Crimson Desert: Play Anywhere Trailer feiert Konsole, PC und Cloud

Die Welt von Crimson Desert wird noch zugänglicher: Das Open-World-Abenteuer ist ab sofort Teil von Xbox Play Anywhere und kann damit plattformübergreifend gespielt werden.
Ein neuer Trailer zeigt die Möglichkeiten und gibt Einblicke in die epische Reise durch den Kontinent Pywel.
Durch die Integration in Xbox Play Anywhere ist Crimson Desert nun auf Xbox Series X|S, Xbox auf PC sowie über Xbox Cloud Gaming verfügbar.
Fortschritte und Spielstände werden automatisch synchronisiert, sodass das Abenteuer nahtlos auf verschiedenen Geräten fortgesetzt werden kann. Auch eine Optimierung für Handheld-Geräte wird hervorgehoben, wodurch das Spiel flexibel unterwegs erlebt werden kann.
Inhaltlich entführt Crimson Desert in eine offene Welt voller Kontraste. Als Greymane Kliff bereist der Spieler den Kontinent Pywel, eine ebenso wunderschöne wie gnadenlose Umgebung. Unentdeckte Gebiete, geheimnisvolle Fraktionen und intensive Kämpfe prägen die Reise, die von persönlichen Verlusten und neuen Herausforderungen geprägt ist.
9 Kommentare AddedMitdiskutieren
Nice. Wird immer mehr …
Play Anywhere ist ein geniales Feature, das spiel eher Geschmackssache.
Woran machen es Entwickler oder Xbox fest welcher Titel Play anywhere wird und welcher nicht? Ich hätte auch gerne Anno Pax Romana gekauft für Xbox und hätte es in diesem Zug auch auf PC genutzt aber ich müsste es hier 2x kaufen… bei CD sieht es dann wieder besser aus und wenn der Titel mal ein paar Monate ein paar Patches durchlaufen hat, wäre es tatsächlich für mich eine Option auf dem PC.
Lohnt wahrscheinlich einfach nicht im MS Store zu veröffentlichen bzw. nur mit Support (Cash) von MS. Vielleicht vergleichbar mit Windows Phone damals. Da musste MS auch immer aktiv werden, um die Apps auf die Plattform zu bekommen.
Denke MS wird da Geld beisteuern müssen.
Welcher Entwickler würde es sich sonst entgehen lassen zweimal abzukassieren?
Ich hab mir z.B. die Wolfenstein Spiele sowohl für den PC, wie auch für die Xbox geholt und durfte zweimal dafür zahlen.
Wobei ich auf dem PC deutlich weniger gezahlt habe durch Keys.
Ist aber schon ein tolles Feature, wenn es denn auch unterstützt wird.
Kann so immer entscheiden ob ich das Spiel auf der Xbox oder dem PC spiele. Gerade Games, die auf der Xbox nur in 30fps laufen, zocke ich alle ausschließlich auf dem PC, wenn diese Play Anywhere unterstützen.
Ist echt wichtig, dass solche bekannten Spiele in das Programm reinkommen 👍.
Das ist doch sehr nett
Super, dass es PA unterstützt.👏
Inzwischen schon über 30 Spielstunden erreicht und je weiter ich komme, desto besser und faszinierender finde ich das Spiel. Die ganzen Spielmechaniken, die Spielwelt, die Freiheiten und vieles mehr sind einfach Grandios. Definitiv mein GoTY.