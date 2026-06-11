Crimson Desert: Pearl Abyss meldet über 6 Millionen verkaufte Exemplare

Weltweit wurden inzwischen mehr als 6 Millionen Exemplare von Crimson Desert verkauft. Entwickler Pearl Abyss hat den Meilenstein über die sozialen Netzwerke bekannt gegeben und sich bei der Community für die anhaltende Unterstützung bedankt.

In einer Nachricht auf X schrieb das Studio: „Eure Abenteuer und Geschichten machen die Reise von Crimson Desert noch besonderer. Noch einmal vielen Dank an jeden Greymane, der Pywel betreten und die Welt von Crimson Desert auf seine eigene Weise erlebt hat.“

Mit dem Erreichen von über sechs Millionen verkauften Einheiten setzt Crimson Desert seinen erfolgreichen Kurs fort. Konkrete regionale Verkaufszahlen oder eine Aufschlüsselung nach Plattformen wurden dabei nicht genannt.

Der Meilenstein folgt nur kurze Zeit nach der Vorstellung einer neuen Roadmap für das Spiel. Darin kündigte Pearl Abyss mehrere kommende Inhalte und Verbesserungen an.

Geplant sind unter anderem Erweiterungen der Story-Inhalte, neue Kampf-Herausforderungen sowie die Einführung einer Cross-Save-Funktion, die das plattformübergreifende Fortsetzen des Spielfortschritts ermöglichen soll.