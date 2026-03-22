Crimson Desert: Play Anywhere Trailer feiert Konsole, PC und Cloud

Crimson Desert ist jetzt Xbox Play Anywhere Titel und auf Konsole, PC und Cloud spielbar

Die Welt von Crimson Desert wird noch zugänglicher: Das Open-World-Abenteuer ist ab sofort Teil von Xbox Play Anywhere und kann damit plattformübergreifend gespielt werden.

Ein neuer Trailer zeigt die Möglichkeiten und gibt Einblicke in die epische Reise durch den Kontinent Pywel.

Durch die Integration in Xbox Play Anywhere ist Crimson Desert nun auf Xbox Series X|S, Xbox auf PC sowie über Xbox Cloud Gaming verfügbar.

Fortschritte und Spielstände werden automatisch synchronisiert, sodass das Abenteuer nahtlos auf verschiedenen Geräten fortgesetzt werden kann. Auch eine Optimierung für Handheld-Geräte wird hervorgehoben, wodurch das Spiel flexibel unterwegs erlebt werden kann.

Inhaltlich entführt Crimson Desert in eine offene Welt voller Kontraste. Als Greymane Kliff bereist der Spieler den Kontinent Pywel, eine ebenso wunderschöne wie gnadenlose Umgebung. Unentdeckte Gebiete, geheimnisvolle Fraktionen und intensive Kämpfe prägen die Reise, die von persönlichen Verlusten und neuen Herausforderungen geprägt ist.