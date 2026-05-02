Crimson Desert: Patch 1.05 entfesselt neues Endgame-Feature und bringt Bosse zurück

Mit Patch 1.05.00 führt Crimson Desert erstmals den Revanche-Modus ein, der es ermöglicht, bereits besiegte Bosse erneut herauszufordern und den eigenen Kampfstil gezielt zu perfektionieren.

Gleichzeitig reagiert das Spiel auf sinkende Gefechtsdichte in befreiten Regionen und liefert mit neuen Systemen gezielt frische Herausforderungen nach.

Im Zentrum steht ein umfangreiches Boss-Feature, das künftig Kämpfe gegen insgesamt 69 Gegner erlaubt und dabei zwei Varianten bietet: originale Stärke oder dynamisch angepasste Werte basierend auf dem Spielfortschritt. Erinnerungsfragmente dienen dabei als Zugangspunkt und machen bereits absolvierte Begegnungen jederzeit erneut spielbar.

Parallel dazu bringt die neue Mechanik „Erneute Blockade“ frischen Druck in die Spielwelt, indem zuvor befreite Stützpunkte unter bestimmten Bedingungen wieder von feindlichen Fraktionen eingenommen werden.

Spieler können die Häufigkeit dieses Systems selbst bestimmen – von komplett deaktiviert bis hin zu regelmäßig auftretenden Rückeroberungen, die aktuell 23 Orte und 13 Fraktionen betreffen.

Neue Inhalte erweitern außerdem die Welt von Crimson Desert um zusätzliche Kreaturen und Begleiter, darunter die legendären Haustiere „Uhrwerk-Adler“ und „Hyazinthara“ sowie das „Berggott-Wildschwein“.

Ergänzt wird dies durch neue Verkaufsgegenstände, zusätzliche Händleroptionen und kleinere Gameplay-Erweiterungen wie Interaktionen für Tiere oder überarbeitete Fundorte für bestimmte Items.

Zahlreiche Anpassungen betreffen das Kampfsystem, bei dem unter anderem Bossverhalten korrigiert, Schadenswerte neu ausbalanciert und mehrere Fähigkeiten technisch überarbeitet wurden.

Fehler, die zu unendlichen Ausweichbewegungen oder fehlerhaften Schadensberechnungen führten, wurden ebenso behoben wie Probleme bei Status-Effekten und Animationen.

Auch Steuerung und Benutzeroberfläche profitieren von dem Update, etwa durch stabilere Eingaben, verbesserte Menüführung und neue Komfortfunktionen wie direkt angepasste Charakteransichten oder optimierte Kartenanzeigen.

Gleichzeitig wurden Speicher- und Anzeigeprobleme korrigiert, die bislang für inkonsistente Fortschrittsdarstellungen sorgten.

Grafisch liefert Patch 1.05 zusätzliche Optionen und Verbesserungen, darunter neue Videoeinstellungen für Konsolen und PC sowie überarbeitete Effekte und Animationen. Ergänzend wurden Stabilitätsprobleme reduziert und Absturzursachen auf mehreren Plattformen behoben.

Der Patch wird aktuell plattformübergreifend ausgerollt und bildet laut Entwickler die Grundlage für weitere Erweiterungen der neuen Systeme in kommenden Updates.

