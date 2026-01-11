Crimson Desert: Review‑Codes offenbar schon einen Monat vor Release

Die Review‑Codes für Crimson Desert sollen offenbar bereits einen Monat vor dem offiziellen Launch an Tester ausgegeben werden. Die Information stammt aus einem inzwischen privaten Gespräch des New Game+ Showcase, in dem Will Powers von Pearl Abyss über den ungewöhnlich frühen Zeitplan sprach.

Powers, der für die Verteilung der Testversionen verantwortlich ist, erklärte, dass er den Kritikern bewusst mehr Zeit einräumt. Neben einem ohnehin dichten Veröffentlichungszeitraum sieht er darin die Chance, das Abenteuer ohne Zeitdruck zu erleben. Seine Aussage, man werde einen Monat mit dem Spiel brauchen, deutet auf einen Titel hin, der in Umfang und Struktur deutlich größer ausfallen könnte, als es bei vielen aktuellen Releases üblich ist.

Die offene Welt von Crimson Desert übertrifft laut den Entwicklern The Elder Scrolls IV: Skyrim und Red Dead Redemption 2. Somit dürfte ein Monat ausreichend sein, oder?