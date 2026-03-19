Crimson Desert: Pearl Abyss Aktie bricht nach Wertungen massiv ein

Crimson Desert löst nach Veröffentlichung erster Testwertungen einen deutlichen Kursverlust bei Pearl Abyss aus und sorgt für Unruhe unter Investoren.

Noch bevor sich der Staub um den Release von Crimson Desert legen kann, sorgt das Spiel bereits für erhebliche Turbulenzen außerhalb der Gaming-Welt. Mit dem Fall des Review-Embargos und den ersten internationalen Wertungen reagierten Investoren umgehend – mit spürbaren Folgen für den Entwickler Pearl Abyss.

Auf dem südkoreanischen Aktienmarkt fiel der Kurs des Unternehmens deutlich. Laut aktuellem Finanzbericht wurde Pearl Abyss zeitweise bei 46.600 Won gehandelt, was einem Rückgang von 28,9 Prozent im Vergleich zur vorherigen Sitzung entspricht. Diese Entwicklung setzte ein, nachdem die ersten Bewertungen für das Open-World-Action-Adventure veröffentlicht wurden.

Die Erwartungen im Vorfeld waren hoch. Interne Prognosen sowie Hoffnungen von Investoren gingen von Wertungen im Bereich von 90 Punkten aus. Tatsächlich liegt der aktuelle Schnitt jedoch deutlich darunter. Auf Metacritic erreicht die PC-Version derzeit einen Wert von 78, was für viele Marktbeobachter eine spürbare Enttäuschung darstellt.

Auffällig ist dabei die große Bandbreite der vergebenen Bewertungen. Kritiker vergeben sowohl Höchstwertungen als auch deutlich niedrigere Scores, was auf eine ungewöhnlich polarisierende Wahrnehmung des Spiels hindeutet. Diese starke Streuung der Meinungen gilt als ein wesentlicher Faktor für die Unsicherheit unter Anlegern.

Berichten zufolge reagierten Investoren unmittelbar auf die veröffentlichten Tests und trennten sich in größerem Umfang von ihren Anteilen. Infolgedessen geriet die Aktie zusätzlich unter Druck.

Parallel dazu wächst auch innerhalb der Spielerschaft eine gewisse Skepsis, nachdem das Projekt über Wochen hinweg intensiv beobachtet und teilweise als „zu gut, um wahr zu sein“ eingeschätzt wurde.

Mit dem offiziellen Release am heutigen Tage steht Crimson Desert nun im direkten Fokus von Kritikern und Spielern gleichermaßen.

Die kommenden Tage dürften zeigen, ob sich die ersten Eindrücke stabilisieren oder die Diskussion um die Qualität des ambitionierten Titels weiter an Fahrt aufnimmt.