Crimson Desert – Update 1.005 Patch-Details 1.05.00 Inhalt Der Inhalt „Revanche“ wurde hinzugefügt. (Dieser Inhalt wird durch künftige Updates kontinuierlich verbessert.) Die mächtigen Bosse, denen ihr in Crimson Desert begegnet seid, warten erneut auf eure Herausforderung. Ihr könnt nun jederzeit gegen den Boss eurer Wahl erneut antreten, euren Fortschritt überprüfen und durch verschiedene Strategien euren eigenen Kampfstil perfektionieren. Wenn ihr an dem Ort, an dem ihr bereits gegen einen Boss gekämpft habt, die Laterne verwendet, könnt ihr ein Erinnerungsfragment lesen und die Revanche beginnen. Die Erinnerungsfragmente der Bosse sind verfügbar, nachdem ihr den jeweiligen Boss besiegt habt. Die Positionen der Erinnerungsfragmente, über die ihr die Revanche starten könnt, lassen sich auf der Weltkarte und der Minikarte überprüfen. Unter Wissen – Erinnerungsfragment – Boss könnt ihr mithilfe der Kartenansicht den Standort der Bosskämpfe nachvollziehen. Die Revanche kann mit allen Charakteren (Kliff, Oongka, Damiane) durchgeführt werden. Der Revanche-Inhalt wird zunächst über zwei Modi verfügen und ab nächster Woche könnt ihr Revanche-Kämpfe gegen 69 Bosse durchführen. Erinnerung Eine Herausforderung mit der ursprünglichen Stärke des Bosses erwartet euch. Reminiszenz Die Werte des Bosses werden an das Wachstum des Spielers angepasst. Dies gilt nur, wenn der Fortschritt des Spielers höher ist als die ursprünglichen Werte des Bosses. Wenn die Revanche endet, werden alle verwendeten Verbrauchsgegenstände wiederhergestellt und es kann keine Beute erhalten werden. Dies kann sich durch ein zukünftiges Update ändern.

Der Inhalt „Erneute Blockade“ wurde hinzugefügt. (Dieser Inhalt wird durch künftige Updates kontinuierlich verbessert.) Stützpunkte, die bestimmte Zeit- und Bedingungsvorlagen erfüllen, werden mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit erneut besetzt. Die Erneute Blockade wird nach Ladevorgängen angewendet, etwa nach dem Speichern und Laden oder nach dem Schlafen im Bett. „ Bei der Erneuten Blockade stehen drei Modi zur Verfügung, mit denen sich die Häufigkeit anpassen lässt. Diese kann unter Einstellungen > Gameplay über die Option „Häufigkeit der Erneuten Blockade“ festgelegt werden. (Wird die Häufigkeit der Erneuten Blockade zwischendurch geändert, so wird die neue Einstellung erst angewandt, sobald die Posten, für die eine Erneute Blockade vorausgesagt wurde, erneut blockiert worden sind.) Häufigkeit der Erneuten Blockade: Sicher Erneute Blockaden treten nicht auf. Häufigkeit der Erneuten Blockade: Angespannt (Standardeinstellung) (Bearbeitet: 02.05.2026) Erneute Blockaden treten sporadisch auf. Häufigkeit der Erneuten Blockade: Kriegerisch Erneute Blockaden treten häufig auf. Ab dieser Woche können bei der Erneuten Blockade 23 Festungen und Steinbrüche von 13 Fraktionen erneut besetzt werden. Künftig wird die Anzahl der Fraktionen sowie der betroffenen Stützpunkte schrittweise erhöht. Auch die vorhandenen Gegner in der Erneuten Blockade werden künftig noch bedrohlicher gestaltet werden. Außerdem planen wir eine insgesamte Verbesserung des Systems der Befreiung und Blockade.

Neue legendäre Tiere, die als Haustiere gehalten werden können, wurden hinzugefügt: „Uhrwerk-Adler“, „Hyazinthara“ Der „Uhrwerk-Adler“ erscheint, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind.

Die neue Kreatur „Berggott-Wildschwein“ wurde hinzugefügt. Das „Berggott-Wildschwein“ erscheint, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind.

Es wurden zusätzliche Verkaufsorte für Tarnkleidungs-Gegenstände hinzugefügt.

Neue Verkaufsgegenstände wurden in den Läden hinzugefügt. (Um Spoiler zu vermeiden, findet ihr die Änderungen an diesem Inhalt im untenstehenden Dropdown-Menü.)

Goldbarren, die in der Welt platziert waren, aber nicht aufgenommen werden konnten, wurden überarbeitet, sodass nun eine Interaktion möglich ist. Beim Einsammeln erhaltet ihr einen „Minderwertigen Goldbarren“ im Wert von 5 Silber.

Rund um Kürbisfelder wurden Stellen hinzugefügt, an denen ihr Kürbishelme finden könnt.

