Crimson Desert: Preload auf Xbox jetzt möglich

Das heiß erwartete Open-World-Action-Adventure Crimson Desert erscheint am 19. März und ist für Xbox-Spieler ab 23:00 Uhr verfügbar. Wer nicht warten möchte, kann den Preload bereits jetzt starten, um pünktlich zum Launch ins Abenteuer zu starten.
Auf der Xbox Series X|S wird der Download mit einer Größe von 120,98 GB angegeben. Damit sollten Spieler genügend Speicherplatz einplanen, bevor sie den epischen Trip in die Welt von Pywel antreten.
Habt ihr das Crimson Desert vorbestellt? Oder traut ihr dem Braten nicht und wartet bis Xbox-Gameplay vorliegt, ehe ihr eine Entscheidung trefft? Für das Standard-Modell der PlayStation 5 liegt bereits Material vor.
42 Kommentare AddedMitdiskutieren
Ich wünsche allen Versuchskaninchen viel Freude mit dem Spiel.
Auch wenn ich es auf der Pro spielen möchte, warte ich trotzdem noch ein paar Patches ab. Sicher ist sicher.
Naja, was man bisher so hört, ist da sehr wenig Versuchskaninchen.
Einzig Die Steuerung soll ziemlich gewöhnungsbedürftig sein.
Das ist halt der Vorteil wenn man seine eigene Engine nutzt und nicht auf die Unreal zurück greift.
Ach schlimmer als Cyberpunk 2077 auf der Xbox One kann es nicht werden.
Eins der wenigen Spiele, bei denen ich die technische Analyse kaum abwarten kann.
Endlich mal ein Spiel auf das man gespannt sein kann. Was ich bisher gesehen hab, scheint es einer der Titel zu sein der wirklich wieder mal seit langem super wird. Man konnte schon einen Blick auf die PS5 Version werfen und ich muss sagen dass es für eine 5 bis 6 Jahre alte Hardware sehr gut ausgesehen hat. Natürlich nicht zu vergleichen zu einem High End PC. Ich persönlich bin auf die Atmosphäre und das Gameplay gespannt, das schaut schon sehr gut aus. Es gibt wirklich sehr viel zu entdecken und der Schwirigkeitsgrad scheint auch sehr vernünftig zu sein. Vorallem kein Handholding und keine Mikrotransaktionen. Ich freue mich schon!! Und wegen der Performance auf XBOX/PS5 mach ich mir echt keine Sorgen. Es ist eine 6 Jahre alte Hardware bitte. Wer da irgendwelche Wunder erwartet ist dumm. Es wird schon halbwegs gut laufen.
Meine endgültige Entscheidung fällt wenn ich das Xbox Gameplay gesehen habe.
Das gezeigte auf der PS5 war grauenhaft. Es sah aus wie ein PS3 Spiel. Ich warte lieber ab wie es bei Twitch so läuft.
Es wird ausschließlich über geforce now gezockt und ich bin absolut gespannt was uns erwartet
Quelle Mein MMO.
Reviews und Guides zu Crimson Desert – Wann fällt das Embargo?
Ab wann kann man mit ersten Stimmen rechnen? Wollt ihr Reviews von jenen lesen, die Crimson Desert vorab spielen konnten, müsst ihr euch bis zum 18. März 2026, 23:00 Uhr MEZ, gedulden. Ihr könnt also exakt einen Tag vor Release nachschauen, was Experten zum ambitionierten Spiel zu sagen haben.
Ich bin mir da echt nicht sicher ob das Spiel nicht overhyoed ist.
Gut, zugegeben, mir persönlich ist es zu groß als das ich auf dt. Sync verzichten würde und damit hab ich immer nur mit halben Auge mitgelesen.
Aber ich meine das was schlechte Steuerung, flacher Hauptcharakter und seichte bis belanglose Story gelesen zu haben und das alles zusammen klingt eher nach nem reinen Grafikblender 🙁
Also lieber abwarten und mal Tests und brauchbare Meinungen abwarten und dann vielleicht nochmal neu entscheiden ob ich mit das mit Untertiteln vielleicht doch antue.