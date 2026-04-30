Crimson Desert: Pearl Abyss und Dyenamik kündigen Apparel an

Eine neue Partnerschaft bringt erstmals eine offizielle Premium-Bekleidungskollektion zur Spielwelt von Crimson Desert hervor.

Verantwortlich dafür zeichnen Pearl Abyss und Dyenamik, die gemeinsam eine weltweit verfügbare Fashion-Linie angekündigt haben.

Im Zentrum der Kollektion stehen zwei visuell kontrastierende Trikot-Designs, die direkt von der Spielwelt Pywel inspiriert sind. Während das schwarz-anthrazitfarbene „Home“-Trikot abstrakte Blockmuster zeigt, die den Abyss und dessen Einfluss auf die untere Welt widerspiegeln, setzt das weiß-goldene „Away“-Trikot auf komplexe, labyrinthartige Strukturen, die die nichtlinearen Wege der Spielwelt interpretieren.

Beide Varianten tragen sichtbar das offizielle Emblem des Spiels als gesticktes Brustabzeichen. Dieses Designelement zieht sich konsequent durch die gesamte Kollektion und bildet die visuelle Klammer der Zusammenarbeit.

Ergänzt wird das Sortiment durch weitere Kleidungsstücke, die die gestalterische Linie fortführen. Ein sogenanntes „Hero“-T-Shirt inszeniert den Protagonisten Kliff in einem monochromen Halbtonstil, akzentuiert durch kobaltblaue Highlights. Passend dazu greift ein Hoodie diese Farbgebung auf und kombiniert auffällige Siebdruckärmel mit einem gestickten Emblem auf der Vorderseite.

Verfügbar ist die komplette Kollektion exklusiv über den Online-Shop von Dyenamik, der einen weltweiten Versand anbietet. Preise variieren je nach Region und werden direkt im Shop angezeigt.

Klamotten zu Videospielen? Cool oder eher meh?