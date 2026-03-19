Crimson Desert: Pearl Abyss Aktie bricht nach Wertungen massiv ein

Noch bevor sich der Staub um den Release von Crimson Desert legen kann, sorgt das Spiel bereits für erhebliche Turbulenzen außerhalb der Gaming-Welt. Mit dem Fall des Review-Embargos und den ersten internationalen Wertungen reagierten Investoren umgehend – mit spürbaren Folgen für den Entwickler Pearl Abyss.
Auf dem südkoreanischen Aktienmarkt fiel der Kurs des Unternehmens deutlich. Laut aktuellem Finanzbericht wurde Pearl Abyss zeitweise bei 46.600 Won gehandelt, was einem Rückgang von 28,9 Prozent im Vergleich zur vorherigen Sitzung entspricht. Diese Entwicklung setzte ein, nachdem die ersten Bewertungen für das Open-World-Action-Adventure veröffentlicht wurden.
Die Erwartungen im Vorfeld waren hoch. Interne Prognosen sowie Hoffnungen von Investoren gingen von Wertungen im Bereich von 90 Punkten aus. Tatsächlich liegt der aktuelle Schnitt jedoch deutlich darunter. Auf Metacritic erreicht die PC-Version derzeit einen Wert von 78, was für viele Marktbeobachter eine spürbare Enttäuschung darstellt.
Auffällig ist dabei die große Bandbreite der vergebenen Bewertungen. Kritiker vergeben sowohl Höchstwertungen als auch deutlich niedrigere Scores, was auf eine ungewöhnlich polarisierende Wahrnehmung des Spiels hindeutet. Diese starke Streuung der Meinungen gilt als ein wesentlicher Faktor für die Unsicherheit unter Anlegern.
Berichten zufolge reagierten Investoren unmittelbar auf die veröffentlichten Tests und trennten sich in größerem Umfang von ihren Anteilen. Infolgedessen geriet die Aktie zusätzlich unter Druck.
Parallel dazu wächst auch innerhalb der Spielerschaft eine gewisse Skepsis, nachdem das Projekt über Wochen hinweg intensiv beobachtet und teilweise als „zu gut, um wahr zu sein“ eingeschätzt wurde.
Mit dem offiziellen Release am heutigen Tage steht Crimson Desert nun im direkten Fokus von Kritikern und Spielern gleichermaßen.
Die kommenden Tage dürften zeigen, ob sich die ersten Eindrücke stabilisieren oder die Diskussion um die Qualität des ambitionierten Titels weiter an Fahrt aufnimmt.
34 Kommentare AddedMitdiskutieren
Es wurden auch zu hohe Erwartungen geweckt, hätte man sich denken können, dass sowas nach hinten losgeht.
Hatte ebenfalls Wertungen im 90er Bereich erwartet. Frage mich aber schon, ob die Wertungen gewisser „Fachpressen“ immer so fair sind.
23 00 Uhr gehts los. Das ist absichtlich so gewollt. Da viele dann keine möglichkeit mehr zu stonieren haben oder es dann doch behalten. Alles ausgeklügelt.
An den Fachpressen Wertungen kann es nicht gelegen haben, die waren alle 90 bis 100% oder 9 von 10. Wobei die Fachpresse schon seit Jahren nicht mehr unabhängig erscheint bzw. die echten Bewertungen dann Wochen später kommt die dann Teils nur von Kritik so strotzen.
Als man das mit dem viel zu späten Embargos lesen durfte, hätten alle schon vorsichtig sein müssen und wissen können wohin die Reise geht.
Ach ja unbedingt beim nächsten Hype-Game gleich wieder vorbestellen. Wie man weiß sind Games ja oft ausverkauft bei Release. Besonders die Downloadversion sind meist schnell vergriffen.
Vorsicht, mit der Meinung, die ich hier teile, wirst du von einigen „Experten“ direkt wieder angegriffen, die dir dann sagen, dass du deine Nase aus deren Leben lassen sollst und anschließend behaupten, dass ihre Handlungen gar keinen Einfluss auf die Welt hätten.
Ja mangelnde Selbstkontrolle und FOMO kicken schon hart rein.
Es ist eben das selbe Mist wie Lootboxen und Microtransactions zu kaufen. Dadurch werden unser aller geliebten Spiele immer schlechter.
Wer eine schöne große Kampfarena mit einer Kampfsteuerung sucht, wofür man besser vorher einen Bachelor absolvieren sollte, wird von dem Spiel begeistert sein!
Wer nach Feierabend ganz entspannt in eine neue Welt mit einer spannenden Geschichte eintauchen möchte, sollte sich das Geld besser sparen.
Naja bzgl. der Hauptstory bin ich tiefenentspannt. Zelda als Beispiel hat auch keine im Gedächtnis bleibende Story und ist trotzdem weit vorn was Bewertungen an geht.
Das was ich bisher an Kämpfen gesehen habe, macht Lust auf mehr. Insbesondere die Wuchtigkeit mit der die Kämpfe ablaufen, gefällt mir sehr gut. Werde trotzdem ein paar Patches abwarten und dann zuschlagen.