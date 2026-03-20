Crimson Desert: PS5 vs PS5 Pro – Grafikvergleich zeigt überraschende Unterschiede

Seit der Veröffentlichung von Crimson Desert für Konsolen und PC tauchen zunehmend detaillierte Videoanalysen zum Spiel der Pearl Abyss auf.
Ein aktueller Vergleich von ElAnalistaDeBits untersucht die Unterschiede zwischen der Standard-PlayStation 5 und der PlayStation 5 Pro und beleuchtet Grafik, Performance und Optimierung.
Die Analyse zeigt, dass Crimson Desert auf beiden Konsolen drei Display-Modi bietet: Quality, Balanced und Performance. Im Quality-Modus profitieren Spieler von höheren Einstellungen bei Beleuchtung, Detailgrad, Texturen, Vegetation und Wasserqualität.
Besonders auffällig ist das Ray-Tracing: In Performance-Modus reduziert die PS5 die Beleuchtungseffekte deutlich stärker als die PS5 Pro. Trotz der Verbesserungen auf der PS5 Pro gibt es bei PSSR noch leichte Schwächen, die gelegentlich ein etwas verwaschenes Bild erzeugen.
Hinsichtlich Performance überraschte die Analyse positiv: Die PS5 erreicht Spitzen von rund 80 fps im Performance-Modus, während die PS5 Pro zwischen 90 und 100 fps liegt.
Der Blackspace Engine attestiert der Tester eine sehr gute Optimierung auf beiden Konsolen und lobt Pearl Abyss für die technische Umsetzung.
Es dürfte nicht mehr lange dauern, bis erste vergleichbare Analysen auch für die Xbox Series X und Xbox Series S veröffentlicht werden, die auch hier die Unterschiede zwischen Grafikmodi und Performance aufzeigen werden.
16 Kommentare AddedMitdiskutieren
Gibt es auch schon einen Vergleich zwischen Xbox Series X und PS5 und PS5 Pro? Das die Pro etwas die Nase vorne hat glaube ich gerne aber ob man das so deutlich sieht, kann ich mir nicht vorstellen.
Gibt es noch nicht, sonst hätten wir natürlich sofort darüber berichtet.
Nice
Du wirst Videos zur Series S und X finden. Die sind schon ziemlich aufschlussreich. Xbox Nation hat da was zu gemacht.
Glaube kaum, dass die Series X bedeutend besser als die PS5 Version ist, wenn überhaupt
Im Grunde würde ich das auch meinen.
ABER: habe gerade mal das Videos von oben mit einem Video zur Series X nacheinander(!) in 4k auf TV verglichen.
Für meinen Geschmack haben sie die Modi auf der PS5 total verkackt.
Den 30 fps Modus auf der Series brächte ich jetzt auch nicht. Und auf allen Systemen ist das Framepacing im A*sch.
Aber die Performance targets auf der Xbox sind wenigstens plausibel.
60 fps in performance sind schon stark verwaschen.
Okay. Alte Hardware. Aber auf der PS5 ist der Quality Mode ja schon dabei rund 55 frames zu machen! Warum???
Alle Modi sehen dort aus, wie „Brille verloren“!!!
Der Balanced Modus auf der Series X sieht wie der einzig brauchbare auf Basiskonsolen aus. Microstatter (wie in allen anderen auch) inklusive.
Also die Modi auf Basis PS5 sind für meine Begriffe eine Frechheit.
Die Fachpresse konzentriert sich generell doch eh viel mehr auf die Playstation. Braucht dir nur mal bei Metacritic irgendeinen Test anzeigen zu lassen und dir das Verhältnis zwischen PS und der Xbox anzuschauen. Selbst bei COD Black Ops 7 liegt es bei 1 zu 4…
Sehe eigentlich keinen Unterschied, bin auch schon gespannt auf den Vergleich mit Series X und S.
Fuzion Xbox Testing auf YouTube hat schon jeweils die Series X und S Version getestet
Joa die PS5 Pro ist dank PSSR 2.0 nun viel besser. Aber das Spiel interessiert mich gleich null. Liegt vielleicht daran das, das verfluchte FH5 Rennspiel momentan Spiele. 😀😀
Glückwunsch zu FH5 …ich wünschte ich könnte es noch mal von neuem Spielen ^^
Ich kann es nicht genau beschreiben, aber teilweise wirkt das Spiel schon etwas billig
Schön das es auf der PS5 auch gut laufen kann.
Die Unterschiede sind wirklich marginal.
Das liegt im Auge des Betrachters
Naja, wenn man cyberpunk oder skyrim anschaut und deren katastrophalen launch und was daraus geworden ist, bin ich guter Dinge