Crimson Desert: Riesiges Update erweitert Kämpfe, Bosse und Reittiere

Patch 1.07.00 für Crimson Desert ist ab sofort auf nahezu allen Plattformen verfügbar und erweitert das Action-RPG um neue Inhalte sowie zahlreiche Fehlerbehebungen und Optimierungen.

Im Mittelpunkt des Updates stehen neue Inhalte für die sogenannte „Boss-Revanche“, wodurch zusätzliche Bosskämpfe ins Spiel integriert werden. Um Story-Spoiler zu vermeiden, halten sich die Entwickler bei den Details bewusst zurück.

Außerdem erhält Damiane neue Fähigkeiten für den Faustkampf. Spieler können die neuen Techniken direkt im Fähigkeiten-Menü unter dem Bereich „Fäuste“ einsehen. Ergänzt wird das Kampfsystem unter anderem durch neue Fähigkeiten für Oongka und Kliff sowie überarbeitete Bewegungs- und Trefferanimationen für Kämpfe ohne Waffen.

Auch bei den Reittieren erweitert das Update den Umfang deutlich. Neue Wolf- und Bärenarten lassen sich jetzt registrieren, während einige Reittiere zusätzliche Zügel erhalten haben.

Darüber hinaus behebt Patch 1.07 zahlreiche Probleme bei Quests, NPCs, Gegenständen und der allgemeinen Spielwelt. Mehrere Quests konnten unter bestimmten Bedingungen nicht korrekt abgeschlossen werden, was nun korrigiert wurde. Ebenso wurden Fehler bei Reittieren, Ausrüstung und Begleitern beseitigt.

Im technischen Bereich wurden Stabilität und Darstellung verbessert. Besonders wichtig: Ein GPU-Absturz im Zusammenhang mit AMD-Treibern der Version 26.5.1 wurde laut Entwickler behoben.

Zusätzlich optimiert das Update die Benutzeroberfläche, Lokalisierung sowie verschiedene Kampf- und Bewegungsabläufe. Dazu zählen unter anderem verbesserte Treffererkennung, neue Interaktionsmöglichkeiten und überarbeitete Animationen.

Das Update wird derzeit auf allen Plattformen ausgerollt. Während die Versionen für Steam, PlayStation, Xbox und den Epic Games Store bereits verfügbar sind, befindet sich die Mac-App-Store-Version noch in Vorbereitung.

Crimson Desert – Patch-Notizen: Version 1.07.00 Patch-Details 1.07.00 Neues Neue Bosse für die „Boss-Revanche“ wurden hinzugefügt. (Um Spoiler zu vermeiden, findet ihr die Änderungen an diesem Inhalt im untenstehenden Dropdown-Menü)

[Damiane] Neue Fähigkeiten für den Kampf mit bloßen Händen wurden hinzugefügt. Wählt im Fähigkeiten-Menü „Fäuste“ aus, um die Fähigkeiten einzusehen.

[Damiane/Oongka] Die Fähigkeit „Sprungstoß“ wurde hinzugefügt.

[Kliff] Die Fähigkeit „Sturmhieb“ wurde für den Kampf mit bloßen Händen hinzugefügt.

Neue Wolf- und Bärenarten können nun als Reittiere registriert werden.

Einigen Reittieren wurden Zügel hinzugefügt. Hauptänderungen Inhalt [Damiane] Es wurde ein Problem behoben, bei dem Teile der „Elegante karmesinrote“-Kleidung fehlerhaft dargestellt wurden.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Quest „Das Gesicht auf der Kopfgeldausschreibung“ nicht fortgeführt werden konnte, wenn die Kopfgeldausschreibung von Ulzok vor dem Gespräch mit Yann erlangt wurde.