Für die Haustiere Gans und Ente wurden die Interaktionen Hochheben, Ablegen und Streicheln hinzugefügt.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem Gegenstände des „Wohnen“-Inhalts, die aufgrund einer Camperweiterung automatisch eingesammelt wurden, nicht im UI der platzierbaren Gegenstände angezeigt wurden.

Bei der Ernte im Gemüsegarten könnt ihr nun unabhängig von der Versorgung mit Dünger oder Wasser stets mindestens 2 Pflanzen erhalten.

In einigen Rätseln wurde die Sichtbarkeit der Hinweise verbessert.

Beim Lösen des Geheimnisses der Ruinen am See in der Nähe von Kharonso werden Änderungen nun auch nach dem Speichern und Laden oder nach dem Verlassen des Ortes erhalten bleiben.

Es wurde eine Verbesserung vorgenommen, sodass Missionen automatisch abgebrochen werden, wenn eine Missionsentsendung nicht länger fortgesetzt werden kann.

Auch gesperrte Gegenstände können nun in den Funktionen „Abyss-Ausrüstung anlegen“ und „Sockel erschaffen“ verwendet werden.

Die Hervorhebung der färbbaren Bereiche beim Färben von Gewändern wurde verbessert.

Die Position des Abyss-Nexus in der Nähe der Zargan-Panzerfabrik, in der sich das Forschungslabor befindet, wurde auf die Klippe verlegt. (Falls ihr den zuvor an der Küste befindlichen Abyss-Nexus bereits aktiviert habt, bleibt auch der auf die Klippe verlegte Abyss-Nexus aktiviert.)

Die Grafikqualität einiger Tiere wurde verbessert.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem das Vertrauen von Graumähnen in bestimmten Situationen auf 10 zurückgesetzt wurde.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem einige Nutztiere weder verkauft noch geschlachtet werden konnten.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem der Status von Graumähnen in bestimmten Situationen als „Mission läuft“ angezeigt wurde, obwohl keine Mission aktiv war.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem bestimmtes Wissen nicht erlangt werden konnte.

Einige Fehler im Zusammenhang mit bestimmten Bossen wurden behoben. (Um Spoiler zu vermeiden, findet ihr die Änderungen an diesem Inhalt im untenstehenden Dropdown-Menü.)

In einigen Rätseln wurden Drehtüren verbessert, die durch „Kraftfaust“ zurückgedreht wurden.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem der Gegenstand „Tesla-Spule“ in bestimmten Situationen in der Luft fixiert war.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem ihr beim Dekorieren des Zuhauses ein unten platziertes Objekt bewegen konntet, wenn ihr ein darüber platziertes Objekt bewegt habt.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Gegenstände Bohrer und Kettensäge in Sicherheitszonen nicht ausgerüstet werden konnten.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem ein legendäres Reittier in bestimmten Situationen direkt nach der Beschwörung starb. Kampf und Action Es wurden Fehlerbehebungen und Verbesserungen an bestimmten Bossen vorgenommen. (Um Spoiler zu vermeiden, findet ihr die Änderungen an diesem Inhalt im untenstehenden Dropdown-Menü.)

Es wurde ein Problem behoben, bei dem Bosse gelegentlich nicht in den Taumel-Zustand übergingen.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem einige Bosse im Taumel-Zustand keinen Schaden durch Bögen und Fernangriffe erlitten.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem Bosse in bestimmten Situationen Ausweichbewegungen unendlich oft wiederholten.

Die angewandte Schadensreduzierung bei erfolgreicher Verteidigung wurde für jeden Waffentyp erhöht.

