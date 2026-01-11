Crimson Desert: Review‑Codes offenbar schon einen Monat vor Release

10 Autor: , in News / Crimson Desert
Früher Zugang für Tester deutet auf umfangreiches Crimson Desert hin.

Die Review‑Codes für Crimson Desert sollen offenbar bereits einen Monat vor dem offiziellen Launch an Tester ausgegeben werden. Die Information stammt aus einem inzwischen privaten Gespräch des New Game+ Showcase, in dem Will Powers von Pearl Abyss über den ungewöhnlich frühen Zeitplan sprach.

Powers, der für die Verteilung der Testversionen verantwortlich ist, erklärte, dass er den Kritikern bewusst mehr Zeit einräumt. Neben einem ohnehin dichten Veröffentlichungszeitraum sieht er darin die Chance, das Abenteuer ohne Zeitdruck zu erleben. Seine Aussage, man werde einen Monat mit dem Spiel brauchen, deutet auf einen Titel hin, der in Umfang und Struktur deutlich größer ausfallen könnte, als es bei vielen aktuellen Releases üblich ist.

Die offene Welt von Crimson Desert übertrifft laut den Entwicklern The Elder Scrolls IV: Skyrim und Red Dead Redemption 2. Somit dürfte ein Monat ausreichend sein, oder?

10 Kommentare Added

  1. Erra 7665 XP Beginner Level 4 | 11.01.2026 - 14:05 Uhr

    Dann müssen die sich aber sicher sein. Bin gespannt, wie der Test ausfällt.

    1
  2. Terendir 151960 XP God-at-Arms Bronze | 11.01.2026 - 14:13 Uhr

    Sauber! Nichts ist schlimmer als nen Key 2 Tage vor Release zu bekommen um das zu testen.

    0
  3. Fire12 7400 XP Beginner Level 3 | 11.01.2026 - 14:21 Uhr

    Ne Demo wäre schön man hört ja so einiges
    wegen zu komplizierte Steuerung

    0
  4. Phex83 132420 XP Elite-at-Arms Bronze | 11.01.2026 - 14:32 Uhr

    Hm, zeugt von Vertrauen in sein Produkt. Mal gucken wann das Embargo dann fällt

    0
  5. Hammerlore 26120 XP Nasenbohrer Level 3 | 11.01.2026 - 14:38 Uhr

    Eine große Welt ich für mich kein Qualitätsmerkmal sonder schreckt mich persönlich fast eher ab. Die Zeit, die man halt hat…

    0
  6. DanXtheSmanX 31975 XP Bobby Car Bewunderer | 11.01.2026 - 14:55 Uhr

    Ist doch ein gutes Zeichen. Ich bin mal auf das Kampfgefühl und das Movement gespannt. Eine Demo wäre für mich daher definitiv nötig bevor ich mich entscheide.

    0
  8. Nibelungen86 311680 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 11.01.2026 - 15:47 Uhr

    Ich bin echt gespannt, habe immer noch ein unwohles Gefühl bei dem Titel, wie bei 007, das gleiche Gefühl

    0

