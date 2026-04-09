Crimson Desert: Rätselspaß statt Schwertkampf – Das Geheimnis der Denkerwiese

Was bringt das Rätsel der Denkerwiese? Die komplette Lösung gibt es hier!

Nicht jeder Dungeon in Crimson Desert erfordert ein scharfes Schwert, auch wenn genau davon zunächst die Rede ist.

Unter der friedlichen Denkerwiese, einem ehemaligen Rastplatz der Blattgold-Gilde, verbergen sich die geheimnisvollen Ruinen der Drachen.

In einer Vision wird davon berichtet, dass sich hier ein mächtiges Schwert befinden soll. Doch entspricht das wirklich der Wahrheit?

Sobald ihr das Rätsel gelöst habt, werdet ihr feststellen, dass hier kein legendärer Loot auf euch wartet, sondern vielmehr verborgenes Wissen.

Ihr werdet also nicht mit Ausrüstung überschüttet, doch genau dieses Wissen eröffnet euch neue Wege und könnte euch am Ende vielleicht doch noch zu einem mächtigen Schwert führen.

Klar ist, dies ist nur ein Teil eines größeren Rätsels. Weitere Geheimnisse dürften tief in der riesigen Welt von Crimson Desert verborgen sein und darauf warten, entdeckt zu werden.

Einen kleinen Tipp können wir euch dennoch geben. Werft einen Blick auf eure Karte und schaut Richtung Osten. Dort wurde durch das gewonnene Wissen ein neuer Punkt freigeschaltet. Was sich dahinter verbirgt, müsst ihr selbst herausfinden.

Das komplette Rätsel seht ihr hier:

Kleiner Tipp, ihr könnt das Rätsel im Video dank der Abbildungen gleich übernehmen und müsst die gezeigten Orte im Video nicht selbst besuchen gehen.

Weitere Videos zu Crimson Desert findet ihr in unserer Playlist.

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