Bei Verwendung der Fähigkeit „Kraftübertragung“ wurde die Bewegungsdistanz des Charakters verkürzt.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem der handlungsunfähige Zustand beim Frost-Statuseffekt in bestimmten Situationen auch durch wiederholtes Drücken der Taste „Befreien“ nicht aufgehoben wurde.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem während der Ausführung von „Präzisionsschuss“ die Angriffsverkettung zur Fähigkeit „Ausweichschuss“ nicht korrekt funktionierte.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Fähigkeit „Fokus-Präzisionsschuss“ verwendet werden konnte, ohne sie erlernt zu haben.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Fähigkeit „Macht des Axioms“ beim Zielen nach einem Sturz des Charakters nicht korrekt aktiviert werden konnte.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem bei Verwendung der Fähigkeit „Kraftfaust-Heilung“ auf bestimmte Objekte ein Tinnitus-Effekt beim Spieler auftrat.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem Monster in der Nähe der Spitze des Frosts Kälteschaden erlitten.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem der Charakter in bestimmten Situationen nach einem Sprung aus großer Höhe keine Sturzbewegung ausführte.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Waffe bei Verwendung der Fähigkeit „Waffenwurf“ in bestimmten Situationen unnatürlich dargestellt wurde.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem einige Angriffe von Läufer-Monstern übermäßig hohen Schaden verursachten.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem unter bestimmten Umständen die Visione ausgerüstet wurde, wenn man eine Waffe hielt.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem das Aussehen der Waffe nicht wiederhergestellt wurde, wenn der Charakter nach einem Waffenwurf gewechselt wurde.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Waffe gelegentlich in der Luft hüpfte, wenn man die Abyss-Ausrüstung „Krähenjagd“ angelegt hatte.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem während des Fliegens unter bestimmten Umständen keine Ausdauer verbraucht wurde.

Das Aussehen feindlicher Marnis Uhrwerk-Monster wurde überarbeitet.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem zerstörbare Objekte gelegentlich nicht zerbrachen, wenn sie aus der Distanz von Projektilen getroffen wurden.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem der Charakter sich unnatürlich auf und ab bewegte, wenn er in einen seichten Fluss fiel.

Bei einigen Händler-NPCs wurden die Interaktionsmöglichkeiten „Fangen“ und „Hochheben“ hinzugefügt.

[Damiane] Es wurde ein Problem behoben, bei dem nahestehende Gegner bei der Verwendung der Fähigkeit „Durchbohrendes Licht“ mit dem Großschwert keinen Schaden erlitten.

[Damiane/Oongka] Es wurde ein Problem behoben, bei dem sich die Charaktere beim Erleiden von tödlichem Schaden automatisch heilten. Steuerung Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Steuerungs-Voreinstellungen für Controller sowie Tastatur/Maus zurückgesetzt wurden.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Fähigkeit „Sprung“ nicht ordnungsgemäß ausgeführt wurde. Wenn ihr während eines Angriffs die Sprungtaste einmal drückt, wird der normale „Sprung“ ausgeführt. Wenn ihr während der Aktivierung die Sprungtaste noch einmal eingebt, wird der „Doppelsprung“ ausgeführt, bei dem ihr auf den Gegner tretet und hochspringt.

Sitzen und Anlehnen an Umgebungsobjekten verfügen nun über separate Interaktionstasten.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem bei Verwendung der Fähigkeit „Kraftfaust“ gelegentlich nach dem zweiten Treffer auch ohne zusätzliche Tasteneingabe der dritte Treffer ausgelöst wurde.

[Damiane/Oongka] Das Ansprechverhalten der Steuerung nach der Verwendung der Fähigkeit „Wurf“ wurde verbessert.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem beim Abspielen von Zwischensequenzen einige Tasteneingaben verzögert wurden.

[Tastatur/Maus] Es wurde ein Problem behoben, bei dem in der Nähe eines Interaktionsobjekts das Wechseln des Schnellzugriff-Tabs nicht funktionierte.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem der Spieler in einigen Wasserbereichen wiederholt zwischen Schwimmen und Nichtschwimmen wechselte und dadurch die Steuerung nicht mehr möglich war.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem zu Beginn eines Faustkampf-Duells einige Steuerungen nicht verfügbar waren. UI-Anpassungen und Verbesserungen Es wurde ein Problem behoben, bei dem beim automatischen oder manuellen Speichern ein falscher Kapitelname angezeigt wurde, der nicht dem tatsächlichen Fortschritt entsprach. Bestehende Spielstände mit fehlerhaften Kapitelbezeichnungen werden erst bei einem erneuten Speichervorgang auf den korrekten Kapitelnamen aktualisiert. Wir bitten hierfür um euer Verständnis.