Der visuelle Effekt des Gegenstands „Plattenhandschuhe des Kriegsgottes“ wurde verbessert.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem der Gegenstand „Fächer der Hexen des Ostens“ verschwand, wenn die Extrahieren-Funktion genutzt wurde.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem die im Kukuvogel-Nest platzierten Kukuvogeleier gelegentlich verschwanden.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem einige NPCs beim Betreten des Salzstraßen-Handelspostens fehlerhaft dargestellt wurden.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Quest „Überprüfe die Qualität des Honigs in der Imkerei Pollenhof“ während der Questreihe „Anfrage von Uggmon“ nicht durchgeführt werden konnte.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem während der Quest „Beschützer des Abyss“ bereits im Tor steckende Schlüssel verschwanden, wenn man sich zu weit entfernte.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Quest „Gruß zur reichen Ernte“ nicht fortgesetzt werden konnte, obwohl die Bedingungen erfüllt waren.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Kurzschnäuzige Bulldogge das „Amulett der Tapferkeit“ nicht ausrüsten konnte.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem der Steinbock nicht an den Hehler verkauft werden konnte.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem der Quest-Fortschritt nicht möglich war, wenn man sich im versammelten Zustand der Kameraden zum Zielort bewegte und diese anschließend auflöste.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem in bestimmten Situationen beim Wechsel zu Kliff keine legendären Reittiere beschworen werden konnten.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem der A.T.A.G. in bestimmten Situationen nicht beschworen werden konnte.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem der A.T.A.G. gelegentlich nicht im Hangar erschien.

Weitere Reittiere, die registriert werden können, wurden platziert. Steuerung Es wurde ein Problem behoben, bei dem bei angelegten bloßen Händen die Animation für das Essen auf den Schwierigkeitsgraden Einfach/Standard nicht durch andere Aktionen abgebrochen werden konnte.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem der Drehgriff der Spulensäule nur aus bestimmten Winkeln eine Interaktion zuließ. Kampf / Aktion [Oongka] Eine Aufladephase für die Fähigkeit „Explosionsschlag“ wurde hinzugefügt.

[Oongka] Das Kombinieren der Fähigkeit „Stechen“ während Angriffen mit beidhändigen Waffen wurde verbessert.

[Damiane] Die allgemeinen Bewegungsanimationen bei ausgerüsteten bloßen Händen wurden verbessert.

Die Treffgenauigkeit der meisten Angriffe und Fähigkeiten mit bloßen Händen gegen am Boden liegende Gegner wurde verbessert. UI Es wurde ein Problem behoben, bei dem das Icon des Gegenstands „Sternenschwert“ nicht seinem tatsächlichen Aussehen entsprach.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Hinweise zur Tastenbelegung unten rechts bei Verwendung eines Controllers gelegentlich im Tastatur- und Maus-Layout angezeigt wurden. Grafik und Einstellungen Es wurde ein Problem behoben, bei dem es mit der AMD-Treiberversion 26.5.1 zu GPU-Abstürzen kam. Lokalisierung Lokalisierungsfehler in allen Sprachen wurden behoben und die allgemeine Qualität der Lokalisierung wurde verbessert. Sonstiges Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Scheide des Zweihandschwerts sichtbar blieb, wenn ein Schwert und ein Schild ausgerüstet waren, während die Optionen für „Anzeige der Nahkampfwaffen“ auf „Nur ausgewählte Waffen“ eingestellt waren.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem das am Pferd angelegte Pferdegeschirr unter bestimmten Umständen verschwand.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem Löwen, Tiger und Große Wölfe bei jedem Treffer zu Boden gingen.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem während eines Kombinationsangriffs mit dem Pferd andere Aktionen ausgeführt werden konnten.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Waffe beim Rutschen mit einer ausgerüsteten Zweihändigen Kanone flackerte.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem der Charakter bei einem Sprungangriff mit Schwert und Schild in bestimmten Situationen übermäßig weit rutschte.

Es wurden Fehlerbehebungen und Verbesserungen an bestimmten Bossen vorgenommen. (Um Spoiler zu vermeiden, findet ihr die Änderungen an diesem Inhalt im untenstehenden Dropdown-Menü.)

Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Gesundheit von Schwarzstern nicht wiederhergestellt wurde, wenn ihr während des Kampfes gegen die Ultimative Waffe in der Quest „Aufgeschobene Offensive“ einen neuen Versuch unternahmt oder Aufgeben wähltet. (Dieses Problem wurde mit Patch 1.05.00 behoben.)