Crimson Desert: Packender Weißhorn-Bosskampf präsentiert

Autor:, in / Crimson Desert

Pearl Abyss, ein führender Spielentwickler und -publisher aus Südkorea, hat heute ein erstes Video des „Weißhorn”-Bosskampfs aus dem langerwarteten Open World-Action-Adventure-Spiel Crimson Desert veröffentlicht.

Dieser Reveal ist nur ein Vorgeschmack auf weitere spannende Ankündigungen zu Crimson Desert auf der gamescom.

Der Trailer lässt Spieler in einen intensiven Kampf gegen ein riesiges Biest antreten, das die eisigen Berge regiert. Der beeindruckende Boss wird mit jeder Phase aggressiver und entfesselt seine zerstörerischen Attacken mit immer mehr Grausamkeit.

Die Spieler müssen sich ihre eigenen Kampfstrategien ausdenken sowie wachsam und in Bewegung bleiben, um den pausenlosen Angriffen des Weißhorns auszuweichen.

Das Video zeigt die heftige Auseinandersetzung, bei der das Weißhorn mit seinem schweren Körper die Spieler zerquetscht, sie mit Affen-ähnlichen Fäusten niederschlägt und eine Reihe an mächtigen Attacken loslässt, die Spieler in der Defensive halten.

Zusätzlich zu dieser Herausforderung verschwindet das Weißhorn in einem Schneesturm, der das Schlachtfeld umgibt, nur um dann schnelle Angriffe auszuführen, um unvorsichtige Spieler zu überrumpeln. Der Trailer zeigt auch die grafischen Effekte, wie den Schneesturm und die Berge im Hintergrund.

Die Demo wurde dafür designt, um die intensiven Kampfmechaniken von Crimson Desert hervorzuheben. Spieler haben die Möglichkeit, vier verschiedene Bosskämpfe auszuprobieren, die Spieler mit ihren eigenen Kampfstilen bezwingen müssen.

All diejenigen, die die Kämpfe von Crimson Desert ausprobieren möchten, können den Stand in Halle 6 in der Entertainment Area der gamescom besuchen.