Beim Öffnen des Fähigkeits-Bildschirms im Menü wird nun direkt der Bildschirm des aktuell gespielten Charakters angezeigt.

Das UI der Abyss-Karte wurde verbessert, um die Teleportationspfade intuitiver darzustellen.

Wenn ein bestimmtes Objekt entdeckt und unter „Tagebuch – Meldungen“ eingetragen wurde, kann diese Meldung nun ausgewählt werden, um den Zielort auf der Karte anzuzeigen.

Eigene Haustiere werden nun auf der Minikarte angezeigt, während der Charakter sich im Graumähnen-Camp aufhält.

Gesperrte Gegenstände werden nun beim Verkaufen oder Verschenken als deaktiviert angezeigt.

Während des Belauschens wird nun der Tastenhinweis zum Abbrechen angezeigt.

Der Slot für die automatische Speicherung ist nun im Speichermenü einsehbar. Im Menü „Laden“ wurde eine Funktion zum Löschen von Speicherdaten hinzugefügt. Diese Löschfunktion ist jedoch nicht verfügbar, wenn das Menü „Laden“ über das Hauptmenü geöffnet wird.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem die unten rechts im Inventar angezeigte Besitzmenge von Gegenständen fehlerhaft dargestellt wurde.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem beim Laden eines Speicherstands die Besitzmenge der Währung fehlerhaft angezeigt wurde.

[Tastatur/Maus] Es wurde ein Problem behoben, bei dem der Tastenhinweis beim Dekorieren des Hauses unnatürlich wirkte.

[Tastatur/Maus] Die Kategorie-Tabs im Inventar lassen sich nun besser mit der Maus auswählen.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem das Schnellmenü geöffnet blieb, wenn das Abspielen eines Erinnerungsfragments fehlschlug.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem beim Untersuchen auf der Karte kein anderer Tab ausgewählt wurde, wenn man hinunterscrollte.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem im Haustier-Schneiderei-Menü die Funktion „Alle Güter ansehen“ nicht verwendet werden konnte.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem der Wachturm am Rand des Sturmklauenkamms auf der Karte auch nach der Befreiung als blockiert angezeigt wurde. Grafik und Einstellungen [PC] Mit der Anwendung von NVIDIA Streamline SDK 2.11.1 wurde unter „Einstellungen > Video“ die Option „Dynamische Multi-Frame-Generierung aktivieren“ hinzugefügt. (Exklusiv für die GeForce RTX 50 Series)

[Playstation 5 Base / Xbox Series S, X] Unter „Einstellungen > Video“ wurde die Option „Bildschirmschärfe verbessern“ hinzugefügt.

[Mac] Es wurde ein Problem behoben, bei dem es bei verschiedenen Szenen, wie z. B. bei der Wasser-Grafik, zu Rendering-Fehlern kam.

Der Effekt des von der Dachtraufe fallenden Regens wurde verbessert, sodass er nun natürlicher aussieht.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem das Aussehen von Bogen und Köcher in bestimmten Situationen unnatürlich war.

Vollbild-Hilfstexte können nun unter „Menü > Tagebuch > Meldungen“ erneut überprüft werden. Stabilität und Spielstart [PC] Es wurde ein Problem behoben, bei dem es zu Abstürzen kam, wenn man in bestimmten Systemumgebungen die Einstellungen änderte. Die Stabilität von PC, Mac und Konsolen wurde insgesamt verbessert und einige Absturzursachen wurden beseitigt.

Lokalisierung Lokalisierungsfehler in allen Sprachen wurden behoben und die allgemeine Qualität der Lokalisierung wurde verbessert. Sonstiges Es wurde ein Problem behoben, bei dem man nach dem Besiegen des Goldenen Sterns nicht die Belohnung „Goldene Flamme“ erhielt.

