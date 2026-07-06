Crimson Desert: Patch 1.13.00 bringt neue Inhalte, Klassen-Updates und zahlreiche Fixes

Mit dem neuen Update Version 1.13.00 erhält Crimson Desert eine umfangreiche Aktualisierung, die sowohl neue Inhalte als auch zahlreiche Verbesserungen und Fehlerbehebungen ins Spiel bringt.

Im Mittelpunkt des Patches stehen neue Gameplay-Erweiterungen, darunter der Zugang für Oongka und Damiane zum Abyss, zusätzliche Ausrüstungsgegenstände sowie erweiterte Möglichkeiten zur Individualisierung durch neue färbbare Items. Auch neue Rezepte, Crafting-Optionen und Ausrüstungssets wurden hinzugefügt.

Besonders umfangreich fällt die Erweiterung der Ausrüstung aus: Mehrere neue Boss-Sets und Equipment-Varianten wurden ergänzt, darunter unter anderem Sets wie Tarandus the Ashen, Unyielding Hero und Knight of Carnage. Zusätzlich erhalten Charaktere neue Kombinationsmöglichkeiten mit bestehenden Ausrüstungsarten.

Auch das Gameplay wurde deutlich überarbeitet. Neue Mechaniken wie der „Hunter’s Sigil“ erweitern das Sammel- und Begleitsystem, während Kampfanpassungen, neue Spezialangriffe für bestimmte Gegner sowie Verbesserungen bei Waffen- und Bewegungssystemen integriert wurden.

Neben den neuen Inhalten konzentriert sich das Update stark auf technische Stabilität. Zahlreiche Bugs wurden behoben, darunter Probleme mit Quests, Kameraführung, Kollisionen, Animationen sowie UI-Fehlern. Auch Performance-Probleme auf PS5 und allgemeine Ladezeitprobleme wurden adressiert.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Bedienung und Benutzeroberfläche. Verbesserungen betreffen unter anderem das Inventarverhalten, die Anzeige von Quests, die Charakterwechsel-UI sowie die Dye-Systeme.

Mit Patch 1.13.00 entwickelt sich Crimson Desert damit sichtbar weiter in Richtung eines erweiterten Action-RPG-Erlebnisses mit stärkerem Fokus auf Individualisierung, Stabilität und Gameplay-Tiefe.