Crimson Desert: Pearl Abyss zeigt Demo, Entwickler-Vorträge und BlackSpace-Engine auf der gamescom

Crimson Desert wird auf der gamescom 2026 groß präsentiert – Fans und Entwickler erhalten exklusive Einblicke.

Mit Crimson Desert wird Pearl Abyss auf der gamescom 2026 gleich doppelt vertreten sein. Besucher können das Open-World-Action-Adventure am gemeinsamen Stand mit Samsung Electronics selbst ausprobieren, während das Entwicklerteam auf der gamescom dev ausführliche Einblicke in die Entstehung der Spielwelt, die hauseigene BlackSpace-Engine und die Technologien hinter dem Titel geben wird.

Vom 26. bis 30. August 2026 ist Crimson Desert in Halle 09.1, Stand B020–C029 auf der Koelnmesse spielbar.

Präsentiert wird das Spiel auf aktuellen Gaming-Monitoren von Samsung. Dazu zählt unter anderem der 32 Zoll große Odyssey G8, der laut Samsung als erster 6K-Gaming-Monitor mit Dual-Mode ausgestattet ist. Nutzer können zwischen einer 6K-Auflösung mit 165 Hz oder einer 3K-Auflösung mit 330 Hz wechseln.

Am Messestand erwartet Besucher jedoch weit mehr als nur eine spielbare Demo. Pearl Abyss kündigt außerdem Live-Präsentationen, exklusive Goodies, Fotomöglichkeiten sowie Cosplay-Auftritte an, die von den Charakteren und der Welt von Crimson Desert inspiriert sind. Fans erhalten damit die Gelegenheit, tiefer in den Kontinent Pywel einzutauchen und das Spiel aus nächster Nähe zu erleben.

Pearl Abyss gibt auf der gamescom dev Einblicke hinter die Kulissen

Bereits vor dem Start der gamescom wird Pearl Abyss auf der gamescom dev vertreten sein. Die Entwicklerkonferenz findet vom 23. bis 25. August 2026 auf der Koelnmesse statt und gilt als Europas größte Fachkonferenz für die Spieleindustrie.

Dort präsentiert das Studio zwei ausführliche Fachvorträge, die sich an Environment Artists, Rendering-Programmierer, Technical Artists sowie alle Interessierten richten, die mehr über moderne Spieleentwicklung erfahren möchten.

So entstand die Welt von Pywel

Der erste Vortrag trägt den Titel „How We Filled the Vast Continent of Pywel“ und beschäftigt sich mit der Entstehung der riesigen Spielwelt von Crimson Desert.

Das Entwicklerteam erläutert, wie die Erkundung durch die Spieler bereits während der Entwicklung das Worldbuilding beeinflusst hat. Vorgestellt werden außerdem samplebasierte Workflows für die Gestaltung der Spielwelt sowie automatisierte Pipelines, mit deren Hilfe eine konsistente visuelle Qualität über die gesamte offene Welt hinweg sichergestellt werden konnte.

Darüber hinaus sprechen die Entwickler über die Herausforderungen bei der Gestaltung einer glaubwürdigen Open World. Themen sind unter anderem:

die Balance zwischen dichter Vegetation und offener Landschaft,

die Komplexität des Geländes,

die gezielte Platzierung markanter Orientierungspunkte,

sowie Environmental Storytelling als Bestandteil der Weltgestaltung.

BlackSpace Engine im technischen Fokus

Der zweite Vortrag mit dem Titel „Scaling Open World Creation in Crimson Desert with an In-House Engine“ rückt die hauseigene BlackSpace Engine in den Mittelpunkt.

Pearl Abyss zeigt, wie die Engine genutzt wird, um dynamische und lebendige Spielwelten mit realistischer Größenwirkung, dichter Atmosphäre und einer nahtlosen Weltsimulation zu erschaffen. Gleichzeitig erhalten die Teilnehmer Einblicke in verschiedene Werkzeuge und Produktionsprozesse, die während der Entwicklung eingesetzt wurden.

Dazu gehören unter anderem:

prozedurale Terrain-Generierung,

biombasierte Platzierungssysteme,

effiziente Erstellung großflächiger Open Worlds,

Erhalt der künstlerischen Freiheit trotz automatisierter Prozesse,

individuelle Gestaltung und Identität einzelner Regionen innerhalb der Spielwelt.

Die Vorträge werden von Geun-tae Ahn, Senior Leader der Art Level Division, sowie Jin-hwan Kim und Jin-ho Yoon, Senior Leaders der Game Engine Graphics Division, gehalten. Laut Pearl Abyss sollen die Sessions praxisnahe Einblicke in die Entwicklungsprozesse und die technischen Grundlagen von Crimson Desert vermitteln.

Pearl Abyss hebt außerdem den erfolgreichen Verkaufsstart des Spiels hervor. Seit der Veröffentlichung im März 2026 wurden innerhalb der ersten drei Monate weltweit mehr als sechs Millionen Exemplare von Crimson Desert verkauft. Für das Studio stellt dieser Meilenstein einen wichtigen Erfolg dar.

Crimson Desert ist für Xbox Series X|S, PlayStation 5, Steam, den Epic Games Store und Apple Mac erhältlich.