Die Schrittgeräusche einiger Charaktere wurden verbessert.

Die Schrittgeräusche beim Laufen über glasartige Erzadern wurden verbessert.

Einige Dialoge in der Quest „Prüfung der Güte“ sind nun deutlicher zu hören.

Die Dialoge in einigen Zwischensequenzen wurden für eine natürlichere Inszenierung verbessert.

Die Dialoge, Sprachausgabe und Reaktionen einiger NPCs wurden verbessert, um natürlicher zu wirken und besser zum jeweiligen Kontext zu passen.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem Luftmanöver nach dem Anbringen der Macht des Axioms an Karanda nicht möglich waren.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem gelegentlich kein Ton ausgegeben wurde, wenn ein entwurzelter Baum abgelegt wurde.

Die Physik der vom Charakter ausgerüsteten Ohrringe wurde verbessert, um eine natürlichere Darstellung zu gewährleisten.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem bestimmte Kleidungsstücke während der Bewegung unnatürlich dargestellt wurden.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem der Charakter unnatürlich zitterte, wenn sich Kliff während der Quest „Taten sagen mehr als Worte“ aus Kapitel 1 an einer bestimmten Position befand.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem sich das Ziel im Abyss „Tür der Rache“ unnatürlich bewegte, wenn es mit einer Laterne angeleuchtet wurde.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem Kliffs Körperhaltung beim Übergang in eine Zwischensequenz unnatürlich wirkte, wenn die Fähigkeit „Licht reflektieren“ beibehalten wurde.

Die Animationen im Fragment der Erinnerung „Hort der Tierdiebe“ wurden optimiert, um eine natürlichere Darstellung zu gewährleisten.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem es im Verfeinerungsmenü zu einem Spielabsturz kam, wenn ein Gegenstand mit maximaler Verfeinerungsstufe ausgewählt wurde.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem das Weiterspielen nicht möglich war, wenn ein Spielstand geladen wurde, nachdem der Charakter gestorben war.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem der Spieler zum Titelbildschirm zurückgeleitet wurde, wenn zwei Pferde im Stall erworben wurden.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem das Aufsteigen auf den Eisstoß-Gebirgssteinbock gelegentlich nicht möglich war.

[Kliff] Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Bewegungsabläufe einiger Kleidungsstücke unnatürlich wirkten.

[Damiane] Die Animation des Gegenstands „Eleganter Karmesinroter Plattenhelm“ wurde für eine natürlichere Darstellung verbessert.

[Damiane] Es wurde ein Problem behoben, bei dem sich der Charakter in der Vorschau beim Friseur oder in der Schneiderei vorübergehend auf und ab bewegte.

[Damiane] Es wurde ein Problem behoben, bei dem der Umhang beim Einsatz der Macht des Axioms während des Fluges verschwand.

[Damiane] Es wurde ein Problem behoben, bei dem der Laser bei einem Starken Angriff mit dem „Laserkanonenspeer“ oder „Kuku-Laserkannonnenspeer“ fälschlicherweise durch Ziele oder Objekte hindurchging.

[Damiane/Oongka] Die Beschreibung der Fähigkeit „Doppelsprung“ wurde angepasst.

[Damiane/Oongka] Es wurde ein Problem behoben, bei dem Charaktere an einer fehlerhaften Position gespawnt wurden, wenn sie nach dem Feststecken in bestimmten Regionen die Option zum Fliehen nutzten.

[Oongka] Es wurde ein Problem behoben, bei dem einige Frisuren unnatürlich wirkten.

[Oongka] Es wurde ein Problem behoben, bei dem während des Zweiblatt-Spiels Ausrüstung sichtbar war, die eigentlich verborgen bleiben sollte.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem das Aussehen der Kleidung einiger Monster unnatürlich wirkte.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem die aktuell ausgerüstete Waffe beim Ausrüsten gelegentlich verschwand.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem unter bestimmten Bedingungen Teile der Animationen der Waffen verschwanden.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem das Aussehen einiger NPCs unnatürlich wirkte.

