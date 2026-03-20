Crimson Desert: PS5 vs PS5 Pro – Grafikvergleich zeigt überraschende Unterschiede

Videoanalyse von Crimson Desert offenbart Unterschiede zwischen PS5 und PS5 Pro bei Grafikmodi, Ray-Tracing und Performance.

Seit der Veröffentlichung von Crimson Desert für Konsolen und PC tauchen zunehmend detaillierte Videoanalysen zum Spiel der Pearl Abyss auf.

Ein aktueller Vergleich von ElAnalistaDeBits untersucht die Unterschiede zwischen der Standard-PlayStation 5 und der PlayStation 5 Pro und beleuchtet Grafik, Performance und Optimierung.

Die Analyse zeigt, dass Crimson Desert auf beiden Konsolen drei Display-Modi bietet: Quality, Balanced und Performance. Im Quality-Modus profitieren Spieler von höheren Einstellungen bei Beleuchtung, Detailgrad, Texturen, Vegetation und Wasserqualität.

Besonders auffällig ist das Ray-Tracing: In Performance-Modus reduziert die PS5 die Beleuchtungseffekte deutlich stärker als die PS5 Pro. Trotz der Verbesserungen auf der PS5 Pro gibt es bei PSSR noch leichte Schwächen, die gelegentlich ein etwas verwaschenes Bild erzeugen.

Hinsichtlich Performance überraschte die Analyse positiv: Die PS5 erreicht Spitzen von rund 80 fps im Performance-Modus, während die PS5 Pro zwischen 90 und 100 fps liegt.

Der Blackspace Engine attestiert der Tester eine sehr gute Optimierung auf beiden Konsolen und lobt Pearl Abyss für die technische Umsetzung.

Es dürfte nicht mehr lange dauern, bis erste vergleichbare Analysen auch für die Xbox Series X und Xbox Series S veröffentlicht werden, die auch hier die Unterschiede zwischen Grafikmodi und Performance aufzeigen werden.