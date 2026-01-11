Crimson Desert: Review‑Codes offenbar schon einen Monat vor Release

Die Review‑Codes für Crimson Desert sollen offenbar bereits einen Monat vor dem offiziellen Launch an Tester ausgegeben werden. Die Information stammt aus einem inzwischen privaten Gespräch des New Game+ Showcase, in dem Will Powers von Pearl Abyss über den ungewöhnlich frühen Zeitplan sprach.
Powers, der für die Verteilung der Testversionen verantwortlich ist, erklärte, dass er den Kritikern bewusst mehr Zeit einräumt. Neben einem ohnehin dichten Veröffentlichungszeitraum sieht er darin die Chance, das Abenteuer ohne Zeitdruck zu erleben. Seine Aussage, man werde einen Monat mit dem Spiel brauchen, deutet auf einen Titel hin, der in Umfang und Struktur deutlich größer ausfallen könnte, als es bei vielen aktuellen Releases üblich ist.
Die offene Welt von Crimson Desert übertrifft laut den Entwicklern The Elder Scrolls IV: Skyrim und Red Dead Redemption 2. Somit dürfte ein Monat ausreichend sein, oder?
Dann müssen die sich aber sicher sein. Bin gespannt, wie der Test ausfällt.
Sauber! Nichts ist schlimmer als nen Key 2 Tage vor Release zu bekommen um das zu testen.
Ne Demo wäre schön man hört ja so einiges
wegen zu komplizierte Steuerung
Hm, zeugt von Vertrauen in sein Produkt. Mal gucken wann das Embargo dann fällt
Eine große Welt ich für mich kein Qualitätsmerkmal sonder schreckt mich persönlich fast eher ab. Die Zeit, die man halt hat…
Ist doch ein gutes Zeichen. Ich bin mal auf das Kampfgefühl und das Movement gespannt. Eine Demo wäre für mich daher definitiv nötig bevor ich mich entscheide.
Sieht schon spannend aus.
Ich bin echt gespannt, habe immer noch ein unwohles Gefühl bei dem Titel, wie bei 007, das gleiche Gefühl
Das Game habe ich auf jedenfall im Blick und freu mich drauf.
Oha, ich hab das bisher nicht wirklich verfolgt