Crimson Desert: Release-Termin im November bisher unangekündigt

Autor:, in / Crimson Desert

Pearl Abyss befindet sich in der finalen Entwicklungsphase von Crimson Desert, doch ein offizieller Termin steht jedoch noch aus. Oder auch nicht?

In einem aktuellen Interview wurde bekannt, dass Crimson Desert, das ambitionierte Open-World-Actionspiel von Pearl Abyss, voraussichtlich am 2. November erscheinen soll. Das Studio bestätigte, dass sich das Spiel in der letzten Phase der Entwicklung befindet und intensiv auf den Release hingearbeitet wird.

Trotz dieser Angabe gibt es bislang keine offizielle Ankündigung von Pearl Abyss zu einem konkreten Veröffentlichungstermin. Der genannte 2. November stammt aus einem direkten Entwicklergespräch, wurde jedoch bisher nicht über offizielle Kanäle bestätigt.