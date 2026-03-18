Crimson Desert: Preload auf Xbox jetzt möglich

Open-World-Action-Adventure Crimson Desert steht kurz vor dem Launch auf Xbox Series X|S, Spieler können jetzt den Preload anwerfen.

Das heiß erwartete Open-World-Action-Adventure Crimson Desert erscheint am 19. März und ist für Xbox-Spieler ab 23:00 Uhr verfügbar. Wer nicht warten möchte, kann den Preload bereits jetzt starten, um pünktlich zum Launch ins Abenteuer zu starten.

Auf der Xbox Series X|S wird der Download mit einer Größe von 120,98 GB angegeben. Damit sollten Spieler genügend Speicherplatz einplanen, bevor sie den epischen Trip in die Welt von Pywel antreten.

Habt ihr das Crimson Desert vorbestellt? Oder traut ihr dem Braten nicht und wartet bis Xbox-Gameplay vorliegt, ehe ihr eine Entscheidung trefft? Für das Standard-Modell der PlayStation 5 liegt bereits Material vor.