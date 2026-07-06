Crimson Desert: Patch 1.13.00 bringt neue Inhalte, Klassen-Updates und zahlreiche Fixes

Mit dem neuen Update Version 1.13.00 erhält Crimson Desert eine umfangreiche Aktualisierung, die sowohl neue Inhalte als auch zahlreiche Verbesserungen und Fehlerbehebungen ins Spiel bringt.
Im Mittelpunkt des Patches stehen neue Gameplay-Erweiterungen, darunter der Zugang für Oongka und Damiane zum Abyss, zusätzliche Ausrüstungsgegenstände sowie erweiterte Möglichkeiten zur Individualisierung durch neue färbbare Items. Auch neue Rezepte, Crafting-Optionen und Ausrüstungssets wurden hinzugefügt.
Besonders umfangreich fällt die Erweiterung der Ausrüstung aus: Mehrere neue Boss-Sets und Equipment-Varianten wurden ergänzt, darunter unter anderem Sets wie Tarandus the Ashen, Unyielding Hero und Knight of Carnage. Zusätzlich erhalten Charaktere neue Kombinationsmöglichkeiten mit bestehenden Ausrüstungsarten.
Auch das Gameplay wurde deutlich überarbeitet. Neue Mechaniken wie der „Hunter’s Sigil“ erweitern das Sammel- und Begleitsystem, während Kampfanpassungen, neue Spezialangriffe für bestimmte Gegner sowie Verbesserungen bei Waffen- und Bewegungssystemen integriert wurden.
Neben den neuen Inhalten konzentriert sich das Update stark auf technische Stabilität. Zahlreiche Bugs wurden behoben, darunter Probleme mit Quests, Kameraführung, Kollisionen, Animationen sowie UI-Fehlern. Auch Performance-Probleme auf PS5 und allgemeine Ladezeitprobleme wurden adressiert.
Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Bedienung und Benutzeroberfläche. Verbesserungen betreffen unter anderem das Inventarverhalten, die Anzeige von Quests, die Charakterwechsel-UI sowie die Dye-Systeme.
Mit Patch 1.13.00 entwickelt sich Crimson Desert damit sichtbar weiter in Richtung eines erweiterten Action-RPG-Erlebnisses mit stärkerem Fokus auf Individualisierung, Stabilität und Gameplay-Tiefe.
18 Kommentare AddedMitdiskutieren
Später mal reinschauen. Ist echt nur super das Pearl Abby’s dran bleibt und die Updates nur so raushauen.
Gefühlt schon der tausendste Patch bei diesem Spiel.😅
Und noch ein Patch, wer hätte es ahnen können 😅…
Mir wäre viele wichtiger ein Patch für Kapitel 10-12. Einserseits ist man stundenlang im Autopilot (laufe hinter Person A zu Punkt B, hole Gegenstand A und bringe in zu C) , kann nur Kliff spielen und die Rätsel sind nur mit Hilfe zu schaffen da total unlogisch. Bei mir gab es auch einige Bugs da ich Schalter nicht auslösen konnte, nach neuladen hat es dann plötzlich funktioniert
Immer noch nicht fertig gefixt 😀
Bald kommen sie an Bethesda ran 😀
Also das hier mit Bethesda zu vergleichen ist schon Blasphemie.
Denn im Grunde sind das hier eigentlich hauptsächlich DLC wo andere jeweils
5-10€ verlangen….
Warum Blasphemie?
In den Updates wird immer Bugfixes angegeben.
Könnt halt 1zu1 Bethesda sein 😀
Man, sind die Kämpfe gegen manche Bosse lächerlich. Kamera und Steuerung sind manchmal reine Katastrophe. Keine Ahnung wie oft ich einen Boss bekämpfen musste. Am Ende war ich gar nicht frustriert, ich habe echt nur gelacht wie dämlich das war.
Ich würde sagen, ich merke auch etwas an der Performance. Es wirkt besser und runder, aber vielleicht bilde ich mir das nur ein.
Trotzdem es ist und bleibt für mich mein bestes Spiel aller Zeiten.
Dein bestes Spiel aller Zeiten !!!
Wie lange zockst du denn schon ?
Seit Atari 7800. Wieso?
Glaubst du mir nicht?
Und das ist das beste bzw dein liebstes Spiel was du jetzt gespielt hast 😱….!
Ich bin ehrlich gesagt, etwas geschockt und schockiert 😬😅.
Breakingpoint (du meinst Ghost Recon) ?
Nicht das die beiden genannten Spiele schlecht sind, sind OK und stellenweise gut, aber Nein 🙂↔️ Nein Nein Nein …..
Und Ja Ja Ja subjektive Meinung und so , ich weiß.
Aber schön das dir die zwei Spiele so gut gefallen, jetzt würde ich wirklich gerne wissen was deine 10 (15/20) Lieblingstitel aller Zeiten sind ?
Das wäre jetzt nicht so schwer aber unter anderen:
Ja Breakpoint und Wildlands. Breakpoint ein Tick besser wegen Gameplay. Alles andere ist Wildlands besser.
Dann Watch Dogs 1+2 (2 besser!)
MGSV, einfach Top!
Street Fighter 2.
Konami Hyper Soccer (NES)
Das ist meine Top List.
Crimson Desert hat alles für mich getoppt.
Ganz klar, ohne überlegen zu müssen.
Dann gibt es sehr viele und sehr gute andere Spiele die danach kommen. Es sind einfach nur gute Videospiele aber nichts besonderes. Für mich versteht sich.
Wie sieht’s bei dir aus?
Driver habe ich vergessen. Driver 1 natürlich. Eines der besten Fahrphysiken in Spielen bis heute!!! Traurig aber wahr.
Und Breakpoint gleich dahinter!
Sehr cool 👍🏻
Patch-… ähm … Crimson Desert mal wieder. Inflationäre, fleißige Patcherei, schön und gut. Aber wie wäre es denn gewesen, ein fertiges, reifes Produkt auf den Markt zu bringen? Oh, wait, entspricht ja dem heutigen Zeitgeist, Bananenprodukte auf den Markt zu bringen.
Bist Du noch am Patchen/Updaten, oder spielst Du schon?
Und dafür lassen sich die Entwickler auch noch feiern… 🤭
Finde auch vieles gut am Crimson Desert und hatte viele Wochen Spass aber tw auch Frust damit. Oft hatte ich das Gefühl ich sollte besser ein 1/2 Jahr warten um am Ende ein noch besseres Spiel zu bekommen.
und noch jemand der überhaupt keine Ahnung hat was da überhaupt passiert….
Ja da sind auch einige Patches dabei, die Bugs bereinigen.
Der Großteil aber sind DLCs (Inhalts Updates) wo andere 5-10€ verlangen und das jedes mal….
Mal schauen, wann das Spiel dann mal fertig ist, denke so in 2 Jahren kann ich mir es auch mal holen.