Das Aussehen einiger Rucksäcke wurde geändert.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem es bei einigen Umhängen und Langschwertern zu unnatürlichen Überschneidungen kam.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem im Zustand „Sitzen“ keine Lebewesen, die sich im Inventar lagern lassen, wie Insekten, Säugetiere oder Nagetiere gefangen werden konnten.

Es wurde eine Verbesserung vorgenommen, durch die die Interaktionsoption für Fenster beim Klettern an Wänden nun zügiger verfügbar ist.

Die „Schwarzflügel-Plattenmaske“ wurde verbessert, sodass sie sich nun natürlicher färben lässt.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Abbrechen-Option im Auswahlbildschirm des Schwierigkeitsgrads beim Starten eines neuen Spiels nicht funktionierte.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem unter „Verfeinerung – Aktive Ausrüstung“ Ausrüstungen angezeigt wurden, die tatsächlich nicht ausgerüstet waren.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem der Charakter nach einem misslungenen Betrugsversuch in Minispielen einiger Regionen gelegentlich nicht zu den Wachen oder stattdessen zu Wachen einer anderen Region geleitet wurde.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem kein Zweiblatt gespielt werden konnte, wenn der Charakter während des Bogenschieß-Wettbewerbs aufgrund von Kriminalität ins Gefängnis gebracht wurde. Es wurde ein Problem behoben, bei dem Graumähnen bei einer Missionsentsendung zum Azerian-Anwesen nicht zurückkehrten. Nach Abschluss einer bereits laufenden Mission kehren sie nun wieder ordnungsgemäß zurück.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem Gegenstände bei der Nutzung von Patrigios Geheimladen gelegentlich nicht korrekt angezeigt wurden.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem der Untersuchungsbildschirm auch im Wasser nicht beendet wurde, wenn man einen Gegenstand untersuchte, während man auf einem Reittier ritt und dieses dabei ertrank.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem beim Färben bestimmter Gegenstände der Materialwechsel nicht möglich war.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem der Zustand „Nicht verfügbar“ nicht angewandt wurde, wenn man den Spielstand lud, nachdem Kliff im Söldnerzustand eine tödliche Verletzung erlitt.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem der Gestreifte Marlin auf den Boden fiel oder verschwand, wenn man mit einem Gestreiften Marlin auf dem Rücken einen Laden verwendete.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem im Färben-Menü A.T.A.G.-Teile angezeigt wurden, die nicht gefärbt werden können.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem sich die Kamera bei der Interaktion mit Tresoren an bestimmten Positionen unnatürlich bewegte.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem das noch nicht vervollständigte Himmelsweg-Abstimmungsgerät bereits mit der Macht des Axioms gegriffen werden konnte.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem sich der Charakter im Färben- bzw. Anpassen-Menü fortwährend drehte, wenn man während des Drehens des Charakters das Menü verließ und anschließend wieder betrat.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem während der Anpassung das Färben der Kopfbedeckung und des Mantels nicht möglich war, wenn man die Option „Anzeige der Kopfbedeckung“ verwendete.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem das Aussehen der Kopfbedeckung abnormal war, wenn bestimmte Kopfbedeckungen weggeworfen wurden.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Namen einiger Wissenseinträge falsch angezeigt wurden.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem nach der Befreiung von Marnis Bohrturm der Turbinenabschalter zurückgesetzt wurde.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem nach der Läuterung des Sanktums der Reue die Feinde nicht auf normale Weise aus dem Gebiet verschwanden.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem Gänse auf unnatürliche Weise im Wasser erschienen.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Position einiger NPCs in Pailune unnatürlich war.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Position der NPCs Grimmick mit der einer Kuh überlappte, sodass die Interaktion nicht möglich war.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem der Charakter auf den oberen Rand von Türen klettern konnte.

Der Charakter kann nun nicht mehr auf den Totem-Pfahl der Bindung hochklettern.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem in bestimmten Gebieten Tiere durch Abyss-Gras starben.

Darüber hinaus wurden verschiedene weitere Fehler im Spiel behoben.