XP Nachwuchsadmin 6+ | 12.03.2026 - 16:45 Uhr
      Antwort auf faktencheck

      Absolut, wird von mir auch erst gekauft, sobald mir die Tests eine gute Performance auf der Konsole bestätigen 🙂

      0
  9. HakunaTraumata 119560 XP Scorpio King Rang 4 | 12.03.2026 - 15:51 Uhr

    Nicht mein Spiel, aber mein Arbeitskollege ist heiß drauf. Werde mir da dann paar Einblicke verschaffen

    0
  10. Saibot77 31410 XP Bobby Car Bewunderer | 12.03.2026 - 15:53 Uhr

    Holt mich nicht ab. Da man nichts von den Konsolen gesehen hat, überkommen mich CP Vibes.

    0

